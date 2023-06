VR:n uudet lippujen hinnat saavat myös kannatusta: ”En ole koskaan matkustanut näin halvalla”

VR:n dynaaminen lippuhinnoittelu herättää vastustusta, mutta kannattajiakin löytyy.

Alunperin Ouluun pääkaupunkiseudulta työn perässä muuttanut Teemu Korhonen suunnitteli kulkevansa viikonloppuisin Etelä-Suomeen perheensä luokse junalla.

– Näillä hinnoilla ei ole kahta sanaa, että tulisin junalla, Korhonen sanoo nyt.

– Sen pitäisi olla kyllä selkeästi halvempi kuin auto, että se olisi järkevää. Autolla pääsee kuitenkin pihasta pihaan.

Viime viikonlopuksi junaliput olisivat Korhosen mukaan aiemmin samalla viikolla ostettuna maksaneet noin sata euroa suuntaansa, kun taas auton polttoaineeseen kuluu edestakaisella matkalla 115 euroa.

– Mieluummin tulisin kyllä junalla, olisihan se mukavampaa matkustamista, kun ei tarvitsisi keskittyä siihen matkustamiseen, vertaa Korhonen.

Korhonen on lähes 600:sta Taloussanomien kyselyn vastaajasta, joiden mielestä VR:n tuore lippu-uudistus ei ole onnistunut.

Rautatieyhtiö VR lisäsi maalis–huhtikuun taitteessa kaukojunien lippujen ”dynaamiseksi” kutsumaansa hinnoittelua, jossa hinta riippuu VR:n ennakoimasta kysynnästä kullekin junavuorolle. Hinnoittelun avulla matkustajia pyritään ohjaamaan ostamaan lippunsa hiljaisempiin aikoihin.

Korhosen aikatauluihin tämä ei kuitenkaan sovi.

– Nytkin pääsisi aika halvalla jos tulisi johonkin ihmeaikaan, mutta jos viikonlopuksi haluaa himaan noinkin kaukaa niin se on aika oleellista, että koska se juna lähtee, hän toteaa.

– Jos on koko perjantai-lauantaiyön junassa, niin siinä ei paljon himassa kerkeä olla.

Monet muut vastaajat pitävät VR:n dynaamista hinnoittelua arvaamattomana ja kalliina

– Todella ärsyttävä tämä uusi järjestelmä. Ennen lipun sai aina halvemmalla, jos sen varaa yli 2 viikkoa ennen matkaa. Nyt se on herran haltuun paljonko maksaa, toteaa esimerkiksi 44-vuotias nainen Helsingistä.

Useiden vastaajien mukaan auton käyttö on osoittautunut halvemmaksi vaihtoehdoksi lyhyemmilläkin matkoilla ja vaikka matkustaisi yksin. Perheen matkustaessa hintaero painuu vielä enemmän henkilöauton eduksi. Osa kertookin ostaneensa auton tai ainakin harkitsevansa sitä VR:n hinnoittelun takia.

VR:n syytetään käyttävän väärin monopoliasemaansa. Yhtiön toimintaa paheksutaan myös ympäristösyistä.

– Juna on ollut pakko vaihtaa muihin vaihtoehtoihin pari kertaa ihan järjettömien hintojen vuoksi. Yli kolme viikkoa ennen varausta Finnairin lennon sai Helsinki-Oulu-välille 40 euroa halvemmalla, järjetöntä. Ja junahan oli puolityhjä kun lippuja varasin. kertoo 35-vuotias mies.

– Valtio-omisteinen monopoli kiskoo asiakkailtaan, eikä tämä ainakaan vihreää siirtymää edistä. Ei ole järkevää ilmastopolitiikkaa, että päästötön maksaa enemmän kuin eniten saastuttava liikenneväline.

Arvostelijoiden joukossa on myös useita opiskelijoita, jotka usein matkustavat junalla kotipaikkakunnilleen.

– Halvimmillaan muutama kuukausi sitten Helsinki-Ylivieska -matka maksoi opiskelijalle vain yleensä noin 17–30 euroa ostopäivämäärästä riippuen, ja nyt lippujen keskimääräinen hinta on ollut 30–60 euroa ja jopa enemmän, kertoo 21-vuotias nainen. Opiskelijana tämä nousu on ollut TODELLA tuntuva, etenkin kun juna tälle matkalle on melkeinpä ainoa vaihtoehto.

Reilut neljä prosenttia kyselyyn vastaajista piti VR:n hintauudistusta silti onnistuneena.

– Piti oikein tarkistaa, että onko se lipun hinta tosiaan 13,90 euroa, pohtii Tuomas Rahunen.

Hän käy Joensuussa sukuloimassa muutaman kerran vuodessa, ja oli 18. toukokuuta ostamassa ostamassa lippua paluumatkalle juhannuksen jälkeen.

– Sunnuntaina junaliput olisivat maksaneet 30–40 euroa, ja olisin ollut ihan tyytyväinen siihenkin. Kurkkasin kuitenkin maanantaita ja huomaisin, että puoli neljän jälkeen lähtevään junaan liput maksaisivat tosiaan vain 13.90 euroa. En ole koskaan matkustanut tuota matkaa näin halvalla, Rahunen kertoo.

– Kun oli kerran mahdollisuus olla matkalla maanantaihin asti, niin miksipä ei.

VR:n dynaaminen hinnoittelun takia vähemmän suosituilta junavuoroilta on mahdollista saada liput aiempaa halvemmalla, ja VR:llä on käytössä nyt peräti 25 eri hintaluokkaa.

Uusi järjestelmä suosii myös niitä, jotka pystyvät suunnittelemaan menonsa ja ostamaan lippunsa reilusti etukäteen. Toisin sanoen sellaisia kuin Rahunen.

– Olen sellainen ihminen, että tykkään, kun asiat sovitaan ennakkoon. Lapsenkin takia on hyvä sopia kaikki hyvin etukäteen, esimerkiksi lapsenvahdit, matkat ja muut asiat, hän toteaa.

Itse asiassa hän arveli toukokuun puolivälissä olevansa jo vähän myöhässä varaamassa juhannuksen junalippuja.

Taloussanomien kyselyn perusteella VR:n hintauudistus sopi myös muille, jotka pystyvät suunnittelemaan matkansa hyvin aikaisin, ja ovat joustavia matka-aikojen suhteen.

– Olen kohta jäämässä pois työelämästä joten nyt jää vihdoin aikaa myös matkustaa, kertoo 60-vuotias vastaaja Paraisilta.

– Voimme vaimon kanssa periaatteessa mennä ja tulla milloin vain, joten tottakai valitaan matkustusajan lippuhintojen mukaan. Ekat matkat on jo varattuna, halvalla saatiin.

Eräs tyytyväinen vastaaja oli jo varannut liput ensi talven Lapin-matkalle.

– 2022–2023 talvella katsomani matka Tampere–Kolari makuuhyteillä neljälle sekä auto maksoi noin 700 euroa, hintauudistuksen jälkeen sama paketti nyt ostettuna maksaa enää noin 440 euroa, laskee 30-vuotias tamperelaismies.

– Edelliset Lapin reissut on tästä syystä ollut halvempia tehdä autolla, ensi talvena vaihtuu ehdottomasti junaan!

Eräs vastaaja huomauttaa, etteivät liput ulkomailla ole välttämättä sen halvempia.

– Edelleen kaukojunat ja lähijunat halpoja Suomessa. Maksoin Uumaja-Tukholma -välistä lähes 100 euroa per lippu, toteaa 49-vuotias mies Tampereelta.

– Ruotsissa ei ole yhtään sen halvempaa vaikka siellä on kilpailevia junaoperaattoreita, päinvastoin. Kalliimpaa naapurissa vaikka ostin liput kuukauden ennen niiden käyttöä. Tehkää vertailua Eurooppaan, suhteellisuudentajua.