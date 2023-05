Ruotsalaiset odottelevat turistiryntäystä sysiheikon kruunun takia

Nordeasta arvioidaan, että kruunu painuu vielä lisää.

Ruotsissa odotetaan hyvinkin vilkasta matkailukesää. Matkustusintoa vauhdittaa pohjamutiin vajonnut kruunu, joka tekee eurooppalaisittain verrattain kalliista naapurimaasta houkuttelevan kesämatkakohteen.

Kruunu laski viime vuonna yhdeksän prosenttia ja on nyt alimmillaan sitten maaliskuun 2009. Ruotsalaispankki SEB:n mukaan monilla pankeilla on edelleen negatiivinen näkemys kruunuun.

Näin myös Nordealla. Toukokuun alkupuolen vaihtokurssin ennuste oli pankilla 10,30, eli yhdellä eurolla saisi 10,30 kruunua. Tänään torstaina eurolla sai jo 11,50 kruunua, joten ennuste oli jäänyt alamäen jalkoihin.

– Selkeästi näemme että riskit ovat yläsuuntaan. Jos katsomme paria seuraavaa kuukautta, en olisi yllättynyt, vaikka kruunu lisääkin heikentyisi, Nordean ekonomisti Kristian Nummelin sanoo.

Nummelin katsoo, että kruunussa voidaan lähiaikoina nähdä vielä parinkin prosentin heikentymistä, mikä nostaisi vaihtokurssin 11,70 euroon, mutta ei kuitenkaan yli 12 euron.

Suomalaisten matkailu on vilkastunut koronavuosien jälkeen. Matkamessujen alkuvuonna tekemän kyselyn mukaan näin näyttäisi jatkuvan. Suomalaisista 55 prosenttia suunnitteli matkustavansa tänä vuonna ulkomaankohteisiin.

Matkoja suunnitellaan Etelä-Eurooppaan, Keski-Euroopassa muun muassa Saksaan ja naapurimaihin Ruotsiin ja Viroon.

– Monet ruotsalaiset matkailevat kotimaassa säästääkseen rahaa, ja ulkomailta tulee matkailijoita lomailemaan, koska täällä on niin halpaa, Ruotsin matkailu- ja ravintola-alan järjestön Visitan pääekonomisti Thomas Jakobsson sanoi Dagens Industrille.

Nummelin ei usko, että eurooppalainen kuluttaja yksin valuutan takia lähtee reissuun, mutta jos Ruotsi tai muut Pohjoismaat ovat olleet mielessä muutenkin, halpa kruunu on hyvä sysäys.

Varustamoyhtiö Viking Linelta sanotaan, että eurokurssin vaikutuksia matkustukseen on vaikea arvioida suoraan. Tukholma on suomalaisten kestosuosikkeja.

” Kesällä perhematkustus lisääntyy ja voisi kuvitella, että edullinen kruunukurssi voisi vaikuttaa perheiden päätöksiin siitä, minne he lomalla suuntaavat

– Kesällä perhematkustus lisääntyy ja voisi kuvitella, että edullinen kruunukurssi voisi vaikuttaa perheiden päätöksiin siitä, minne he lomalla suuntaavat, Viking Linen tiedotuspäällikkö Christa Grönlund sanoo.

Ruotsalaiset haluavat yhä pitää kruununsa

Kruunun viime vuoden ”annus horribilis” – joka jatkui kauheana myös tänä vuonna – on kaksiteräinen ilmiö. Ruotsissa on tyypillisesti ollut hieman korkeammat korot kuin euroalueella. Nyt kun Euroopan keskuspankki (EKP) on nostanut nopeasti korkoja, eroa ei käytännössä ole. Sijoittajien rahaa ei virtaa Ruotsiin parempien korkojen perässä.

– Ruotsin keskuspankkikin on nostanut korkoja, mutta maan talous on aika korkoherkkä, ja kotitalouksilla on paljon velkaa, Nummelin huomauttaa.

Heikko valuutta tuottaa päänvaivaa inflaatiota vastaan taistelevalle Riksbankille. Valuutan heikentyminen lisää inflaatiopainetta, koska viennin vauhdittumisen kääntöpuolena on tuontituotteiden kallistuminen kun valuutta on heikko.

Ongelma on myös heikko talouskasvu. Nordea ennustaa Ruotsiin reilun prosentin talouden supistumista, kun taas euroalueelle prosenttiyksikön kasvua.

Kun inflaatiota on torjuttava koroilla, mutta toisaalta talous hyytyy Ruotsissa herkästi koronnostoissa, on nostovara pieni. Näin kruunu jää alttiiksi heikkoudelle.

Ruotsalaismediassa sysiheikosta kruunusta on keskusteltu paljon. Kärjekkäimmissä arvioissa Ruotsia vaaditaan jo vaihtamaan kruunut euroiksi.

EKP ohjaa rahapolitiikkaa koko euroalueella, eikä tätä ole yleisessä mielipiteessä pidetty optimaalisena Ruotsissa. Kruunulla on edelleen kansalaisten vahva tuki. Maaliskuussa 54 prosenttia kyselyyn vastanneista torjui euron, ja vain 20 prosenttia halusi vaihtaa valuuttaa.

