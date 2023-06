Unet jatkuvat yhä. Vihtiläinen Päivi Vaittinen myi vanhempiensa rakentaman, oman lapsuutensa kesämökin kolme vuotta sitten, mutta unissaan hän on mökillä edelleen.

– Näen unta, että olemme vanhempieni kanssa mökillä ja minä hermoilen, että mitä uudet omistajat sanovat meidän olostamme täällä. Mitä jos he tulevat, kun me olemme saunomassa? Olen myös nähnyt unta, että Saimaan pinta on laskenut niin, että pääsimme saarimökille kävellen ja sen takaa meni juna.

Vaittiselle mökkiunet ovat olleet yllättävintä mökissä luopumisessa. Hän ei nähnyt unia mökistä silloin, kun hän vielä kävi siellä.

Unet tulevat luultavimmin siksi, että tunneside paikkaan on yhä niin vahva. Epäilemättä sadattuhannet muutkin suomalaiset tietävät, miltä tuntuu rakastaa omaa mökkirantaa ja -maata. Vaittinen on juuri jäänyt eläkkeelle, mutta muistaa silti elävästi lapsuuden kesät ainoana lapsena saarimökillä kolmistaan vanhempien kanssa.

– Minulla oli aitassani nukkekoti. Aurinko paistoi sisään avonaisesta ovesta. Leikin muovieläimillä pihalla, uimme ja otimme aurinkoa. Kun äiti tuli kaupungista töistä, hän toi luettavaksi Aku Ankkoja.

Päivi Vaittinen alkoi 2000-luvulla kyllästyä mökkeilyyn.

Vaittinen ei kuitenkaan ole antanut tunteiden ja unien hämätä. Hän tietää mökin myymisen olleen ainoa oikea päätös. Samana vuonna 2020 vihtiläispari myi myös oman Sammatissa sijainneen kesämökkinsä.

– Mökkien myynti oli iso helpotus. Niistä oli niin hirveä stressi koko ajan, Vaittinen sanoo suoraan.

Kesämökki on monelle suomalaiselle toteutunut unelma, mutta varjopuoliakin on.

Vaittinen tietää, miten paljon rahaa, aikaa ja toimenpiteitä vaatimatonkin mökki voi viedä. Hänen oma elämänsä mökkeilijänä alkoi lapsuuden lämpimistä, lempeistä kesistä, mutta aikuisena vastaan tulivat realiteetit.

Vanhempien rakentama rakas mökki sijaitsi saaressa Taipalsaaressa Lappeenrannan seudulla. Vaittisen lapsuudenkodista sinne oli ollut 10 minuutin ajomatka, mutta nykyisestä kotipaikasta Vihdistä matkaa kertyi 3,5 tuntia.

Niinpä Vaittinen päätti puolisonsa kanssa ostaa 1990-luvulla oman, vanhan saunatuvan läheltä Sammatista. Mies rakensi maatilkulle mökin. Tytär, ainoa lapsi hänkin, oli pieni ja viikonloppuisin ja lomilla oli kiva käydä Sammatissa marjastamassa ja mökkeilemässä.

2000-luvulla Vaittinen alkoi henkilökohtaisesti kyllästyä mökkeilyyn.

– Mökille piti aina jaksaa lähteä, vaikka olin jo koko ikäni lähtenyt. Aikuisena tuntui, etten enää väkisin jaksaisi mennä mökille.

” Mökille piti aina jaksaa lähteä, vaikka olin jo koko ikäni lähtenyt.

Päivi Vaittinen tietää, miten paljon rahaa, aikaa ja toimenpiteitä vaatimatonkin mökki voi viedä.

Samaan aikaan ikääntyivät sekä mökit että Vaittisen vanhemmat. Isä kuoli vuonna 2011 ja seuraavina vuosina tyttärestä tuli dementoituneen äitinsä huoltaja. Perheen kesämökki Taipalsaaressa oli jo yli 40 vuotta vanha ja olisi tarvinnut kunnostusta.

Monen tunnin päässä asuvalla Vaittisella ei ollut miehensä kanssa aikaa, rahaa tai osaamista siihen.

– Taipalsaaren mökissä oli katossa reikä. Yritimme vain peittää sitä. Kuistista meni jalka läpi. Tolpat lahosivat, Vaittinen kertaa.

Perheen oma kuivan maan mökki Sammatissa oli niin ikään sähkötön ja vaatimaton. Siinäkin oli kuitenkin aina jotain laitettavaa. Lisäksi Vaittisella oli yhdessä miehensä kanssa vastuu perheen omasta, Vihdissä sijaitsevasta omakotitalosta ja vanhempien Lappeenrannassa sijaitsevasta vanhasta omakotitalosta.

Kaiken lisäksi perhepiirissä oli olemassa viideskin kiinteistö, sillä mökkejä oli vielä kolmaskin. Vaittisen äiti oli 1980-luvulla rakennuttanut Puumalaan isältään perimälleen maatilkulle vapaa-ajan asunnon.

Vaittista kiinteistöjen määrän kertaaminen hieman nolottaa, koska hän pelkää perheen elintasosta välittyvän väärän kuvan. Tosiasiassa rahaa ei ollut paljon, eikä hänen perheensä tilanne ole poikkeuksellinen. Monen suomalaisen parin käsiin voi perintöjen kautta päätyä kesämökkejä ja omakotitaloja omien päälle.

Vaittinen koki vastuun hyvin stressaavaksi.

– Heräilin öisin ja mietin, mitä teemme näiden kaikkien kanssa.

Kokemustensa perusteella Päivi Vaittinen oppi, ettei mökin omistaminen ole aina helppoa.

Eniten hermostutti raha. Jokaisesta mökistä piti maksaa esimerkiksi kiinteistövero, tiemaksu ja jätehuolto. 2010-luvulla Vaittinen oli miehensä kanssa yhä työelämässä, mutta heillä oli yhä myös asuntolainaa omasta talostaan.

Toisaalta lisärahakaan ei olisi loputtomiin auttanut siihen ongelmaan, ettei aika riittänyt.

– Oli tosi stressaavaa, kun ei tiennyt, miten revetä joka suuntaan. Aina ensimmäisenä, kun jonnekin mökille meni, piti alkaa siivota. Kaikissa olisi myös ollut remontoitavaa.

Samaan aikaan Vaittinen teki vaativaa työtä pääkirjanpitäjänä.

– Koko ajan oli kaksi isoa stressiä päällekkäin.

Tilanne ajautui siihen, että Taipalsaaren mökki oli käytännössä käyttämättömänä 10 vuotta. Niin käy monelle vanhalle syrjäseudun kiinteistölle, vaikka se ei ole hyvä ratkaisu kunnossapidon kannalta.

Kun koronavuosi 2020 alkoi, Vaittinen jäi osa-aikaeläkkeelle. Tulojen pienentyminen kannusti kauan harkinnassa olleeseen päätökseen.

– Siinä vaiheessa jotain oli pakko tehdä.

Mediassa kerrottiin, että pandemia oli alkanut siivittää mökkikauppaa. Vaittinen laittoi Taipalsaaren mökin myyntiin nettiin. Ostaja löytyi heti. Remonttitaitoinen perhe asui vain kymmenen minuutin matkan päässä ja oli etsinyt paikkaa, jossa käydä saunomassa.

Mökin myynti oli helpotus. Luopumisen tuskaa auttoi se, että uudet omistajat säilyttivät saunamökkinä Vaittisen isän 1960-luvulla omin käsin nikkaroiman talon.

– Muistan, kuinka kääriydyin lapsena kylmällä syyssäällä kissan kanssa äidin toppatakkiin ja katsoin, kun isä rakensi. Tuntui hyvältä, että rakennus säilyi.

Koska Taipalsaaren-mökin myynti meni niin hyvin, syksyllä 2020 myyntiin laitettiin myös perheen Sammatin-mökki. Sillekin löytyi hyvät ostajat nopeasti. Pariskunta arvosti alkeellisia olosuhteita ja luonnontilaan jätettyä metsää.

Päivi Vaittinen oli hyvin huojentunut, vaikka oli juuri myynyt sekä oman lapsuutensa että tyttärensä lapsuuden kesämökit.

” Mökeistä ei saanut paljoa rahaa, mutta taloustilanne helpotti kuitenkin.

– Mökeistä ei saanut paljoa rahaa, mutta taloustilanne helpotti kuitenkin. Ostimme omaan taloon ilmalämpöpumpun ja uusimme käyttöikänsä päähän tulleen automme parempaan.

Kiinteistöjen myyminen auttoi myös perintöverojen maksussa äidin kuoltua vuonna 2021.

Mökin myynti oli helpotus Päivi Vaittiselle.

Omien kokemustensa perusteella Vaittinen oppi, ettei mökin omistaminen ole aina helppoa. Vaaditun vaivan, ajan ja rahan lisäksi vaikeaa oli se, että aikuisena oma suhde ja mahdollisuus mökkeilyyn muuttui.

Oli hankalaa käsitellä sitä tilannetta, että mökit olivat kaikille perheenjäsenille tärkeitä, mutta että niiden omistamisessa ei enää ollut taloudellisesti ja ajallisesti järkeä.

– Tuntui myös vähän nololta myöntää, että on mökki, mutta ei enää haluaisi käydä siellä.

Itse mökkeilystä ja esimerkiksi marjastamisesta ja sienestämisestä Vaittinen on kyllä aina pitänyt. Vaivaa ja velvollisuutta oli kuitenkin liikaa. Nykyään hänestä tuntuu hyvältä se, ettei viikonloppuisin tarvitse lähteä mihinkään. Oman omakotitalon pihaa on kiva laittaa.

– Vapaus tuntuu ihanalta.

Myös taloudellisen riskin ja paineen vähentyminen tuntuu erityisen hyvältä nyt, kun Vaittinen on kokoaikaisesti eläkkeellä.

” Vapaus tuntuu ihanalta.

Toistaiseksi hän omistaa yhä Puumalasta äitinsä vanhan mökin. Se on tarkoitus jättää perinnöksi ainoalle lapselle. Mökkeily Puumalassa on vähäistä ja ajoittuu kesään.

– Matka kestää neljä, viisi tuntia, enkä enää tässä iässä halua taittaa sitä useasti.

Muita mökkinsä ja muiden kiinteistöjensä kohtaloa pohtivia Vaittinen kannustaa tekemään päätöksen ajoissa.

– Asiasta stressaaminen pitkään vain pahentaa tilannetta. On pakko päästää irti, varsinkin näin vanhempana.

Omaa eteenpäin menoa on auttanut se, että Vaittinen erottaa nostalgian todellisuudesta. Hänkin kaipaa yhä Taipalsaaren-mökkiä, mutta hän kaipaa aikoja, jolloin hän oli siellä yhdessä vanhempiensa kanssa.

– Sitä ei saa enää takaisin, vaikka mökki vielä olisikin.

Vaittinen toivoo, että muutkin osaisivat luopua ajoissa, sillä se voi olla oikea teko paitsi rakennusten kunnon myös läheisten kannalta.

Hän olisi halunnut, että omat vanhemmat olisivat ratkaisseet oman kesämökkinsä ja omakotitalonsa kohtalon jo eläessään. Vanhemmat kyllä puhuivat kiinteistöjen myymisestä ja muuttamisesta pienempään kerrostaloasuntoon, mutta eivät koskaan tehneet sitä. Huonokuntoisten rakennusten ylläpito ja myynti jäi ainoan, kaukana asuvan tyttären vastuulle.

Omaa eteenpäin menoa on auttanut se, että Vaittinen erottaa nostalgian todellisuudesta.

Vaittinen yritti myydä Taipalsaaren kesä­mökkiä jo yli kymmenen vuotta sitten isän kuoleman jälkeen, mutta silloin se ei onnistunut. Myös vanhempien Lappeen­rannan oma­koti­taloa on yritetty myydä tuloksetta. Tällä hetkellä se on vuokrattu.

Vaittinen iloitsee, että perheen kiinteistö­asiat järjestyivät ennen polttoaine-, rakennus- ja korko­kulujen rajua nousua viimeisen vuoden aikana.

– Olen ratkaisuihin tyytyväinen. Tilanteesta oli silloin niin hirveä stressi koko ajan.

Nykyään Vaittinen ei enää herää yöllä stressiin, vaan on unissaan jälleen lapsuutensa mökillä.