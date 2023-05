Oletko luopunut mökistäsi? Kerro meille miten elämä muuttui

Mökin omistaminen on muutakin kuin rentouttavaa puuhaa. Ilta-Sanomat kerää lukijoiden kokemuksia mökin myynnistä ja siihen johtaneista syistä.

Moni suomalainen haaveilee omasta mökistä järven rannalla, luonnon keskellä. Mökkeily tarjoaa mahdollisuuden karata kaupungin vilskeestä rauhallisempaa ympäristöön joko yksin tai läheisten kanssa.

Samalla osa päätyy toisenlaiseen ratkaisuun ja hankkiutuu eroon kesäisestä pakopaikasta. Myyntipäätökseen vaikuttavat usein mökin mukana tulevat erilaiset rasitteet ja vastuut.

Mökkeily on monien silmissä rentouttavaa puuhaa, mutta yllättävät kulut ja remontit saavat nopeasti hermot kireälle. Vaikeinta vastuiden ja tehtävien jako on usein silloin, kun kyseessä on suvun yhteismökki.

Oletko laittanut oman perintömökkisi myyntiin? Entä tiedätkö, miten mökin saa parhaaseen myyntikuntoon tai millaisia asioita kaupatessa tulisi ottaa huomioon? Helpottiko yhteiselo sukulaisten kanssa, kun yhteismökistä riitely loppui mökistä luopumisen jälkeen?

Mökistä luopuminen voi olla vaikeaa myös siksi, ettei kesälomakautta voi enää viettää itselleen tutussa ja mieleisessä paikassa. Tiedätkö, miten mökin tuomat kesäelämykset voi korvata uusilla kokemuksilla ja ideoilla?

Kerro omat kokemuksesi mökistä luopumisesta Ilta-Sanomille.