TE: Liki 100 000:ta taloyhtiötä uhkaa maksu laiminlyönnistä

Osakasluettelot on siirrettävä sähköiseen rekisteriin tämän vuoden kuluessa.

Taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa tiedot Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä, Talouselämä muistuttaa.

Maanmittauslaitokselta kerrotaan lehdelle, että siirrettäviä taloyhtiöitä on noin 90 000, joissa on vajaat 1,9 miljoonaa osakehuoneistoa. Viime viikolla siirto oli tehty vasta 19 000 taloyhtiöissä.

Jos taloyhtiö ei tee siirtoa määräaikaan mennessä, joutuu taloyhtiö maksamaan siirrosta.

– Osakeluettelon siirto muuttuu maksulliseksi ensi vuonna. Maksu määräytyy täsmällisesti vasta ministeriön maksuasetuksessa, Maanmittauslaitoksen johtaja Janne Murtoniemi kertoo Talouselämälle.

Huoneistotietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2019, ja kaikki tuona vuonna tai sen jälkeen perustetut asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ovat jo siinä mukana.

Sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä korvaa paperisen osakekirjan. Kun oma taloyhtiö on saanut tietonsa järjestelmään, on jokaisen osakkaan haettava omistukselleen sähköistä merkintää, TE kertoo. Aikaa merkinnän hakemiseen on kymmenen vuotta siirrosta.