Varoituksia talouden taantumasta on kuultu kohta vuoden päivät. Onko se kuitenkin vielä tulossa?

Viime päivinä kansainvälisillä osakemarkkinoilla on nähty hermostuneisuutta Yhdysvaltain velkakattokiistan takia. Siitä on nyt syntynyt alustava sopu.

Talouden rattaat käyvät yhä hitaammin keskuspankkien kiristäessä korkoruuviaan. Samaan aikaan osakemarkkinat ovat olleet viime aikoina toiveikkaassa nousussa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinoiden laajin indeksi eli Wilshire 5000 on kivunnut maaliskuun puolenvälin jälkeen selvästi. Samoin Euroopassa laaja Stoxx Europe 600.

Useat indikaattorit viittaavat kuitenkin lähestyvään taantumaan. Perinteisiä jobinpostin tuojia ovat valtionlainojen niin sanottu käänteinen korkokäyrä ja kuparin laskeva hinta.

Käänteisellä korkokäyrällä tarkoitetaan sitä, että lyhyemmille korkosijoituksille maksetaan enemmän korkoa kuin pidemmän ajan sijoituksille. Yleensä korkotuotot ovat korkeammat lainoilla, joiden erääntymisaika on pidempi.

Kääntynyt korkokäyrä eli pitkien ja lyhyiden korkojen erotus on ollut tähän mennessä hyvä taantuman ennustaja. Se on ennustanut jokaisen Yhdysvaltain taantuman 1960-luvun jälkeen.

Yhdysvaltain valtionlainojen korkokäyrä on ollut käänteinen jo viime kesästä lähtien. Eikä vain Yhdysvaltojen, vaan myös useiden Euroopan maiden korkokäyrä on nyt käänteinen, esimerkiksi Suomen.

Myös kuparin hinta on tullut selvästi alas tammikuun lukemista. Laskeva hinta on ollut viime vuosikymmeninä suhteellisen luotettava taantuman ennustaja.

Kupari on yksi maailman käytetyimpiä teollisuusmetalleja, joten sen halpeneminen kertoo globaalin kysynnän heikkenemisestä.

” On ehkä kyllästytty odottelemiseen

Ovatko osakemarkkinat vai viestintuojat tällä kertaa väärässä?

S-pankin päästrategi Lippo Suominen pohtii hetken aikaa ennen kuin vastaa.

– Nämä ovat hyviä kysymyksiä, joita koko markkina tällä hetkellä miettii. Toisaalta taantumaa on odoteltu kohta vuoden päivät, kun Yhdysvaltain korkokäyrä meni käänteiseksi, Suominen sanoo.

– On ehkä kyllästytty odottelemiseen. Osakesijoittajat ovat vähän kuin lyöneet hanskat tiskiin ja sanovat ettei taantumaa tulekaan, vaikka ekonomistit sitä yhä odottavat.

Suominen muistuttaa, että taantuma on yleensä tullut vasta sitten kun korkokäyrä on jo palannut käänteisestä nousevaksi. Aiemmin taantumaan on painuttu parin vuoden sisällä korkokäyrän taittumisesta.

Euroopassa talousveturi Saksan talous on jo painunut taantumaan. Bruttokansantuote on supistunut kaksi neljännestä peräkkäin eli loka-joulukuussa ja tammi-maaliskuussa. Miinukset ovat kuitenkin olleet lieviä, joten suurta tuotannon pudotusta ei ole ollut.

– Saksan taantuma on ollut lähinnä tekninen.

Saksan osakemarkkinoilla taantumapelkoja ei ole juuri näkynyt.

Samaan aikaan pörssiyritysten tulokset ovat olleet yllättävän hyviä. Tämä on tukenut yritysten osakekursseja.

– Kulunut tuloskausi ei ollut hyvä, mutta se oli hyvä odotuksiin nähden. Tämä selittää osaltaan osakemarkkinoiden ja talousodotusten välistä eroa, Suominen sanoo.

– Yritykset ovat pystyneet viemään kustannusten nousua hintoihinsa.

Yksi taloutta tukeva tekijä on ollut myös työllisyys, joka on pysynyt hyvällä tasolla koronasta elpyneen palvelualojen kysynnän tuella.

” Kyllä se sieltä vielä tulee

Markkinoilla odotellaan nyt ensi perjantaina julkistettavia Yhdysvaltain toukokuun työllisyyslukuja. Ne ovat pysyneet tähän asti vahvoina.

– Työllisyys on ollut kaikkialla todella vahvaa, siellä ei näy taantumaa. Jotta tulisi taantuma, ihmisiltä pitäisi mennä työpaikat alta. Niin kauan kuin työmarkkina on näin vahva, ei talous voi pettää pahasti.

Mutta uskooko Suominen, että taantuma on lopulta tulossa?

– Kyllä se sieltä vielä tulee. Se on vain viivästynyt.

Taustalla ovat keskuspankkien koronnostot, joiden vaikutus taloudessa alkaa vasta näkyä. Historiasta ei löydy esimerkkiä siitä, että näin korkeasta korkotasosta olisi selvitty ilman jonkinlaista taantumaa.

– Varsinkin, kun ottaa huomioon, kuinka nopeaa ja voimakasta korkojen nosto on ollut. Yleensä taantuma on tullut siinä vaiheessa, kun keskuspankki on jo siirtynyt laskemaan korkoja, Suominen sanoo.

Tämän myötä edessä voi olla myös osakemarkkinoiden korjausliike.

– Sitä voimme kuitenkin joutua vielä odottamaan.