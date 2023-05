Seppo maksaa suolaista hintaa sähköstä, vaikka pörssistä sitä saa ilmaiseksi – ”Tuntuu kuin olisi ryöstetty ihan virallisesti”

Sähkön ylituotanto ja ennätyksellisen halpa hinta saa kalliisiin määräaikaisiin sopimuksiin sidottujen asiakkaiden aseman näyttämään yhä kohtuuttomammalta.

Sähköä tuotetaan nyt joka tuutista niin paljon, että pörssihinta on pudonnut nollaan, ajoittain jopa miinukselle. TVO on ajanut Olkiluodon kolmosreaktorin tuotantoa jopa alaspäin, koska sähkö on jo liian halpaa.

Määräaikaisiin sopimuksiin sidottujen asiakkaiden asema näyttää nykyhintatilannetta vasten yhä kohtuuttomammalta.

– Onko tämä oikein? Määräaikainen sopimus, 5 000–6 000 euroa maksaa sopimuksen irtisanominen, kertoo pienituloinen eläkeläinen Seppo.

Hän on lukenut tuskastuneena viime päivien keskustelua liian halvasta sähköstä. Sepon sopimus loppuu vasta syksyllä 2024. Seppo solmi sopimuksensa syksyllä 2022.

Hän maksaa sähköenergiasta 30 senttiä kilowattitunnilta.

– Kyllä tuntuu kuin olisi ryöstetty ihan virallisesti. Tuossa mietin meitä kalliin sopimuksen piirissä olevia, että ei tämä todellakaan ole oikein.

– Ja juuri viime syksynä kerrottiin, että markkinat hoitaa hinnoittelun. Ja nyt supistetaan, kun ei tullut rahaa tarpeeksi, koska sähkö olikin liian halpaa.

Eläkeläismies sanoo sinänsä ymmärtävänsä, että kun sopimuksen tekee, se on sitova. Silti tänä aikana pitäisi sähköyhtiöiden myös ymmärtää, mikä on kohtuullista hinnoittelua kuluttajalle.

” Iloitkaamme asiakkaina siitä, että sähkö on tosi halpaa.

Mies asuu omakotitalossa, jossa maksoi aiemmin sähköstä neljä senttiä kilowattitunnilta. Sähköä kuluu noin 7 000–8 000 kilowattituntia vuodessa. Kuluja helpottaa se, että Seppo hankki talvella katolleen aurinkopaneelit.

Taloussanomat on nähnyt Sepon sähkösopimuksen. Hän ei halua puhua omasta sähköasiakkuudestaan koko nimellään.

TVO:sta sanottiin aiemmin, että tuotannon pitää olla sillekin kannattavaa ja siksi tuotantoa on supistettava.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell ja Omakotiliiton Marju Silander ihmettelivät, miksi tuotantoa pitää näin pian ajaa alas hintojen takia, kun syksyllä ja talvella kuluttajat joutuivat maksamaan huippuhintoja sähköstään.

Energiateollisuuden suunnalta kiistetään, että kyse olisi tuottajien hintamanipuloinnista.

– Sähköä voi tuottaa vain sen verran kun sitä kuluu. Joka hetki sähköä tuotetaan ja kulutetaan yhtä paljon. Jonkun pitää olla tuottamatta. Sen, joka voi ja jolla on tuotannosta kustannuksia. Siksi ydinvoimaakin on jouduttu säätämään alas. Kaikki sähkö ei mahtuisi verkkoon, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä twiittasi viime viikolla.

– Iloitkaamme asiakkaina siitä, että sähkö on tosi halpaa. Kaikki tuottajat tekevät tällä hinnalla tappiota, eivät voi kattaa kulujaan tai joutuvat jopa maksamaan tuotannostaan.

Helmikuussa eduskunnan talousvaliokunta vetosi mietinnössään sähköyhtiöihin kalliiden määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullistamiseksi.

Valiokunnan tietojen mukaan noin 130 000 asuntokuntaa teki sähkösopimuksia aikana, jolloin hinnat olivat yli 30 senttiä kilowattitunnilta.

Energiateollisuudesta on huomautettu, että vastaantulo ei ole helppoa, koska sähkön hankintahinta on suojattu tiettyyn kiinteään hintaan Nasdaqin markkinapaikalla tai jonkun tuottajan kanssa. Lisäksi yleisenä lähtökohtana pitää olla sopimusten sitovuus.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta on ohjeistettu, että kannattaa silti ottaa yhteyttä sähkönmyyjään ja käydä läpi vaihtoehtoja ja yrittää neuvotella myyjän kanssa, onko mahdollista joko irtautua sopimuksesta maksamalla sopimussakon tai vaihtaa saman sähköyhtiön sisällä edullisempaan sopimukseen.

