Sähkön keskihinta on tänään ensi kertaa miinuksella – ”Tämä on historiallinen hetki”

Fingridin mukaan poikkeuksellisen tilanteen taustalla on ennen kaikkea tulvakausi.

Pörssisähkön hinta oli keskiviikkona Suomessa historiallisen alhainen, kertoi kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta oli Suomessa miinuksella.

– Keskihinta on hiuksenhienosti miinuksella: –0,1, mutta on kuitenkin. Päivän aikana on plushintoja ja miinushintoja, mutta muutokset ovat todella pieniä suuntaan ja toiseen. Tämä on historiallinen hetki, Ruusunen sanoi STT:lle.

Hintakehitykseen yleisesti ovat hänen mukaansa vaikuttaneet tehdyt investoinnit, mutta tämän päivän poikkeuksellisen tilanteen taustalla on ennen kaikkea tulvakausi.

– Kun on kovat tulvat, ei vesivoimaa voida säätää alaspäin. Kaikki vesi täytyy painaa voimalaitoksista läpi, jotta tulvaa voidaan hallita.

Sähköntuotanto on parhaillaan suurta muissakin Pohjoismaissa. Myös Keski-Euroopasta tulee nyt Ruususen mukaan välillä halvempaa sähköä. Lisäksi tilanteeseen vaikuttaa vuodenaika.

– Olemme aika lailla kesän tasolla sekä lämpötilassa että sähkönkulutuksessa.

Fortum kertoi jo tiistaina, että Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden tehoa säädetään keskiviikkona alaspäin, koska sähköntuotanto on niin suurta Pohjoismaissa.

Se, miten sähköhinnan painuminen miinukselle näkyy kuluttajalle, riippuu sopimuksesta. Ruususen mukaan sopimuksissa on esimerkiksi voitu asettaa sähkönhinnan rajaksi nolla.

Talvella Suomessa jännitettiin sekä sähkön riittävyyttä että sitä, mihin lukemiin sähkönhinta voi kohota. Moni suomalainen ryhtyikin toimiin sähkönkulutuksen vähentämiseksi.

Ruusunen ei usko, että sähköä pyritään enää samalla tavalla säästämään etenkin, kun esimerkiksi lämmitystä ei enää välttämättä tarvitse pitää päällä. Hän myös uskoo, että sähkönhinnan kehitys viestii nyt selkeästi kuluttajille, että sähköä on saatavilla ja sitä kannattaa käyttää. Yllätyksellisenä keskiviikkona tilannetta Ruusunen ei pidä.

– Etelään kevättä ja tulvakautta. Ei tämä tilanne tule hamaan tulevaisuuteen jatkumaan, mutta ei tämä yllätys ollut.