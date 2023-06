Kauko­lämmön perusmaksut vaihtelevat yhtiöittäin roimasti. Omakoti­liiton vertailu paljastaa, että se voi olla omakoti­talossa liki 118 euroa kuukaudessa tai noin 23 euroa kuukaudessa.

Omakotiliitto on vertaillut kaukolämpö­yhtiöiden pientaloilta perimiä maksuja. Selvityksestä paljastuu, että kovin kuukausimaksu on yli viisi kertaa suurempi kuin halvin.

Kaukolämpöä ei pysty kilpailuttamaan.

– Jos talosi lämpiää kaukolämmöllä, olet alueella toimivan yhtiön armoilla, toiminnanjohtaja Marju Silander Omakotiliitosta kuvaa.

Lämmitysjärjestelmää voi yleensä muuttaa, mutta remontit ovat kalliita. Niitä ei Silanderin mukaan juuri kannata tehdä, jos nykyisellä järjestelmällä on vielä vuosia elinkaarta jäljellä.

Eniten eli 117,60 euroa kuukaudessa perii Nummelan Aluelämpö. Sen hinta on aivan omaa luokkaansa. Seuraavaksi kovimmat maksut ovat Nevelillä Sysmässä ja Lieksassa, Helenillä, ja Hämeenlinnassa Loimualla. Näiden perusmaksut ovat 70–80 euroa kuukaudessa.

Halvin kaukolämmön kuukausimaksu, 22,68 euroa, on Keravan Energialla Sipoossa ja Keravalla. Myös Kuhmon EnergiaVesi, KSS Lämpö ja Liedon Lämpö perivät korkeintaan 25 euron kuukausihintaa.

Selvityksen Omakotiliitolle on tehnyt KTI Kiinteistötieto. Siinä käytetyn pientalon vesivirta on 0,2 m3/h ja teho 10 kilowattituntia.

Mukana vertailussa on 97 kaukolämpöaluetta ja 73 yhtiötä.

Vertailun perusteella kaukolämpöyhtiöistä 59 on nostanut tehoon perustuvaa kuukausimaksua on viime vuodesta. 37 yhtiötä on pitänyt sen ennallaan ja yksi on laskenut sitä.

Kaukolämmön energiamaksua on nostanut 82 yhtiötä, ennallaan pitänyt 11 yhtiötä ja laskenut neljä yhtiötä.

Kallein kaukolämmön energiamaksu on 139,44 euroa megawattitunnilta. Sitä perii Liperin Aluelämpö. Edullisin on Napapiirin Energia ja Vesi, jonka energia maksaa 57,82 euroa megawattitunnilta. Hinta on sama kuin vuosi sitten.

Energiakriisin yhteydessä pientalojenkin omistajat ovat aiempaa enemmän alkaneet kiinnittää huomiota kulutukseen. Siinä säästävää saattaa kuitenkin harmittaa, jos alueen yhtiö nostaa perusmaksuaan. Silander sanoo, että se voi syödä koko kulutuksen maltillistamisesta kertyneen säästön.

Voit tarkastella hinnat ja niiden muutos yhtiöittäin näkyy

tästä linkistä

.

Tyyppitalovertailu kunnittain puolestaan löytyy

tästä linkistä

.

Omakotiliitto kiinnittää huomiota siihen, että kaukolämpöyhtiöissä omistusrakenteen muutokset ovat viime vuosina olleet yleisiä, kun kunnat ovat luopuneet omista kaukolämpöyhtiöistään.

Se huomauttaa, että esimerkiksi Adven Oy hallinnoi jo 16 kaukolämpöverkkoa eri puolilla Suomea.