Kesämökin myyminen on raivannut monen arjesta tilaa uusille harrastuksille, joille ei ollut aiemmin aikaa ja rahaa. Osalle mökistä luopuminen on ollut kipeä kokemus, joka aiheuttaa surua edelleen.

Moni kesämökistään luopunut lukija kokee mökin myymisen mahdollistaneen rentoutumisen arjessa.

Taloussanomien lukijakyselyn vastauksista käy ilmi, että mökki on ollut monelle vastaajalle eräänlainen ”työleiri”, eikä paikka rauhoittumiseen.

Kysely ei ole tilastollisesti pätevä otos suomalaisten kokemuksista, vaan kertoo ainoastaan kyselyyn vastanneiden lukijoiden mielipiteistä.

Turkulainen Tuomo Nieminen on helpottunut päästyään eroon yllättäen isänsä serkulta perimästään mökistä.

Niemisen mukaan Pirkanmaan Vesilahdella sijaitseva idyllinen järvimökki paljastui todelliseksi työleiriksi.

– Mökin ja kiinteistön kunnossapito oli laiminlyöty täysin. Siellä oli kaikki rempallaan, Nieminen sanoo.

Niinpä Nieminen ryhtyi perheineen kunnostamaan mökkipaikkaa.

Tuomo Niemisen mukaan lomat kuluivat rempalleen jääneen mökin kunnostukseen.

Lähestulkoon kaikki vaati Niemisen mukaan korjaamista julkisivua, eristeitä, keittiötä ja saunaa myöten.

– Oltiin siellä kaikki lomat, ja koko ajan tehtiin töitä.

Kun mökkirakennus oli saatu jotakuinkin kuntoon, oli vuorossa pihan kunnostus.

– Olen luonteeltani ihminen, joka haluaa, että paikat ovat kunnossa, Nieminen sanoo.

Mökin kunnostus vaati paljon myös rahaa. Sitä paloi Niemisen mukaan vähintään 50 000 euroa.

– Kun sitä koko ajan ravaa rautakaupassa, sitä ei enää edes pysy laskuissa.

Nieminen sanoo aivan järven rannassa sijainneen mökin olleen kaikesta työläydestään huolimatta kaupunkilaiselle eräänlainen ”paratiisi”.

– Joka kerta, kun mökille saapui, niin olihan se huikea elämys.

Mökkipaikan kauneuden tuoma ilo ei kuitenkaan riittänyt Niemiselle vastineeksi mökin vaatimasta rahasta ja vaivasta.

– Työlista oli loputon.

Kun mökki oli saatu kuntoon, oli vuorossa pihan kunnostus, Tuomo Nieminen muistelee.

Vuonna 2017 Nieminen päätyi myymään vaivoin kunnostamansa mökin, joka oli ollut hänen omistuksessaan alle kymmenen vuotta.

– Vaikka mökillä pystyi myös rentoutumaan, kyllä iso kivi pyörähti sydämeltä.

Nyt työssä käyvällä Niemisellä on aikaa viikonloppuisin harrastaa ja matkustella.

Juhannukset Niemisen perhe on viettänyt loma-asunnossa tai hotellissa Ahvenanmaalla.

Perheellä ei ole enää omaa kesämökkiä.

Tuomo Nieminen laskee käyttäneensä mökin kunnostamiseen noin 50 000 euroa.

Nyt Nieminen harkitsee ostavansa loma-asunnon Espanjasta, jossa voisi tehdä etätöitä ja viettää eläkepäivinä Suomen kylmät vuodenajat.

– Kesämökkiä en aio riesakseni enää ottaa, hän sanoo.

Ensimmäinen kesä ilman mökkiä

Vastauksien joukossa oli myös niitä, joille omasta mökistä luopuminen on ollut kipeä kokemus.

Helsinkiläinen Pia Laitinen teki viime vuonna raskaan päätöksen ja pani vanhempiensa rakentaman kesämökin myyntiin.

Nyt edessä on Laitisen ensimmäinen kesä ilman tuttua mökkiä, joka oli toiminut hengähdyspaikkana elämän eri käänteissä aina 1960-luvulta asti.

– Ihan kuin minusta olisi puolet otettu pois, kun jouduin siitä mökistä luopumaan.

Mökki sijaitsee Punelia-järven rannalla Lopella.

Laitisen mukaan hänen pojallaan on omakotitalo hoidettavanaan ja hän itse on eläkeiässä.

Mökki olisi vaatinut myös kunnostamista, johon Laitisella ei ollut aikaa eikä rahaa.

– Yksin kun on leskenä ollut neljätoista vuotta, niin voimavarat ja rahat eivät riitä hoitamaan sellaista paikkaa.

Niinpä mökin myyminen tuntui ainoalta järkevältä ratkaisulta.

Mökki myytiin Laitisen mukaan viime joulukuussa ja se meni kaupaksi nopeasti.

– Luopuminen paikasta on vielä niin uusi asia, että se on vielä eräänlainen avoin haava.

Mökistä luopumisen aiheuttama tyhjiö on Laitisen mukaan alkanut täyttyä jo uusilla asioilla.

– Olen lähdössä Kuopioon sukuloimaan viikonloppuna ensimmäistä kertaa ehkä kymmeneen vuoteen. Olen myös menossa kesäkuussa Viroon kylpylään.

Laitisen mukaan mökin ollessa yksin hänen vastuullaan, ei aikaa muunlaisille retkille tuntunut aiemmin kesäisin löytyvän aikaa.

Silti Laitinen kaipaa mökin rauhaa.

– Se oli ainoa paikka, missä varmasti nukkui. Siellä ei koskaan ollut paha helle.

Laitisen mukaan mökkiin ei tunnu liittyvän muita kuin hyviä muistoja.

– Samalla kun elämässä on muuten paljon asioita, joita ei halua muistella, voi kaikkia mökkiin liittyviä asioita muistella lämmöllä.

Juhannuskokot, hivelevä rantamaisema, perheen yhteiset uintiretket ovat muun muassa asioita, joihin Laitinen kertoo mielellään muistoissaan edelleen mielellään palaavan.

Mökkiin liittyi kuitenkin myös huolta.

– Kyllähän mökkiin liittyi myös sitä raatamista. Aina sitä mietti, että mitä nyt seuraavaksi pitäisi tehdä.

Laitinen sanoo, että tuttu mökki oli kuitenkin alkanut ränsistyä, eikä paikka ollut enää kaikin puolin entisensä.

– Kaipaan oikeastaan sellaista, mitä ei ole enää.

Rahanmenoa, riitoja ja työntekoa

Näin lukijat kuvasivat kyselyssä, miksi omasta mökistä oli päästävä eroon ja miltä se tuntui:

”Helpottava ja monella tapaa. Ei enää reissaamista kolmensadan kilometrin päähän. Käyntejä tuli alle kymmenen vuodessa. Laskin, että yksi yöpyminen maksoi yli 300 euroa yöltä. Eikä enää arbeit macht frei -keskitysleiritunnelmaa. Mökiltä oli kiva tulla kotiin lepäämään, eikä päinvastoin. Paras päätös ikinä.”

”Ensimmäinen juhannus mökistä luopumisen jälkeen omassa kodissa oli ihana. Ei ruokaostoksien ja kamojen kantamista autoon ja pois.”

”Mökki sijaitsi usean sadan kilometrin päässä ja joka myrskyn tai kaatosateen jälkeen piti saada joku käymään paikan päällä katsomassa, onko kaikki kunnossa. Ympäristön ja rakennusten kunnossapito olivat taattu työleiri joka lomalle. Verot, sähkö ynnä muut kustannukset pyörivät, vaikka paikan päälle ei päässyt niin usein kuin olisi halunnut.”

”Jos oli pari viikkoa poissa, luonto lähestyi pihapiiriä, nurmikko oli polviin asti. Oli huono omatunto, kun työt odottivat mökillä, kun itse halusi lähteä ulkomaille.”

Yksittäiset lukijat kertovat vastauksissaan mökin koetelleen kukkaron lisäksi myös sukulaissuhteita.

”Hyviä muistoja on paljon lapsuudesta, mutta ihan käsittämätön riita siitä tuli, ja kaikesta muustakin perinnöstä, ja sitä en jaksa ollenkaan. Nyt voin mennä perheeni kanssa mihin vaan lomalle, vuokrata mökin, jota ei tarvitse itse hoitaa ja huoltaa, mennä vaikka joka kerta eri paikkaan tai ottaa lennot etelään. Teinien ei tarvitse tulevaisuudessa lähteä mökille vain siksi, että on pakko, kun sellainen kerran on. Todella hyvä päätös näin myöhemmin ajateltuna.”

”Meillä oli perikunnan mökki. Itse asuin lähimpänä mökkiä, joten sain hoitaa seuraavan kesän saunapuut, nurmen leikkuun sekä mökin kunnostustyöt. Sisaret tulivat perheineen ja lapsineen kukin vuorollaan vain lomailemaan ja kuluttamaan kovalla työllä tehdyt saunapuut. Puolisot toki leikkasivat nurmen. Ehdotin, että hankitaan mökille sähköt, sillä kävin siellä myös syksyisin, mutta vastaus oli, että kesällä ei niitä tarvita. Onneksi saimme aikaan sovinnon, että myydään koko mökki. Nyt ollaan helpottuneita ja onnellisia.”

Joukossa oli myös vastauksia, joissa korostui suuri kaipuu omaan mökkipaikkaan.

”Mökki oli kahden veljeni, äitini ja minun sekä siellä tietysti oli jälkikasvuakin. Toisinaan tuli riitoja ruoasta, tavaroiden paikoista ja pienistä asioista, mutta aina asiat selvitettiin. Aikanaan vietin mökillä mummoni kanssa myöhään syksyyn ja kävin myös sieltä koulua alkusyksyn, oi niitä ihania aikoja. Tätäkin kirjoittaessa tulee itku. Siis tämä mökki on ollut minun paikkani lapsuudesta asti, jossa vietin kaikki kesälomatkin lapsena.”