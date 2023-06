Ison perheen huoltaja ajautui velkakierteeseen lyhyen työttömyysjakson seurauksena.

55-vuotias nainen sai kahdesti käräjäoikeudelta tyrmäyksen noin 60 000 euron velkoja koskevalle velkajärjestelyhakemukselleen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mielestä 350 euron maksuvaralla nainen pystyy hoitamaan velkansa. Olihan hän jo viiden vuoden ajan maksanut ulosoton kautta velkojilleen 25 000 euroa.

Helsingin hovioikeus avasi näkymän hakijan tulevaisuudelle ja hyväksyi naisen hakemuksen tiistaina. Maksuohjelman mukaan rahalaitokset saavat vielä 22 000 euroa.

Nainen velkaantui muutaman kuukauden työttömyysjakson aikana 7–8 vuotta sitten ja velkakierre vain jatkui ja hänen taloudellinen ahdinkonsa kasvoi. Naisella on viisi omaa lasta, joista osa on vielä alaikäisiä. Hän on myös kuuden lapsenlapsen isoäiti.

Hänellä on pysyvä työpaikka ja vuosiansiot ovat noin 31 000–33 000 euroa. Vuokramaksun ja elinkustannusten jälkeen hänen palkastaan jää vielä 350 euroa maksuvaraa velkojien hyväksi.

Velkaa naisella on ulosotossa kymmeniä tuhansia ja ulosoton korko on seitsemän prosenttia. Naisen oman laskelman mukaan ulosoton kautta hänen on maksettava velkojaan lähes kymmenen vuotta.

Hän haki viiden vuoden velkajärjestelyä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta jo pari vuotta sitten, mutta oikeus tyrmäsi hakemuksen. Se katsoi tuolloin, että järjestelyn myöntämiselle oli este.

Viime vuonna nainen haki järjestelyä uudelleen ja arvioi itse, että hänellä oli painavat perusteet hakemukselleen; olihan hän jo vuosien ajan sinnitellyt ja maksanut vippejään.

Käräjäoikeuden mielestä hakijan tuli näyttää edellisen hylätyn ratkaisun jälkeen tapahtunut muutos, jonka perusteella hakemus olisi hyväksyttävissä.

Osa velkaa myöntäneistä vastusti edelleen hakemuksen hyväksymistä ja näki tilanteen sellaiseksi, että nainen selviää veloistaan myös ulosoton asiakkaana. Luottoja antaneet pikavippifirmat vastustivat järjestelyä, koska pitivät hakijan toimintaa piittaamattomana ja vastuuttomana.

Kela ilmoitti kuitenkin luopuvansa omien saataviensa perinnästä.

Käräjäoikeus totesi, että nainen oli tehnyt voitavansa velkojensa maksamiseksi, mikä oli myönteinen merkki velkajärjestelyn kannalta.

Oikeus totesi myös, että velkaantumisesta kulunut aika on vasta 5–8 vuotta, minkä vuoksi käräjäoikeus ei puoltanut järjestelyn myöntämistä.

Käräjäoikeuden laskelman mukaan hakijan tulot kasvavat tänä vuonna niin, että hänen maksuvaransa nousee 500 euroon.

Oikeus muistutti lisäksi, että kulutusluotoista ja pikavipeistä on korkeat korkomenot ja hakijan olisi pitänyt vippejä nostaessaan ymmärtää korkojen merkitys.

Käräjäoikeus hylkäsi velkajärjestelyhakemuksen. Käräjäoikeuden näkemys oli, että nainen pystyy jatkossakin ulosoton kautta suoriutumaan veloistaan.

Nainen sai asialleen jatkokäsittelyluvan Helsingin hovioikeudelta, joka tiistaina ratkaisi asian ja hyväksyi velkajärjestelyhakemuksen.

Hakija totesi, ettei ollut jättänyt velkojaan maksamatta piittaamattomuuttaan, vaan taloudellisen ahdingon ja ulosmittauksen vuoksi.

Hakemuksessaan hän toi ilmi syrjäytymisriskinsä, mikä on tavallista suurempi ulkomaalaistaustansa ja huonon kielitaitonsa vuoksi. Hän kertoi tehneensä kaiken voitavansa velkojensa maksamiseksi ja velkajärjestelylläkin velkojat saisivat viiden vuoden maksuohjelmalla 22 000 euroa.

Hovioikeuden ratkaisun mukaan hakijan velkaantuminen ei osoita suurta moitittavuutta.

Hovioikeus päätyi toisin kuin käräjäoikeus kokonaisharkinnan perusteella kannalle, jonka mukaan oli olemassa painavat syyt velkajärjestelyn myöntämiseksi.

Se totesi, että järjestelyn myöntämistä puoltavat merkitys hakijalle, vähämerkityksisyys velkojille ja hakijan toimet velkojensa maksamiseksi.

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden ratkaisun ja velkajärjestelyn oikeusvaikutukset alkoivat saman tien.

Lue lisää: Mies kerrytti jätti­velat pelaamalla, ja asunto oli mennä alta – pääsi velka­järjestelyyn

Lue lisää: Talousongelmiin saa apua monesta paikasta – yhtä laskua ei kannata jättää maksamatta