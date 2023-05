Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen. Investoinnin arvo on noin 6 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalainen Plug Power suunnittelee Suomeen mittavaa investointia. Yhtiö on noteerattu New Yorkin pörssissä. Business Finlandin mukaan kyseessä on Euroopan mittakaavassa merkittävä teollisuusinvestointi.

Investoinnin arvo on noin 6 miljardia dollaria (5,6 miljardia euroa).

Asiasta kerrottiin tiistaina Business Finlandin järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Business Finlandin cleantech toimialan johtajan Markku Kivistön mukaan projekteja on valmisteltu jo jonkun aikaa. Investointipäätökset on määrä tehdä luvitusten jälkeen vuosina 2025–2026. Tuotantolaitokset tulevat Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen.

Plug Powerin tiedotteen mukaan tuotantolaitosten odotetaan tuottavan 850 tonnia vihreää vetyä päivässä eli 2,2 gigawattia elektrolyyserikapasiteettia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Yhtiön suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

Plug kertoo aloittaneensa keskustelut suurten sijoitus- ja rahoitusalan toimijoiden kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan pääomaratkaisut yhteistyössä rahoitusalan sekä teollisuuden kumppaneidemme kanssa ennen lopullisia investointipäätöksiä.

Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh saapui Suomeen käynnistämään hankkeet. Hän kertoi tiedotustilaisuudessa syitä siihen, miksi yhtiö valitsi Suomen. Näitä ovat vahva sitoutuminen uusiutuvaan energiaan, sekä se, että suuri osuus sähköstä on tuotettu uusiutuvalla energialla.

Laitokset perustuvat yhtiön teknologiaan. Marshin mukaan Plug aikoo rakentaa tehtaita myös Etelä-Eurooppaan. Yhtiöllä on jo entuudestaan 3 000 työntekijää Euroopassa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Suomi toivoo pääsevänsä johtoasemaan vetyteollisuuden arvoketjussa.

– Päästäksemme tavoitteeseen tarvitsemme tällaisia hankkeita. Nyt on yli 20 vetyyn liittyvää hanketta käynnissä Suomessa. Monet niistä vievät pitkän aikaa valmistuakseen, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Finanssikriisin jälkeisessä alakulossa investointirintamalla näytti hiljaiselta, mutta tuuli on sittemmin kääntynyt.

Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan viidenneksen edellisestä vuodesta. Tänä vuonna tahti hidastuu hieman, mutta pysyy edelleen plussan puolella.

EK:n tammikuun alussa julkistaman investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna seitsemän prosenttia viime vuodesta. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo olisi tänä vuonna yhteensä noin 9,6 miljardia euroa.

Liikkeellä ovat myös ulkomaiset investoijat. Esimerkiksi Ruotsin valtion omistama energiayhtiö Vattenfall ilmoitti joulukuussa rakentavansa merituulivoimapuiston Korsnäsiin. Investoinnin arvo on 2–3 miljardia euroa.

Suomen suurimmasta akkualan investoinnista kerrottiin huhtikuun puolivälissä. Valtionyhtiö Suomen Malminjalostus aikoo rakentaa kennotehtaan Kotkaan yhdessä ulkomaisen kumppanin kanssa. Rakennuskustannus on jopa neljä miljardia euroa.

Norjalainen Blastr Green Steel kertoi alkuvuodesta suunnittelevansa vihreää terästä tuottavan tehtaan sekä vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Inkooseen. Hankkeen arvo on noin neljä miljardia euroa.