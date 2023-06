Jopa satojen eurojen säästö – katso, tuleeko juna vai auto kalliimmaksi

Vertailimme junamatkan ja automatkan kuluja. Kumpi kannattaa yksin matkustavan tai nelihenkisen perheen valita?

Monet suunnittelevat parhaillaan kotimaan kesälomamatkojaan. Valitako kulkuvälineeksi henkilöauto vai ilmastoystävällinen juna?

VR:n uusi hinnoittelumalli on herättänyt keskustelua siitä, tulevatko junamatkat jo liian kalliiksi.

VR muutti keväällä kaukojunien lippujen hinnoittelua. Lipun hinta määrittyy entistä enemmän kysynnästä, mikä on kasvattanut samalle matkalle myytävien lippujen hintaeroa.

VR:llä on käytössään nyt 25 eri hintaluokkaa aiemman kahdeksan sijaan. Kun edullisin luokka myydään loppuun, tarjolle tulee seuraava hinta. Apuna lippujen myynnissä VR käyttää tekoälyä.

Nyrkkisääntönä on, että sitä halvemmalla pääsee, mitä aikaisemmin lippunsa ostaa. Myös ruuhka-aikoja kannattaa välttää. Jo viime vuosikymmeneltä lähtien näin on ollut halvempi matkustaa.

Ruuhkaisinta on perjantaisin ja sunnuntaisin. Uudistuksella pyritään ohjaamaan matkustajia hiljaisempiin aikoihin.

Vaihtoehtona on autoilu. Oletetaan, ettei käytössä ole hybridiä, dieseliä taikka sähköautoa.

Henkilöauton bensiinin keskikulutukseksi voidaan laskea noin seitsemän litraa sadalla kilometrillä. Monilla autoilla päästään tämän alle, sillä autot ovat muuttuneet viime vuosina piheimmiksi.

Polttoaineen lisäksi auton käyttökustannuksiin kuuluvat vakuutus, autovero, auton arvonalenema, rengaskulut, huoltokulut, katsastus ja mahdolliset korjauskulut.

Autoilun kokonaiskustannuksista osviittaa antaa verottajan hyväksymä kilometrikorvaus. Tammikuusta lähtien verovapaa kilometrikorvaus on ollut enintään 0,53 euroa kilometriltä autolla ajettaessa. Tämä tekee 53 euroa sadalta kilometriltä. Toisaalta esimerkiksi VTT:n laskelmissa on päädytty hieman alempiin kustannuksiin.

Tässä tapauksessa kaikkia kuluja ei kuitenkaan lasketa mukaan, koska auto on käytössä joka tapauksessa, vaan keskitytään polttoainekustannuksiin.

Voittaako juna vai auto kustannuksissa, kun yksin matkustavalla helsinkiläisellä taikka kahden aikuisen ja kahden lapsen perheellä on kolme vaihtoehtoista lomakohdetta Oulussa, Joensuussa ja Turussa?

Entä voittaako sillä, että junamatkan suunnittelee ja varaa ajoissa?

Katsoimme tässä jutussa mainitut junalippujen hinnat tämän viikon torstaina iltapäivällä.

Oletetaan, että halutaan matkustaa päiväaikaan. Matka Ouluun tämän viikon sunnuntaina maksoi päivälähdöillä 96,40 euroa yksin matkustavalta. Hinta oli sama koko päivän lähdöillä.

Nelihenkisen perheen matka Ouluun maksoi päivävuoroilla yhteen suuntaan 310,20 euroa.

Joensuuhun yksin matkustava pääsi puolestaan sunnuntaina halvimmillaan 56,90 eurolla, kun Intercityn lähtö on kello 18.29. Iltapäivälähdöllä kello 13.19 hinta on kallein eli 74,90 euroa.

Perheen matka Joensuuhun sunnuntaina maksoi halvimmillaan 192,60 euroa, kun lähtö on kello 8.19. Kallein lähtö on kello 13.19, jolloin hinta on 239,80 euroa.

Turkuun juna vie halvimmillaan yksin matkaavan 27,10 eurolla kello 14.03 lähdöllä. Kallein hinta on 37,60 euroa kello 11.03 lähdöllä.

Perheelle edullisin Turun juna on kello 14.03, jolloin lippujen hinta on 86,80 euroa. Kallein lähtö on kello 11.03, jolloin hinnaksi tulee 121 euroa.

Mikäli matkalle lähtö on vasta kuukauden päästä, laskevat hinnat selvästi. Ouluun pääsee yksin matkustava sunnuntaina 2. heinäkuuta edullisimmillaan 25,90 eurolla kello 18.20 lähdöllä. Kallein hinta on 55,90 euroa kello 13.20 lähdöllä.

Sunnuntaina 2. heinäkuuta koko perhe matkustaa Ouluun vain 83,00 eurolla, kun lähtö on kello 18.20. Kallein hinta on 179,00 euroa kello 13.20 lähdöllä.

Joensuuhun yksinäisen matka maksaa 23,90 euroa kello 8.15 lähdöllä. Kallein vaihtoehto on kello 15.15 lähtö, jolloin lippu maksaa 51,90 euroa.

Perheen matkalle tulee hintaa 76,40 euroa kello 8.15 lähdölle. Kello 13.15 matka maksaa peräti 239,80 euroa.

Turkuun puolestaan pääsee yksin matkustava heinäkuun alussa vain 11 eurolla, kun lähtö on aamulla kello 7.20. Kallein lähtö on kello 14.03, jolloin hinta on 16,30 euroa.

Perheen matka maksaa puolestaan tällöin halvimmillaan 33,20 eurolla kello 11.03 lähdöllä. Kallein hinta on 52,00 euroa kello 14.03 lähdöllä.

Entä sitten autoilun kustannukset? Halvemman 95E10-bensiinin keskihinta oli torstaina Suomessa noin 2,0 euron tuntumassa, kertoo Polttoaine.net-sivusto.

Mannerheimin ratsastajapatsaalta Oulun kävelykadulle rotuaarille on hieman yli 600 kilometriä. Jos matka pyöristetään 600 kilometriin, niin kuluja kertyy 2,0 euron litrahinnan mukaan noin 84 euroa.

Joensuuhun sukuloimaan matkustaa puolestaan 460 kilometrin matkan hieman yli 64 eurolla. Turkuun noin 160 kilometrin matka kustantaa bensapumpulla hieman yli 22 euroa.

Puhtaasti kustannusmielessä näyttää siis siltä, että yksin matkustavalle juna on yleensä edullisin vaihtoehto, ainakin mikäli matkan varaa tarpeeksi ajoissa.

Perheen kohdalla henkilöauto vie sen sijaan voiton, varsinkin jos matkasta päättäminen jää viime tinkaan. Sen sijaan hyvissä ajoissa junamatkan varaamalla voi päästä säästöihin autoon verrattuna.

Eri asia sitten on, sattuuko kyläily- tai lomapaikka sijaitsemaan määränpäässä juna-aseman vieressä. Jos ei, niin lopulliseen päämäärään siirtyminen voi tuottaa lisäkustannuksia esimerkiksi taksi- tai bussimatkan muodossa.

Suomessa valtaosa henkilöliikenteen matkoista tehdään edelleen henkilöautolla. Junamatkojen osuus on vain muutaman prosentin luokkaa.

Viime vuonna tehtiin yhteensä 13,2 miljoonaa kaukoliikenteen junamatkaa, mikä on noin 58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Kasvussa näkyy koronan hellittäminen.