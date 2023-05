Suomalainen tuulivoima sai yli kahden miljardin euron sijoituksen

Ensimmäisten hankkeiden rakentamisvaiheen olisi tarkoitus alkaa vuosina 2025 ja 2026.

Suomalainen energiayhtiö Myrsky Energia ja tanskalainen rahastoyhtiö investoivat yli kaksi miljardia yhteistyössä toteutettaviin tuulivoimahankkeisiin Suomessa, kerrotaan tiedotteessa.

Myrsky Energia ja maailman suurin vain uusiutuvaan energiaan keskittyvä rahastoyhtiö Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen tuulivoimaan investoimisesta Suomeen. Kumppanuuden laajuus on yli kaksi miljardia euroa.

Kaikki yhteistyösopimukseen kuuluvat hankkeet ovat konkreettisia hankkeita.

– Tämä on Suomen suurin yksittäinen maatuulivoimasopimus, nyt ei ole kyse aiesopimuksesta, kertoo Myrskyn perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Tuomas Candelin-Palmqvist STT:lle.

Yhteistyö kattaa hankkeiden koko kaaren kehitysvaiheesta sähköä tuottaviksi tuulivoimapuistoiksi. Kaikki hankkeet on tarkoitus laittaa toteutukseen kuluvan vuosikymmenen aikana.

– Osa on kaavoituksessa ja osa on kaavoituksen loppuvaiheessa, jolloin rakentamisen valmistelut lähenevät. Osa on aikaisemmassa vaiheessa.

Tämänhetkisen aikataulun ja suunnitelman mukaan ensimmäisten hankkeiden rakentamisvaiheen olisi tarkoitus alkaa vuosina 2025 ja 2026.

Yhtiönä Myrskyllä on käynnissä yli 30 maatuulivoimahanketta eri puolilla Suomea. Candelin-Palmqvistin mukaan hankkeet ovat sähkökapasiteetiltaan arvioidusti noin 5 000 megawattia.

– Tämä yhteistyösopimus koskettaa osaa siitä.

Myrskyn ja CIP:n kumppanuuden tavoitteena on toteuttaa noin 1 800 megawatin maatuulivoimakapasiteetti Suomeen.

Jokaisen hankkeen yksityiskohdista kerrotaan myöhemmin, mutta Candelin-Palmqvist kertoo, että Suomen osalta tuulivoimahankkeet sijoittuvat Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin.

Myrsky on perustettu vuonna 2020. Sen työntekijöinä on yli 30 asiantuntijaa ympäri Suomea.

Sijoittajille hyviä tuottoja

Liiketoimintana tuulivoima on muuttunut kansainvälisempään suuntaan, kertoo Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund. Lund kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

Lundin mukaan sijoittajille tuotot ovat hyviä, mikä vetää ulkomaista rahaa Suomeen.

– Sitten taas siellä alkupäässä tätä ketjua esimerkiksi komponenttivalmistajat eivät sellaisia tuottoja saa, Lund sanoo STT:lle.

Ennen tuulivoimaa rakensivat kansalliset ja paikalliset energiayhtiöt. Nyt kyseessä on globaali liiketoiminta.

– Siellä on erilaisia suuria yhtiöitä, jotka esimerkiksi hallinnoivat isompia portfolioita tuulivoimaa.

Lundin mukaan Suomen etuna on tuulivoiman rakentamisen edullinen hinta.

– (Hinta) on yksi Euroopan edullisimpia. Meillä osataan rakentaa hyvin ja tehokkaasti. Projektointi on tehokasta, ja meillä on hyvä infrastruktuuri Suomessa.

Lundin mukaan Ruotsin ja Suomen välillä on aito kilpailutilanne tuulivoiman investoinneista. Myös Ruotsilla on suuret suunnitelmat tuulivoiman suhteen.

– Jos meillä tuulivoiman asema heikkenee syystä tai toisesta, niin kyllä ne investoinnit helposti menevät toiselle puolelle Pohjanlahtea.

Tuulivoima kytkeytyy yhteen vetyteknologian hyödyntämisen kanssa, sillä vetyhankkeet tarvitsevat paljon sähköä.

Esimerkiksi Saksassa on huomattavasti Suomea korkeampi väestötiheys, joten siellä tuulivoiman sijoituspaikat ovat Suomea rajallisemmat.