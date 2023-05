Miljardi-investointia Suomeen suunnittelevan yrityksen taloudesta paljastuu yllättäviä seikkoja – tämä Plug Powerista tiedetään

Plug Power ei tee voittoa, mutta panostaa kasvuun. Toimitusjohtaja Andy Marsh iloitsee Suomen halvoista sähkönhinnoista.

Yhdysvaltalainen Plug Power julkisti eilen suunnittelevansa vihreän vedyn tuotantolaitoksia Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Arvoltaan hanke on arviolta kuuden miljardin dollarin eli noin 5,6 miljardin euron arvoinen.

Hankkeiden toteutumiseen on kuitenkin vielä matkaa. Tähän mennessä niistä on tehty aiesopimus, ja varsinaiset investointipäätökset on määrä tehdä luvitusten jälkeen vuosina 2025–2026. Samalla yhtiö jatkaa omia selvityksiään.

– Minusta olemme vakaalla tiellä, Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh sanoo.

– En näe mitään esteitä. Emme tehneet päätöstämme parissa kuukaudessa, vaan vei pari vuotta päästä tähän ratkaisuun.

Plug Power syntyi 1990-luvun loppupuolella, ja se on noteerattu New Yorkin pörssissä. Yhtiön vety­poltto­kenno­ratkaisuja käytetään Yhdysvalloissa muun muassa varastojen nostotrukeissa. Euroopassa Plug Power haluaa laajentaa liiketoimintaansa ja yleisemmin tuottaa yhä suuremman osan vedystä kestävästi.

Amerikkalainen Plug Power tuottaa vihreää vetyä kehittämänsä teknologian avulla.

Noin 25-vuotias yhtiö on kuitenkin yhä tappiollinen. Esimerkiksi viime vuonna Plug tuotti noin 700 miljoonan dollarin liikevaihdolla noin 200 miljoonan dollaria miinuksella. Yhtiö on käyttänyt laajentumiseen rahaa, jota se on saanut varsinaisen liiketoimintansa lisäksi muun muassa myymällä uusia osakkeitaan.

Marshin mukaan yhtiö aikoo rahoittaa 25 prosenttia Suomen investoinneista omalla pääomalla ja loput ulkopuolisten sijoittajien avulla.

Viime aikojen uutiset sähkön hinnasta ovat ilahduttaneet Marshia.

– Ainakin Yhdysvalloissa oli otsikoissa joka puolella, että sähkön hinta Suomessa oli ajoittain nolla, hän sanoo.

– Yksi avainasioista vihreän vedyn tekemisessä on vihreän sähkön hinta, sillä se muodostaa 75 prosenttia tuotantolaitoksen kustannuksista. Joten mitä halvempaa sähköä, sitä kustannustehokkaampaa voi vihreä vety olla.

Hänen mukaansa Pohjoismaat kiinnostivat yhtiötä maiden poliittisen vakauden takia. Suomen etu muihin Pohjoismaihin verrattuna oli sitoutuminen uusiutuvaan energiaan. Marsh mainitsee esimerkkinä Suomen hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä.

Parhaillaan käytävissä hallitusneuvotteluissa Perussuomalaiset on suhtautunut kriittisesti hiilineutraaliustavoitteen takarajaan vuonna 2035. Tuleva hallitus ei ilmeisesti ole silti muuttamassa Suomen ilmastopolitiikkaa, sillä siitä on ilmeisesti päästy sopuun viime viikon neuvotteluissa.

– Vaarantaa ennustettavuuden, jos meidän energialinjauksia lähdetään kovin radikaalisti muuttamaan, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).

– Sen vuoksi luotan Säätytalolla oleviin neuvottelijoihin, että he eivät lähde muuttamaan Suomen pitkäaikaista linjaa ja vaarantamaan miljardien investointeja. Mielestäni nämä kaksi viikkoa ovat olleet hyvä esimerkki. Olemme huutaneet varmaan 6–7 miljardin euron investoinnit sisään, enkä usko että kukaan haluaa lähteä vaarantamaan näitä.

Viime viikolla energiayhtiö Myrsky Energia ja tanskalainen rahastoyhtiö CIP ilmoittivat investoivansa yhdessä yli kaksi miljardia euroa yhteistyössä toteutettaviin tuulivoimahankkeisiin Suomessa.