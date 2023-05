Lakko mylläsi monen perheen arjen – ”Me olemme täysin syyttömiä”

Moni Ilta-Sanomien haastattelema vanhempi kokee, että hoitajat ansaitsevat palkankorotuksensa, mutta osalle vanhemmista lastenhoidon järjestäminen on aiheuttanut harmaita hiuksia. Työntekijät itse haluavat parempaa palkkaa, mutta lakko aiheuttaa jakautuneita näkemyksiä.

Kun kuopiolainen perheenäiti Sanna kuuli yksityisen sosiaalipalvelualan lakosta, hänen ensimmäinen tunteensa oli ahdistus.

– Päällimmäinen ajatus oli eilen kyllä voi ei. Ihan tarpeeksi jo kaikkien koronoiden, flunssien, sun muiden takia aina menneet viikot uusiksi. Sitten tuli taas yksi lisästressitekijä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko alkoi tiistaina. Lakko kestää varhaiskasvatuksessa kaksi päivää ja tehostetussa palveluasumisessa viisi päivää. Lakot koskevat useita tehostetun palveluasumisen ja varhaiskasvatuksen kohteita, joista suurin osa sijaitsee Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Sanna kertoo, että lakko on tuonut arkeen omat haasteensa. Hän hoitaa kahta pientä lastaan, 5- ja 2-vuotiaita poikiaan, lakon ajan kotona. Samalla hän tekee etätöitä. Mies ehtii auttamaan lasten hoidossa osittain tiistaina, muttei enää keskiviikkona.

– Nyt täytyy omaa työviikkoa sumplia ja suunnitella taas vähän eri lailla. Tänäänkin olen herännyt aamulla aiemmin ja aloittanut omat työt puoli seitsemän aikaan, että olen kerennyt tehdä vähän aikaa töitä, ennen kuin lapset heräävät.

Sannasta yksityisen puolen hoitajat ovat oikeutettuja samaan palkkaan kuin julkisenkin puolen. Hän kuitenkin kokee, että perheet ovat joutuneet lakon sijaiskärsijöiksi.

– Kääntyy meidän perheiden ongelmaksi hoitaa lapset kaksi päivää, ja me olemme täysin syyttömiä heidän palkkaansa, eikä voida siihen millään lailla vaikuttaa.

IS uutisoi aiemmin, että ammattiliitot ovat antaneet tiistaina alkaneen lakon lisäksi myös varoituksen toisesta lakosta, jonka on tarkoitus alkaa 1. kesäkuuta. Kesäkuun lakko koskisi toteutuessaan lastensuojelua ja varhaiskasvatusta erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Varkaudessa asuva 4-vuotiaan tytön yksinhuoltajaäiti Krista Korhonen kertoo, että hän joutui jäämään lakon vuoksi tauolle työharjoittelustaan.

– Lakko varmistui vasta viikonloppuna. En ehtinyt varautua siihen. Ei ole kovin isot tukiverkostot, ja muut ovat työelämässä. Ei ole lapselle hoitopaikkaa, Korhonen kertoo.

Hän kertoo kuitenkin tukevansa lakkoilevia hoitajia ja toteaa heidän ansaitsevan nykyistä parempaa palkkaa.

– Hyvän asian puolestahan ne lakkoilee. Kyllä minäkin olen samaa mieltä siitä, ansaitsevat paremman palkan. Se työ, mitä he tekevät, on arvokasta.

Vantaalainen kahden lapsen äiti Anu Kourimo kertoo hoitavansa viisi- ja puolitoistavuotiaita lapsiaan lakon ajan miehensä kanssa kotona.

Hän on jakanut miehensä kanssa lastenhoidon tiistaina puoliksi. Toinen hoitaa lapsia aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Keskiviikkona lastenhoidossa auttavat isovanhemmat.

– Kun on puolitoistavuotias lapsi, niin kyllä se antaa haasteita siihen työntekoon, että pystyy tekemään jotain. Onneksi on isovanhemmat sitten tuossa lähellä, pystyvät ottamaan esimerkiksi huomenna hoitoon. Tänään ollaan ihan koko perheen voimin tässä.

Työntekijöille Kourimo antaa kaiken tukensa. Hän toteaa, että työntekijät tekevät arvokasta työtä ja se pitää näyttää. Päiväkotien johtotasolta hän olisi kuitenkin ehkä odottanut jonkinlaista suunnitelmaa lakon varalle.

– Nyt se oli vain silleen, että ei oo ketään ja piste – hoitopaikka kiinni.

Oulussa asuva Kari Viholainen kertoo menneensä 5-vuotiaan lapsenlapsensa lastenvahdiksi lakkopäivien ajaksi Liminkaan.

– Lakon ajan käytän aikani lapsenlapsen kanssa olemiseen, ihan että vanhemmat pystyvät käymään töissä, oikeastaan muuta vaihtoehtoa ei ollut. Hyvin kätevästi onnistui tämä.

Viholaisen myötätunto on täysin lakkoilevien puolella, vaikka hän toteaa myös ymmärtävänsä, että kaikilla perheillä ei ole välttämättä samanlaista tukiverkostoa järjestää lastenhoitoa.

– Suomessa on varhaiskasvatuksessa ja päiväkodeissa kova henkilökuntapula, varsinkin Etelä-Suomessa, mutta kyllä se täällä Oulun seudullakin tuntuu olevan. Paljon on sijaistarvetta.

Ilta-Sanomien haastattelemien yksityisen puolen työntekijöiden keskuudessa lakko on aiheuttanut jakautuneita mielipiteitä.

Eräässä oululaisessa päiväkodissa henkilökohtaisena avustajana työskentelevä nainen kertoo haluavansa työstään parempaa palkkaa, mutta kokee, että lakot eivät sen saavuttamisessa ole auttaneet.

– Sanoisin, että tämä (lakko) on huono juttu, koska näitä lakkoja kumminkin tulee ja on ollut jonkin verran, mutta hirveästi muutosta ei tapahdu lakoista huolimattakaan.

Hän kertoo nykyisen palkkansa olevan pieni, mihin vaikuttaa jo osa-aikainen työsopimuskin.

– Totta kai palkalla pitäisi tulla toimeen.

Hänestä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä pitäisi ylipäätään arvostaa enemmän, minkä pitäisi näkyä myös palkassa.

– Kuitenkin tärkeää työtä kaikki sote-alalla olevat tekevät. Palkan pitäisi olla myös sen tasoista, kuinka tärkeää se työ on.

Eräs Pirkanmaalla Mainiokodeilla lähihoitajana työskentelevä taas kokee, että tehostetun palveluasumisen viisipäiväinen lakko on oikea ratkaisu.

– Pitäisi olla pitempikin. On ihan hölmöä, että me tehdään samaa työtä kuin kuntapuolella: on samat hoitajat, ja meidät on koulutettu samoissa kouluissa, mutta saadaan eri palkkaa kuin he.

– Miksi me olemme ihmisinä eri arvoisia, tai miksi meidän työ on eri arvoista. Se on suuri kysymysmerkki meille.

Hän kertoo, että viime vuosina yksityiseltä puolelta on lähtenyt paljon työntekijöitä kuntapuolelle paremman palkkauksen perässä. Hän kuuluu itse liittoon ja toteaa, että myös moni hänen tuttavistaan on liittynyt ennen lakkoa viime tingassa liittoon.

Hän ihmettelee nykyisen palkkauksen lisäksi myös julkisen puolen sektorin hiljattain saamaa koronakorvausta.

– Yksityisen puolen hoitajat eivät saaneet koronakorvausta, vaikka teimme samaa työtä.