Turkin liira painui entistäkin heikommaksi Erdoganin vaalivoiton jälkeen

Turkin liira on menettänyt arvostaan 90 prosenttia kymmenen viime vuoden aikana.

Turkin liira on maanantaina painunut uusiin pohjiin suhteessa dollariin, mutta Istanbulin pörssissä osakkeiden kurssit ovat olleet nousussa presidentti Recep Tayyip Erdoganin varmistettua itsevaltaiselle hallinnolleen jälleen uuden jatkokauden.

Valuuttamarkkinoilla liira on maanantaina jatkanut heikkenemistään, ja iltapäivällä dollarista vaadittiin jo 20,86 liiraa. Liira on tänä vuonna heikentynyt yli seitsemän prosenttia ja menettänyt kymmenen viime vuoden aikana arvostaan peräti 90 prosenttia.

Vuoden 2021 valuuttakriisistä lähtien Turkki on puuttunut jatkuvasti aktiivisemmin liiran kurssiin, mikä on vaimentanut vaihtokurssin päivänsisäistä liikettä ja samalla syönyt liki kokonaan Turkin valuutta- ja kultavarannot.

Markkinoilla on jo pitkään suhtauduttu perin kummastellen ja epäillen Erdoganin omintakeisiin talousoppeihin, joiden mukaan korkeat korot aiheuttavat inflaation kiihtymistä. Tavanomaisen käsityksen mukaan inflaatiota hillitään korkoja nostamalla.

– Näkemyksemme mukaan Erdoganin suurin haaste on Turkin talous, jota vaivaa vaarallinen epätasapaino ja josta hänen epätavanomaiset oppinsa tekevät jatkuvasti kestämättömämmän, varainhoitoyhtiö Ninety Onen analyytikko Roger Mark sanoo uutistoimisto Reutersille.

Istanbulin pörssissä on sen sijaan maanantaina nautittu helpotusrallista, kun presidentinvaalin aiheuttama epävarmuus on poistunut. Nousun ei kuitenkaan odoteta kestävän pitkään, sillä ulkomainen pääoma on pitkälti poistunut Turkin markkinoilta.

Turkin vaalitulos ja liiran heikkous on ollut esillä myös Twitterin keskusteluissa. Talousajattelija Mohamed El-Erianin twiitissä näkyy hyvin liiran arvon jyrkkä lasku.