Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan puhtaassa energiassa edistytään nopeammin kuin monet ymmärtävätkään.

Aurinkoenergiaprojekteihin investoidaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa enemmän kuin öljyntuotantoon, ennakoi Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Järjestö arvioi aurinkoenergiaan liittyvien investointien olevan tänä vuonna 380 miljardia dollaria, kun taas öljyyn liittyvät investoinnit ovat 370 miljardia dollaria.

Kaikkiaan puhtaaseen energiaan liittyvät investoinnit ovat nousseet vuodesta 2021 noin neljänneksellä ja niiden odotetaan olevan tänä vuonna yli 1 700 miljardia dollaria.

IEA:n pääjohtaja Fatih Birol sanoi lausunnossaan, että puhtaassa energiassa edistytään nopeammin kuin monet ymmärtävätkään.

– Tämä näkyy selvästi investointitrendeissä, hän jatkoi.

”Joissain aurinkoisimmissa paikoissa vähiten aurinkoenergiainvestointeja”

IEA kuitenkin varoitti, että myös investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ovat kasvussa, vaikka niiden pitäisi olla päästötavoitteiden vuoksi laskussa.

Järjestö ennakoi, että investoinnit öljyyn ja kaasuun ovat palaamassa tänä vuonna vuoden 2019 tasolle.

IEA kiinnittää huomiota siihen, että fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät investoinnit ovat kasvaneet eniten Lähi-idän maissa.

– On edelleen ironista, että joissakin maailman aurinkoisimmista paikoista on vähiten aurinkoenergiaan liittyviä investointeja. Tämä on ongelma, joka kaipaa huomiota, totesi Ember-ajatushautomon datasisältöjen johtaja Dave Jones AFP:llä.