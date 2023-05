Sähkön hinta rysähtää selvästi miinukselle keskiviikkona – historiallinen tilanne

Pörssisähkön hinta laskee keskiviikkona miinukselle myös päiväsaikaan, kun yleensä miinushintaisia tunteja on ollut öisin. Myös päivähinta on ensimmäistä kertaa miinuksella.

Sähkökriisi on nyt menneen talven lumia. Pörssisähkön hinta alkaa olla ennätyshalpaa.

Pohjoismaisessa sähköpörssissä Suomen aluehinnat ovat liikkuneet alimmalla tasolla sitten vuoden 2006, huomauttaa Twitterissä Aktian pääekonomisti Lasse Corin.

Corinin mukaan pörssisähkön halpeneminen näin alhaiselle tasolle on ollut ainakin jonkinlainen yllätys. Sähkön hinnanlasku on kyllä ollut odotettavissa lisääntyvien energia-investointien myötä, mutta lisääntyneen tuotannon vaikutus on ollut ennakoimattoman nopeaa.

– Se, että sähkömarkkina on oiennut, ei ole hirveän suuri yllätys, mutta se että sähkön hinta on laskenut näinkin paljon on yllättävää, Corin sanoo.

Sähkömarkkinoilla tilanne on muuttunut, kun maailman kolmanneksi tehokkain reaktori Olkiluoto 3 on nyt säännöllisessä tuotannossa. Se kattaa yksinään noin 14 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.

– Myös uutta tuulivoimakapasiteettia on tullut, joten sähkön tarjonta on muuttunut Suomessa oleellisesti, Corin sanoo.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan viime vuonna Suomeen rakennettiin yhteensä 2 430 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Tämä merkitsee sitä, että tuulivoimakapasiteetti kasvoi 75 prosenttia.

Näiden voimaloiden tuotanto on alkanut näkyä tänä vuonna sähkön tarjonnassa.

Corinin mukaan ei kuitenkaan voida jälkiviisaana sanoa, että sähkökriisi olisi saanut liian suuret mittasuhteet.

– Mielestäni uhkakuvat olivat ihan realistisia, kun katsoo kuinka riippuvaisia Euroopassa oltiin venäläisestä kaasusta. Se mikä aliarvioitiin, oli yritysten ja kotitalouksien kyky sopeutua tilanteeseen, Corin sanoo.

Samaan aikaan, kun yritykset ja kotitaloudet osallistuivat säästötalkoisiin, saatiin myös korvaavaa LNG-kaasua muun muassa Yhdysvalloista.

Kuin varmemmaksi vakuudeksi pörssisähkön keskihinta laskee Suomessa keskiviikoksi miinukselle. Miinusta on siis myös päiväsaikaan eikä pelkästään yöllä.

Halvimmillaan hinta on keskiviikkona iltapäivällä.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruususen mukaan tilanteeseen on yksinkertainen syy. Sähkön tuotantoa on paljon samaan aikaan kun sähkön kulutus on alhaalla.

Tilanteen takia Olkiluoto 3:n tuotantoa rajoitettiin viime viikolla. Tällä hetkellä Olkiluoto 3 pyörii kuitenkin normaalisti täydellä teholla.

Yleensä sähköntuotannon määrää vaihdellaan lisäämällä tai vähentämällä vesivoiman tuotantoa. Nyt Pohjois-Suomessa on tulvia, minkä takia säätely ei oikein onnistu.

– On paljon tuotantoa, jota ei pystytä säätämään. Vesivoiman ei kannattaisi periaatteessa tuottaa mitään, mutta tulvien takia on pakko ajaa.

Ruususen mukaan on loogista, että tässä tilanteessa joustavat ydin- ja tuulivoima.

– Nyt ollaan sillä rajalla, että tuulivoimakin kannattaa pysäyttää.

Ruusunen arvioi Twitterissä, että kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun päivähinta olisi negatiivinen.

– Negatiivisia tunteja on ollut.

Alla olevasta kuviosta näet pörssisähkön hinnat nyt ja tulevien tuntien aikana. Juttu jatkuu kuvion alla.

Vielä vuodenvaihteessa sähkön hinnan pelättiin kipuavan tammipakkasten myötä kipurajoille.

Leuto talvi ja sähkön lisääntynyt tuotanto käänsivät pörssisähkön hinnat kuitenkin nopeasti laskuun.

Joulukuun alussa sähkön johdannaiskaupassa futuurisopimukset hinnoittelivat lähes 50 sentin kilowattituntihintoja helmikuun alkuun. Toteutunut luku oli kuitenkin kymmenen sentin paikkeilla.

Sähköfutuurit ovat laskeneet dramaattisesti tämän vuoden alusta, minkä takia myös niiden hinnoitteluun perustuvat kuluttajien määräaikaiset sähkösopimukset ovat halventuneet selvästi.

Nyt Nasdaqin johdannaispörssin sähkönhintafutuurit ennakoivat heinä–syyskuulle vain noin kuuden sentin kilowattituntihintoja.

Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on markkinoiden tämänhetkinen näkemys, johon voi tulla nopeitakin muutoksia.

Alla olevasta kuviosta näet sähkön tuotannon ja kulutuksen Suomessa nyt ja kuluneen päivän aikana.

Jutun otsikkoa ja tekstiä korjattu 23.5. kello 17.16. Miinushinnat ovat luvassa keskiviikkona eikä tiistaina, kuten otsikossa aiemmin sanottiin.