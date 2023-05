Amanda, 32, järkyttyi junalipun hinnan nopeasta noususta – ”Herätti epäilyksen”

Junalippujen uusi hinnoittelu saa ankaraa kritiikkiä niin matkustajalta kuin luonnonsuojelujärjestöltäkin. Kerro meille omat kokemuksesi VR:n uudistuksesta.

Rautatieyhtiö VR on lisännyt ”dynaamiseksi” kutsumaansa hinnoittelua, jossa hinta riippuu kysynnästä.

– Vaikuttaa siltä, että hinnoittelu ei perustu todelliseen kysyntään, jos kysynnällä tarkoitetaan junan täyttöastetta, Taloussanomien lukija, Amanda, 32, arvioi.

VR on kertonut, että sillä on käytössään nyt peräti 25 eri hintaluokkaa. Eri hintatason lippuja on myynnissä rajattu määrä. Kun edullisin myydään loppuun, tarjolle tulee seuraava hinta.

Lue lisää: VR uusi hinnoitteluaan: sama junamatka, jopa 14-kertainen hinta

Amanda halusi ostaa lipun aamujunaan, joka lähtee 2. kesäkuuta Lapualta Helsinkiin.

Ensimmäisen kerran hän tutkaili aikatauluja ja hintoja VR:n verkkokaupassa keskiviikkona 24. toukokuuta hieman ennen iltakymmentä. Tuolloin lippu maksoi 27,20 euroa. Seuraavana aamuna kello kymmenen kieppeillä hinta oli ponnahtanut 74,60 euroon.

Vaikka hinta oli 2,7-kertaistunut, juna ei ollut Amandan mukaan likimainkaan täysi. Yhden vaunun lipuista oli myyty vain kahdeksan prosenttia.

Amanda sanoo ymmärtävänsä, että kustannukset nousevat ja niihin täytyy reagoida.

– Kuitenkin noin häikäilemätön hintojen nousu herätti epäilyksen, että voiko tosiaan olla, että kyseiselle junavuorolle on yön aikana myyty niin valtavasti lippuja, että hinta nousee noin järkyttävästi.

Amanda muistuttaa, että VR on erityisasemassa Suomen matkustajaliikenteessä, koska se on käytännössä rautateiden ainoa toimija.

Asiakaspalvelusta Amandalle kerrottiin yleisesti, että toteutuneiden varausten ohella myös VR:n odotukset junavuoron kysynnästä vaikuttavat hintojen määräytymiseen.

– VR ei ollut halukas erittelemään hinnoitteluaan suhteessa junan täyttöasteeseen. Toisin sanoen, pelkkä junan täyttöaste ei siis vaikuta hintaan, mutta mitä ovat nämä muut hintaan vaikuttavat "odotukset"?

VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä sanoi Taloussanomille äskettäin, että uusi hinnoittelujärjestelmä pyrkii ennakoimaan junan täyttöastetta.

– Hinnoittelulla pyritään ohjaamaan matkustajia hiljaisimpiin lähtöihin, hän perusteli.

VR on Tyynilän mukaan saanut jonkin verran palautetta, mutta mitään kamalaa soittotulvaa ei ole tullut.

– Hinnat puhuttavat aina. Jollain tavalla olemme onnistuneet, sillä junamatkustuksen suosio kasvaa edelleen. Asiakkaat ovat huomanneet, että hintahaitari joustaa sekä ylös- että alaspäin.

Amanda arvioi, että aika monelle junamatkustaminen on ainoa järkevä tapa liikkua, joten kaikki eivät välttämättä äänestä jaloillaan.

– Uskon, että kotimaan matkailu kuitenkin kärsii tästä ja ihmiset miettivät yhä tarkemmin, onko heillä varaa tai mahdollisuutta lähteä kesäretkelle junalla.

Amanda asuu ulkomailla ja matkustaa kyseisellä vuorolla parin, kolmen kuukauden välein. Hän muistelee, että aiemmin matka on maksanut alle 50 euroa.

Elämäntilanteensa vuoksi Amandan on vaikea ennakoida pitkällä tähtäimellä omaa matkustamistaan.

– Jos esimerkiksi saavun Helsinki-Vantaalle, en voi ostaa junalippua Lapualle hirveän paljon aikaisemmin, sillä lentoaikataulu saattaa muuttua tai lento voi vaikkapa myöhästyä, jolloin en ehdi varaamaani junaan, hän kertoo.

Tällä kertaa Amanda oli ostamassa lippua jo viikkoa ennen junan lähtöä ja hinta pompahti näin rajusti.

– Mielestäni viikko on kohtuullinen aika ostaa junalippu ennakkoon.

” Miksi rakentaa uusia kalliita ratoja, jos omalla autolla kulkeminen tulee halvemmaksi tai isolla osalla ei ole varaa lippuihin.

Suomen luonnonsuojeluliitto on niin ikään huolissaan VR:n hinnoittelusta.

– VR vaikuttaa nostaneen lippujen hintoja kohtuuttomasti siten, että autoilu tulee jopa yksin matkustavalle halvemmaksi, jos ei pysty ostamaan lippuja kuukausia etuajassa, liitto sanoo Facebook-päivityksessään.

Liitto huomauttaa, että samaan aikaan valtio tukee maakuntalentoja veronmaksajien rahoilla 18 miljoonalla eurolla.

– Hallitusneuvottelijoiden on tehtävä raideliikenteestä kaikille kannattavin liikkumisen muoto! Etenkin nyt, kun neuvotteluissa päätettiin alentaa jakeluvelvoitetta, se kirjoittaa.

Jakeluvelvoite tarkoittaa sitä, että bensiiniin ja dieseliin on lisättävä tietty prosentti uusiutuvaa polttoainetta. Tämän ansiosta liikenteen päästöt ovat vähentyneet, mutta nyt uusia päästövähennyksiä pitää löytää muualta. Raideliikenne olisi liiton mielestä hyvä keino, mutta ei näillä hinnoilla.

– Luonnonsuojeluliitto ei luontosyistä kannata uusia raideyhteyksiä Turkuun ja Tampereelle, mutta kannatamme olemassa olevien yhteyksien parantamista. Miksi rakentaa uusia kalliita ratoja, jos omalla autolla kulkeminen tulee halvemmaksi tai isolla osalla ei ole varaa lippuihin, liitto kysyy.

Lue lisää: VR uusi hinnoitteluaan: sama junamatka, jopa 14-kertainen hinta

Taloussanomien äskettäin julkaisemassa vertailussa kävi ilmi, että kalleimmillaan junalipun hinta istumapaikalla voi olla 5–6 kertaa niin suuri kuin halvimmillaan.

Suosittuun junaan tahtova voi joutua pulittamaan näin paljon enemmän kuin matkustaja, joka pystyy kulkemaan samana päivänä toiseen aikaan tai on ostanut lippunsa viikkoja tai jopa kuukausia aikaisemmin.

On mahdollista, että vaikkapa Rovaniemen-junassa istuvat vierekkäin matkustajat, joista toinen on maksanut lipustaan noin 131 euroa ja toinen vajaat 23 euroa.