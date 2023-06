Suomi havittelee äkisti kasvavaa osaansa vihreän siirtymän investoinneista. Ulkomaisen pääoman tulvasta on silti turha liiaksi intoilla, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Suomeen on eri puolille maata aikeilla, suunnitteilla tai jo vireillä yhteensä 70–90 miljardin euron arvosta erilaisia "vihreiksi" kuvattuja investointeja.

Investointien kokonaisarvon haarukka on tulkinnanvarainen, väljä ja altis isoillekin muutoksille, sillä luvut voivat kasvaa tai supistua tulkinnan ja tulkitsijan mukaan.

Yksi varsin kattava kokooma löytyy Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ylläpitämästä vihreiden investointien hankeluettelosta, johon se on koonnut tietoonsa tulleet tavalla tai toisella vihreiksi luokittelemansa investointihankkeet.

Listauksessa oli kuun vaihteessa erilaisia uusiutuvaan energiaan tai sen hyödyntämiseen liittyviä (eli muodikkaan värimääritelmän mukaan vihreitä) investointeja lähes 200 kappaletta yhteisarvoltaan 70 miljardia euroa.

EK:n arvion mukaan vihreiden investointien aiesumma kasvaa 90 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan (sen listauksesta puuttuvat) maatuulivoimaan ja energiansiirtoyhteyksiin liittyvät investointiaikeet.

Luvut ovat huimaavan suuria ja kertovat niin sanotun vihreän siirtymän eli talouden energiamullistuksen etenemisestä.

Vihreiden investointien aaltoa on viime viikkoina jo eri yhteyksissä iloittu ja kehuttu kylliksi, joten ilosanomaa lienee tässä turha toistaa.

Sen sijaan vähemmälle huomiolle on jäänyt, että tälläkin (oletetulla) menestystarinalla on varjopuolensa.

Hyvä tarina voi olla liiankin hyvä

Suuri osa Suomeen kaavailluista vihreistä investoinneista on vasta varhaisen vaiheen suunnitelmia ja aikeita eikä saman tien toteutuskelpoisia varmoja projekteja.

Osa jo julki tulleista aikeista jää jokseenkin varmasti toteutumatta, joten ennenaikaisesta intoilusta osa päätyy pettymyksiin.

Syystä tai toisesta toteutumatta jäävistä aikeista koituu pettymysten lisäksi jokin määrä valmisteluun käytetyn ajan ja rahan hukkaa.

Mutta suunnitelmia ja aikeita pitääkin olla enemmän kuin lopulta toteutuu, ja siksi pettymykset ja valmistelutappiot eivät ole vihreässäkään investointiaallossa erityinen ongelma.

Sen sijaan muunlaisia ja lisäksi kyseisiä hankkeita laaja-alaisempia ongelmia voi koitua, jos tämä investointiaalto – tai paremminkin hyökyaalto – toteutuu edes suurin piirtein aikeiden täydellä määrällä.

Kymmenien miljardien ja tätä menoa tuota pikaa yli sadankin miljardin euron investoinnit kuulostavat toki hyvältä uutiselta pitkällistä investointikohmetta poteneen maan taloudelle. Mutta suunnitteilla oleva investointien hyöky voi olla liiankin suuri pienehkön taloutemme kakistelematta tai varsinkaan kerralla nieltäväksi.

Potentiaaliset pulmat ovat luonteeltaan epäsuoria, ja siksi niistä mahdollisesti koituvat haitatkin voivat vaikuttaa täysin erillisiltä näihin investointeihin liittymättömiltä ilmiöiltä.

Ulkomainen pääoma rasittaa vaihtotasetta

Yksi todennäköinen haittavaikutus syntyy siitä, että varsin suuri osa EK:n listaamista vihreiden investointien hankkeista on ulkomaisten eikä kotimaisten yritysten hankkeita.

Toteutuessaan ulkomaiset suorat investoinnit merkitsevät aina myös ulkomaisen pääoman maahantuontia, ja mitä muuta maahan saapuvilla miljardeilla saadaankaan aikaan, ne väistämättä heikentävät Suomen talouden ulkoista rahoitusasemaa.

Vaikka Suomi on kieltämättä pitkän aikaa potenut pulaa kasvua tuottavista investoinneista, tämä ei ole vuosikymmeniin johtunut pääomapulasta tai muistakaan rahoitusvaikeuksista.

Mielikuva Suomesta "pääomaköyhänä" maana perustui todellisiin rahoitusoloihimme viime vuosisadan suursotien jälkeisinä vuosikymmeninä ja osin 1980-luvulle asti.

Nyttemmin Suomen rahoituslaitoksilla, yrityksillä ja kotitalouksilla on jo vuosikymmenten ajan ollut rutkasti runsaammin rahoituskykyä kuin ne ovat keksineet Suomessa toteutuskelpoisia investointikohteita.

Viime vuosina Suomesta on virrannut ulkomaille suorien sijoitusten muodossa rutkasti runsaammin investointipääomaa kuin on virrannut ulkomailta Suomeen. Vastaavasti suorien sijoitusten tuottoja on viime vuosina virrannut enemmän ulkomailta Suomeen kuin vastakkaiseen suuntaan.

Tämä suorien sijoitusten suomalaisittain ylijäämäinen epätasapaino on osaltaan ylläpitänyt Suomen talouden ulkoisen tasapainomittarin, vaihtotaseen, ylijäämää – tai vaimentanut sen alijäämää.

Jokainen uusi ulkomainen ja ulkomaisen pääoman tuonnilla rahoitettava investointi rasittaa osaltaan Suomen vaihtotasetta, olipa investoinnin värimäärittely mikä tahansa.

Pätevästä väestä on jo nyt pulaa

Toinen vihreiden investointien valtaisasta hyökyaallosta kenties koituva yleinen taloushaitta syntyy epäsuoran mutkan kautta hankkeiden sinänsä suotuisasta työllisyysvaikutuksesta.

Tuulivoimaloiden ja vetylaitosten tai terästehtaiden kaltaiset hankkeet ovat jo rakennusvaiheessa ja osin valmistuttuaankin isoja työllistäjiä, ja sehän vaikuttaa ensi alkuun kaikin puolin hyvältä asialta, sillä juuri työllisyyttähän Suomen talous kipeästi kaipaa.

Paitsi, että tässä investointien hyökyaallossa kokonaisuudesta voi helposti muodostua sinänsä myönteisiä osiaan olennaisesti ongelmallisempi työllisyyspulma.

Potentiaalinen pulma voi syntyä siitä, että Suomessa on ennestään pulaa eikä suinkaan ylitarjontaa teknisesti vaativiin hankkeisiin pätevästä ammattiväestä.

Pula osaavasta henkilökunnasta on yksi kotimaisten yritysten investointiaikeita kartoittavissa kyselyissä kerta toisen jälkeen toistuvista huolen ja ehkä empimisenkin aiheista.

Jos maassa käynnistyy edes muutaman vuoden kuluessa lähemmäs sadan miljardin euron arvoiset yhteensä useiden tuhansien teknisten työpaikkojen hankkeet, alkaa siitä melkoinen kilpailu jo ennestään niukoista vihreän teknologian "osaajista".

Mahdollisesti kovaksi kiihtyvä kilpailu niukoista voimavaroista voi johtaa työmarkkinoiden tai ainakin "osaajamarkkinoiden" kuumenemiseen – ja joidenkin ennestään maassa toimivien yritysten, toimialojen ja paikkakuntien entistäkin kovempaan työvoimapulaan.