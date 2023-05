Turkin liira heikkenee voimakkaasti vaalien alla – Erdoganin jatkokausi hermostuttaa

Markkinoilla toivottaisiin täyskäännöstä Turkin talouspolitiikkaan.

Turkin liira on jatkanut heikkenemistään jo kahdettatoista viikkoa peräkkäin, kun markkinoilla povaillaan jatkoa presidentti Recep Tayyip Erdoganin epätavanomaisille talousopeille. Myös Istanbulin pörssi ja Turkin valtionlainat ovat kärsineet.

Turkissa järjestetään sunnuntaina presidentinvaalin toinen kierros. Vastakkain ovat itsevaltaisuuttaan vahvistanut istuva presidentti Erdogan ja opposition yhteinen ehdokas Kemal Kılıcdaroglu, joka on luvannut tehdä talouspolitiikassa täyskäännöksen.

Valituksi tuleminen ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut vähintään 50 prosentin ääniosuuden, jota kumpikaan ehdokas ei saavuttanut. Lähemmäs pääsi – osin yllätyksenä – Erdogan 49,5 prosentilla.

Danske Bank julkaisi vaalien alla tiiviin tutkimuspaperin, jossa se totesi Erdoganin epätavanomaisen talouspolitiikan suistaneen Turkin talouden raiteiltaan ja rapauttaneen Erdoganin suosiota. Erdoganin oppeihin kuuluu muun muassa käsitys, jonka mukaan korkeat korot aiheuttavat inflaatiota. Niinpä hän onkin tiuhaan tahtiin vaihtanut keskuspankin johtoa koronlaskuajatuksilleen myönteisemmäksi.

Turkki on torjunut liiran heikkenemistä tukitoimilla, jotka ovat syöneet maan valuuttavarannot lähestulkoon kokonaan. Markkinoilla ei uskota nykylinjan voivan jatkua loputtomiin. Turkissa kuluttajahintainflaatio on laukannut jopa 70–80 prosentissa, mikä on tehnyt tavallisten kotitalouksien elämästä tukalaa. Samaan aikaan Turkin liira on heikentynyt voimakkaasti ja ulkomaiset sijoittajat ovat paenneet maasta.

– Tämä korttitalo romahtaa ennen pitkää, ellei korkoja nosteta voimakkaasti ja liiraa devalvoida, jotta ulkomaista pääomaa saataisiin houkuteltua maahan ja vaihtotaseen vajetta pienennettyä, analyysiyhtiö Tellimerin senioriekonomisti Patrick Curran sanoo uutistoimisto Bloombergille.

Nyt keskuspankin ohjauskorko on 8,5 prosenttia ja inflaatio oli viime kuussa 44 prosenttia. Pankit puolestaan tarjoavat talletuksista jopa 35 prosentin korkoa, mikä antaa suuntaa siitä, missä ohjauskoron oikeasti pitäisi olla.

Presidentinvaalin ensimmäistä kierrosta edeltävällä viikolla Istanbulin pörssin yleisindeksi nousi yhdeksän prosenttia, kun sijoittajat näkivät Turkin suunnan voivan kääntyä. Tuloksen jäätyä ratkaisemattomaksi ja Erdoganin yllettyä lähes 50 prosenttiin indeksi on laskenut kutakuinkin saman verran. Syvimmälle on sukeltanut liki neljänneksen heikentynyt pankkisektori.

Liira on samaan aikaan heikentynyt melkein kolme prosenttia, ja dollarista on perjantaina maksettu yli 20 liiraa. Turkin valuutta on tänä vuonna heikentynyt liki viidenneksen. Johdannaismarkkinoilla lasketaan yli 50 prosentin todennäköisyyttä sille, että loppuvuonna dollari maksaa jo 29 liiraa.

Vielä muutama vuosi sitten dollarin sai 5–6 liiralla.