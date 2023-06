Citymarket-kauppias paljastaa, millainen on ollut polku menestykseen.

Kauppias Asko Kuusisalo vaimoineen on tuplannut Hyvinkään Citymarketin myynnin, vaikka saman kauppakeskuksen katon alla on myös Prisma.

Kauppakeskus Willan Citymarketissa Hyvinkäällä vastassa on kauppias, jolle niin moni asiakas ja työtuttu huikkailee tervehdyksiä hiljaisena aamuna, että tilanne näyttää miltei lavastetulta.

Kun Asko Kuusisalon kanssa kiertelee kauppaa ja kuuntelee häntä, käy ilmeiseksi että tässä on ihminen, joka on aika hulluna työhönsä. Kuten myös vaimo Nina Kuusisalo. Se on tarttuvaa.

Työ seuraa myös kotiin keskusteluihin.

– Jos päätämme, että emme puhu työasioista, voi olla vähän hiljaista, Nina Kuusisalo heittää.

Asko Kuusisalo on lupautunut avaamaan lukuja pörssiyhtiötiedotteiden takaa ja kertomaan muun muassa siitä, kuinka K-ryhmässä pääsee etenemään isoille kauppapaikoille. Ja millaista työ on oikeasti.

Ensin vähän historiaa. Kuusisalo on SOK:lta aikanaan Keskoon loikannut mies, jolla on 35 vuotta uraa kaupan alalta. 1980-luvulla hän oli töissä Pirkanmaan osuuskaupassa.

– Tapasin jo silloin useamman kerran Keskon kauppiasrekrytoijia, jotka ehdottelivat nuorelle osuuskauppamiehelle uraa K-kauppiaana, Kuusisalo muistelee.

” Rohkeus palkitaan jossain vaiheessa.

Kauppiaspari Nina ja Asko Kuusisalo ja harjoittelutyössä oleva nuorin lapsi Nooa.

Kuusisalo kiitti kohteliaasti mutta jäi keräämään kokemusta. SOK:n ja sittemmin Keskon pääkonttoritöiden keskellä ajatus kauppiaaksi ryhtymisestä alkoi kypsyä. 2000-luvun alussa Kuusisalo päätti lopettaa toimistohommat ja ilmoitti, että lähtee kauppiaaksi. Nina-vaimo hyppäsi kelkkaan hieman myöhemmin.

– Päätös kauppiaaksi lähtemisestä oli työurani isoimpia ja vaikeimpia päätöksiä. Oli talolainat, lapset pieniä, epävarmuus tulevasta kauppapaikasta.

Kuusisalo oli kauppiasharjoittelussa kaksi vuotta ennen ensimmäistä omaa kauppapaikkaa. Pariskunta halusi kauppapaikan sopivalta alueelta ja myös tietynkokoisen myymälän ja kieltäytyi kohteliaasti muutamista eri puolilta Suomea tarjotuista paikoista.

Ensimmäinen oma paikka, K-Supermarket, löytyi lopulta Vantaan Korsosta.

Paljonko tarvitaan rahaa?

Kauppiaaksi ryhtyminen vaatii alkupääomaa tai vaihtoehtoisesti voi hakea takausta Vähittäiskaupan Takaus Oy:ltä. Kuusisalo kertoo, että Hyvinkään Citymarketin kokoisen paikan alkuinvestointi on noin kolmen miljoonan euron luokkaa. Vuonna 2012, kun Kuusisalot aloittivat, rahaa tarvittiin 2,5 miljoonaa euroa.

K-Supermarket voi maksaa kaksi miljoonaa ja pieni lähikauppa arvioilta esimerkiksi 0,5–1 miljoonaa euroa.

Keskon ja kauppiaan väliseksi asiaksi jää se, paljonko itse kauppapaikka maksaa vuokrana kauppiaalle. Tähän vaikuttaa kaupan sijainti, liiketyyppi ja käytössä olevat neliöt.

Kauppiaan hankittavaksi tulevat kalusteet, koneet ja laitteet ja omien konseptien mukaiset sisätilat. Kesko tarjoaa perusinfran, seinät ja sähköt sekä K-Citymarketeissa käyttötavarapuolen.

Ketkä saavat parhaat kauppapaikat?

Isojen kauppapaikkojen kauppiasvalinnat ovat harkintaa ja tasapainoilua kokemuksen, näyttöjen, investointikyvyn ja ”oikean tyypin” kesken. Joskus nuori ja vähän kokemattomampikin saattaa olla sopiva.

Kuusisalo kertoo, että he eivät ole pelänneet ottaa riskejä. Kuusisaloilla on takana kaksi aiempaa kauppapaikkaa, jotka he onnistuivat uudistamaan ja kääntämään niissä myynnin kasvuun kovalla työllä. Ripaus onneakin lienee mukana, että ura lähtee kiitoon K-kauppiaana.

– Nykyiset aloittavat kauppiaat ovat kohtuunuoria. Siellä on intoa ja virtaa ja isoa riskinottohalua. Tämä tunnutaan palkittavan Keskossa, joka voi tarjota nälkäisimmille nuorille kauppiasyrittäjille niin sanottuja huippupaikkoja.

” Nykyisin on sellainen ilmapiiri, että tee, kokeile, jopa erehdy ja opi uutta.

Tuoretiskin takahuoneessa jauhetaan paistijauhelihaa.

Valinnat synnyttävät joskus myös keskustelua, sillä jos nuori uraohjus saa ison K-Citymarketin, moni voi ajatella että paremmin paikan ansainneitakin olisi ollut.

– Ei se mielestäni ole väärin, ne ovat strategisiakin valintoja (Keskolta). Kovimmilla paikoilla myös tehdään pitkää uraa, ja rohkeus palkitaan jossain vaiheessa.

– Ehkä se herätti keskustelua, että meikäläisenkin ura alkoi suoraan K-Supermarketista. Tai kun menimme Lahti-Paavolaan vain kahden vuoden jälkeen Citymarketin kauppiaiksi. Itse ajattelen, että ei sinne pitkää jonoa ollut. Se oli Suomen vanhin Citymarket, auttamattomasti vanhentunut ja heikkokuntoinen myymälä.

Vaihdos osoittautui Kuusisalojen kauppiasvaiheiden vaikeimmaksi, koska vanhan kauppapaikan sovittu uudistamisen aikataulu venyi useamman vuoden samaan aikaan kun kauppapaikka oli hajoamaisillaan.

– Myönnän, että silloin kiukutti ja usko oli koetuksella, jopa siinä määrin, että mietin, onko tässä mitään järkeä.

Miten paljon kauppiaalla on väliä?

Kuusisalon mielestä tänä päivänä on erityisen hienoa olla K-kauppias. Vielä kymmenisen vuotta takaperin Citymarkettien rakentumista ja konseptia mietittiin hyvinkin vahvasti pääkonttorivetoisesti.

Nykyään suositaan kauppakohtaisia liikeideoita. Kauppiaan persoona ja omat visiot saavat ja niiden pitääkin näkyä. Muutamista Cittari-kauppiaista, kuten Järvenpäässä vaikuttavasta Markku Hautalasta, on tullut brändejä.

– Aikoinaan käytiin aika vahvojakin keskusteluja keskolaisten kanssa, koska halusin tehdä asioita omalla tavallani. Mutta silloin toimittiin sen ajan hengen mukaisesti. Kyllähän se harmitti, energiaa meni ihan vääriin asioihin.

– Nykyisin on sellainen ilmapiiri, että tee, kokeile, jopa erehdy ja opi uutta.

Kuusisalo kertoo, että otti viime syksynä myyntiin paikallisen mehiläistarhaajan mehiläispöntön kaupan katolle ja sieltä saadut hunajat kaupan hyllylle. Kaupassa on 25 500 eri elintarviketuotetta, joista suurin osa on kaupan omaa asiakkaiden toivomaa valikoimaa, loput ketjun yhteistä valikoimaa.

” Sanon aina, että ei ole olemassa paskatöitä.

Maanantain työpäivä Leipäosastolla Monna Kajomaa täytti pullavalikoimaa aamulla. Citymarketissa on myös myymäläleipomo Juuri. 7.45 Aamukierros alkaa parkkihallin ja pullonpalautuksen kautta aulaan – yleisen siisteyden tsekkaus. 8–9 Osastovastaavien tervehtiminen ja akuuttien asioiden läpikäyntiä, korjaustarpeista puhetta, asiakkaiden kanssa juttelua. 9–10 Sähköposteja, viikon to-do-lista, yhteenveto edellisviikon luvuista omalle porukalle (Teams), asiakaspalautteet ja alkavan viikon infoa, iltapäivän palaverivalmistelua. 10–11 Kierros kaupassa, tilannekuvaa siitä, miten osastot lähteneet uuteen viikkoon. Jos tiukkaa, apua. Tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa jutustelua. 11–12 Markkinoinnin suunnittelua, keskiviikon lehti-ilmoitukset, rinkimarkkinoinnin (yhteistyörinki) suunnittelua. 12–13 Ruokahetki ja päivän uutisia, lisää sähköposteja, myyntiraporttien lähetys. 13–14 Osastopalaveri, (hevi, leipä, eines, juusto, maito, teollinen, pakaste, panimo). 14–16 Kierros osastoilla, asiakkaiden kanssa keskustelua. Pienten remonttien suunnittelua. Tavaratalopäällikön kanssa ajankohtaisasioiden läpikäyntiä. 16.50 Jos kaikki ok, kotiinlähtö, aina vähän venyy, koska ”jotain toimiteltavaa ihmisten kanssa”

Kuusisalon mukaan on ollut hyvin antoisaa – muttei aina ihan helppoa – löytää oman kaupan ’”juttu”, vetovoimaa, millä kauppa erottuu kilpailijoista.

Hyvinkään Willan katon alla on myös Prisma. Vapaus tuo vastuuta, ja kauppiaiden pitää pystyä uudistumaan erittäin kilpaillulla markkinalla.

Kuusisalo kertoo, että aloittaessaan Prisma oli selkeästi myynniltään isompi kuin Kuusisalojen kauppa, mutta vuosien varrella välimatkaa on saatu kurottua selvästi kiinni.

Kuusisalot kertovat, että omalla esimerkillä pyritään luomaan hyvää työilmapiiriä, joka välittyy asiakkaille – viime kädessä asiakaspalautteisiin ja myyntilukuihin asti. Kuusisalon kanssa myymälässä kierrellessä hyväntuulinen henki näyttää olevan luontevasti esillä.

– Me yritämme kaikin mahdollisin tavoin luoda tästä lämminhenkisen kaupan, jossa henkilökuntamme tekee hienoa työtä.

” Tämän vuoden tulos saattaa olla jopa puolet heikompi kuin edellisenä vuonna.

Kuusisaloa harmittaa, että kaupan puolella ei ehdi olla niin paljon kuin haluaisi. Kauppiaan työ tämän kokoisessa kaupassa vaatii paljon toimistotöitä. Teams-palavereja, joihin periaatteessa pitäisi osallistua, olisi kymmeniä viikoittain. Välillä on suodatettava Keskon suunnaltakin tulevia asioita niin, että henkilöstö jaksaa ja voi hyvin.

Tietyt raamit Keskon puolelta ovat hyvästä siksikin, että Kuusisaloilla on turvattuna se, että he pääsevät aikanaan kauppapaikasta eroon, kun Kesko lunastaa myymälän kalusteineen kaikkineen ja valitsee seuraavan kauppiaan.

Hintojen nousu ja kannattavuus?

Korkea Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu on ongelma myös kaupoille. Hyvinkään Citymarketin myynnistäkin on sulanut viime vuosien hyvät myynninkehitykset. Liikevaihto on alkuvuodesta 1–2 prosenttia plussan puolella.

– Meitä kaupassakin hirvittää tuotteiden kallistuneet hinnat samaan aikaan, kun yleisesti keskustellaan miten ruoka voi olla näin kallista ja miten hinnat taas nousivat.

Kuusisalo kertoo, ettei kaikki hintapaine ole täysimääräisesti siirtynyt tuotteisiin. Myyntikate on laskenut ja noin kaksi prosenttia on karannut tuotoista.

– Tämän vuoden liiketoiminnan tulos saattaa olla jopa puolet heikompi kuin edellisenä vuonna.

Osa kaupoista on Ukrainan sodan ja inflaation takia talousvaikeuksissa. Osa K-ryhmän kaupoista pärjää muutoinkin paremmin kuin toiset, kuten yrittäjämaailmassa yleensäkin. Kauppiaskentällä on ollut kiivastakin keskustelua hintapaineista, kaupan menestyksestä sekä omasta ja erityisesti henkilökunnan jaksamisesta.

K-yrittäjistäkin jotkut aina lopettavat. Kauppiasyrittäminen on siinä mielessä turvallisempaa, että lopettamisen jälkeen tavaravarasto ja kalusteet sekä henkilökunta siirtyvät seuraavalle kauppiaalle.

Tässä taloustilanteessa Keskon omien brändien, kuten Pirkan, painoarvo korostuu. Kuluttajakäyttäytymisessä näkyy hinta edellä -ajattelu.

Kuusisalon mukaan premium-tuotteiden myynti on laskenut tietyissä tuotteissa jopa lähes 30 prosenttia. Kalavastaavan täytyy näinä aikoina tarkasti miettiä, mitä uskaltaa tilata tiskiin, että se ei käänny hävikiksi.

” On hienoa, että kovalla yrittämisellä ja riskinotolla on mahdollisuus pärjätä ja vaurastua.

Kalaosaston vastaava Pia Penttinen valmistelee aamun kalatarjontaa jääkuutioilla.

Rikastuminen?

Kuusisalo ei kouluaikanaan ollut eturivin oppilaita. Matikka oli jossain vaiheessa jopa nelonen. Myymäläauton kuskista alkanut ura menestykseen on ollut pitkä ja vaatinut paljon työtä ja venymistä, mutta osoittaa, että heikommallakin opintotaustalla voi menestyä.

Hyvinkään Citymarket on noussut Kuusisalojen omistuksessa liikevaihdoltaan 30 suurimman joukkoon Suomen 81 Cittarista. Hyvinkään Cittarin elintarvikkeen liikevaihto on kasvanut 2012 aloitusvuoden 11 miljoonasta 26 miljoonaan euroon.

Menestys kauppiasuralla on tehnyt Kuusisalostakin miljonäärin. Toissa vuonna verotettavat tulot olivat 180 000 euroa.

Kuusisalo välttelee rikastumisaihetta kuten suomalaiseen yrittäjyyteen kuuluu. Työ on rahaa isompi intohimo. Hän käy puhumassa yrittäjyydestä muun muassa koululaisille.

– Sanon aina, että ei ole olemassa paskatöitä. Teet minkä tahansa työn, tee se niin pahuksen hyvin, että tulee itselle onnistumisen fiilis. Sen huomaavat kyllä ennen pitkää muutkin.

Kuusisalo nauttii siitä, että pystyy matkustelemaan perheen kanssa, viettämään vapaa-aikaa mökillä ja saa ajaa ”hyvällä ja turvallisella autolla”. Porschella, Keskon omalla merkillä.

– En koe, että olisin valtavan rikas, mutta olemme saaneet tällä hyvän ja turvallisen elämän perheelle. Vaikka joskus mietityttää, antaako väärää kuvaa, jos ajan sillä sellaisella autolla, niin loppujen lopuksi eipä juuri. On hienoa, että kovalla yrittämisellä ja riskinotolla on mahdollisuus pärjätä ja vaurastua.