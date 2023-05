Kolmen äidin hittituote syntyi yhdestä turhautuneesta puhelusta – ”Sanottiin, että olemme ihan hölmöjä”

Suomessa on äitiporukka, jonka itse keksimä kuluttajatuote on saanut 12 palkintoa, ja sitä käyttävät muun muassa saksalaiset metsurit.

Lapsen polvi paistaa trikoohousujen läpi, isovarvas villasukasta, lempitennarissa on tahra. Tekstiilien ja muiden asusteiden käyttöikää pitäisi pidentää, mutta arjen kiireissä vaatteiden korjaaminen on monille riesa. Helpompi ostaa uutta tilalle.

Vuonna 2017 kasvatustieteilijä Jetta Liukkonen päivitteli lapsuudenystävänsä Anne Jurvelin-Pummilan kanssa tuttua ongelmaa ja mietti miksei markkinoilla ole mitään helppoa korjaustuotetta.

– Oli tavallinen päivä helmikuussa. Juteltiin vaatteiden rikkoutumisesta ja siitä että vaatekaapeissa on vaatteita, joita ei vaan tule korjattua. Ei osaa, viitsi, ehdi.

Myynnissä olevat paikkalaput tuntuivat soveltuvan huonosti sisävaatteisiin. Materiaali on kovaa, ei jousta ja paikat eivät olleet kivan näköisiä ja myös vaativat silittämistä tai ompelua, naiset olivat huomanneet.

Liukkonen ja Jurvelin-Pummila alkoivat vapaa-ajallaan selvittää, voisiko hyviä paikkoja tuoda Suomeen tai teettää itse. Käytännössä selvittely oli googlettamista, tarra- ja paikkavalmistajille soittelua, konsultointia tuotekehitystahoille, yritysneuvojille, alihankkijamessujen koluamista.

– Meille sanottiin, että ei ole mahdollista kehittää sellaista sisävaatteeseenkin sopivaa monikäyttöistä paikkaa, joka pysyy kiinni kuumentamatta. Jos olisi, se olisi kehitetty jo.

Yrittäjät Vaatelaastarin takana.

Jos tuote saataisiinkin aikaan, se ei olisi oikeaa bisnestä vaan nappikauppaa, joka sopisi myyntiin lähinnä toreilla.

– On ollut naureskelua, tosin yhä vähemmän enää. Näimme, että tässä on mieletön bisnesmahdollisuus, mutta alussa sanottiin, että olemme ihan hölmöjä ja että meillä ei ole mitään realismia.

Naiset tekivät edelleen päivätöitään, ottivat oheen yrittäjäopintoja ja saivat lopulta tuotekehitysrahaa ja pienen lainan muutaman tonnin perustamispääomansa lisäksi.

Vuonna 2018 naiset perustivat Oikiat Designin ja tuotemerkki Vaatelaastarin. Perustamisvaiheessa mukaan tuli muotoilija Taija Sailio.

Vuoden 2019 Lapsimessuilla yrittäjät esittelivät Vaatelaastarin ja solmivat ensimmäiset jälleenmyyntisopimukset. Samalla avautui verkkokauppa.

Naisia oli toppuuteltu siinäkin, että homma voi tyssätä tuotekehitykseen.

– Meillekin sanottiin, että kun tuotte tällaisen kuluttajatuotteen markkinoille, se vaatii sen kaksi miljoonaa euroa.

Siihen ei tietenkään ollut varaa, joten yrittäjät ottivat verkostonsa hyötykäyttöön.

– Ennen ensimmäistä virallista tuotantoerää teimme paljon testejä. Pesukoneet lauloivat, satoja pesukoneita omien ja ystävien ja tuttavien. Oli naapureita ja vanhempia lasten koulusta.

Myös laboratoriotestejä he tekivät, kun siihen oli varaa.

Kovan kulutuksen korjauskohteisiin suunniteltu paikka, jonka pinta on vahvaa ja vettähylkivää.

Vaatelaastarin myynti ylitti juuri miljoonan kappaleen rajan, ja tuotteita saa yli 700 kaupasta Suomesta.

Yrityksen uusi kaupallinen nimi on FabPatch, sillä maailmalle ollaan nyt menossa ryminällä.

Tavoitteena on ainakin kaksinkertaistaa myynti lähivuosina. Suomessa se painottuu lapsiperheisiin, mutta kasvava markkina ulkomailla on ulkoilijoissa, työvaatteiden käyttäjissä ja muissa käyttötuotteissa.

Uusi rahoituskierros on valmis, ja sen kylkeen yrittäjät hakevat myös julkista rahaa Business Finlandilta.

Viime vuonna liikevaihto nousi 570 000 euroon. Yritys on joka vuosi jäänyt hieman voiton puolelle, ja osakkaat ovat saaneet kuitattua omat palkkansakin. Yritys työllistää nyt kolmen osakkaan lisäksi kolme muuta työntekijää ja välillisesti yhteensä reilut kymmenkunta henkeä.

– Viikoittain tulee ulkomailta yhteydenottoja asiakkailta ja uusilta brändeiltä. Meidän asiakkaita on tosi laajasti päiväkotilapsien vanhemmista saksalaisiin metsureihin, Liukkonen kertoo.

Uusin yritysasiakas on Uudesta-Seelannista. Isojakin kansainvälisiä vaatebrändejä saattaa tulla kumppaneiksi.

Erilaisia ympäristö-, design- ja innovaatiopalkintoja ja tunnustuksia on jo 12, muun muassa Maailman kiertotalousfoorumista.

Sisähousut paikattuna.

Brändiyhteistyötä FabPatch tekee eri vaatebrändien lisäksi esimerkiksi Ateneumin taidemuseon kanssa. Yritys osallistui myös Pekingin olympialaisten yhteydessä tuotekehitykseen.

Liukkonen kertoo, että tuotekehitys on jatkuvaa. Uusia materiaaleja on testattava, ja selvitettävä, jos ilmenee ongelmia. Tarkkaa tuotelupausta Vaatelastarilla ei ole, sillä käyttötapa vaikuttaa paljon käyttöikään. Mitä vähemmän turhaa pesua, sitä parempi kesto.

Kaikki paikat kiinnittyvät hankaamalla, mutta valikoima on kasvanut. Materiaaleja on tullut lisää merinovillasta vettähylkiviin vahvoihin paikkoihin, jotka sopivat vaikkapa vaelluskenkiin, työvaatteisiin tai jopa polkupyörän satulaan ja hevosten loimiin.

Vaatelaastari on suojattu tavaramerkki. Kopiointiakin on jo näkynyt, mutta yrittäjät sanovat, ettei tuotetta voi varsinaisesti suojella kilpailulta. On vain Liukkosen mukaan uskottava vahvasti omaan brändiin ja tekemiseen.

Varsinaisesta valmistuksesta Liukkonen vastaa kaarrellen. Kaikki tuotteet tehdään Suomessa useammalla paikkakunnalla. Vaatelaastareita valmistetaan niin kutsutusti verkostomaisella tuotantomallilla. Valmistaminen vaatii erikoistekniikkaa, ja sellaista löytyy eri tehtailta.