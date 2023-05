Jopa 2000-luvun viemäreissä on vuotoja – uusissa putkissa yksi merkittävä ero

Alle kymmenvuotiaisiinkin viemäreihin tehdään hätäkorjauksia. Kalliin putkiremontin tarve voi yllättää talon omistajat täysin.

Jos talossa alkaa haista, jos viemäri ei vedä tai rakenteisiin alkaa levitä kosteutta, syynä voi olla viemärivuoto. Selitystä voi olla vaikea uskoa, jos putket ovat valurautaa ja vain pari, kolme vuosikymmentä vanhat.

– Jatkuvasti vastaan tulee taloyhtiöitä ja julkisia tiloja, joissa ei olla ajan tasalla putkien tilanteesta, parikymmentä vuotta kohteita kiertänyt Suomen Putkisto Palvelu -yrityksen työnjohtaja Tuomo Lumme sanoo.

Suomen Putkisto Palvelu tekee muun muassa viemäreiden sukituksia.

Usein kuvitellaan, että putket kestävät ainakin 50 vuotta, mutta aina näin ei ole.

– On paljon 1980- ja 1990-luvuilla rakennettuja taloja, joiden viemärit pitäisi jo saneerata. Pahimmillaan jopa kymmenvuotiaisiin putkiin tehdään hätäkorjauksia, Lumme kertoo.

Myös rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys Raksystems on havainnut viemärien kymmenvuotistarkastuksissa, että uudehkoissakin putkissa sisäpinnoite voi olla rikki.

Raksystemsin viemäriverkostoihin erikoistunut liiketoimintapäällikkö Kalle Lehtinen kertoo, että jopa alle kymmenen vuotta vanhat putket voivat alkaa halkeilla ja ne pitää uusia.

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU -järjestöstä myöntää, että joidenkin valurautaviemäreiden elinikä ja kesto eivät välttämättä näytä olevan ihan sitä luokkaa kuin odotetaan ja luvataan.

Mäkisen mielestä kyse on poikkeustapauksista. Hänen mukaansa on lupa odottaa, että valurautaisetkin viemärit kestävät lähemmäs 50 vuotta.

Yksi syy tilanteeseen on se, että uudemmat putket ovat vanhoja ohuempia. 1950- ja 1960-luvulla ja 1990-luvuilla vedettyjen putkien paksuudessa on suuri ero. Lumme sanoo, että uudempien putkien elinkaari on puolet lyhyempi kuin ajatellaan.

– Vanhat valurautaputket saattavat olla jopa paremmassa kunnossa kuin uudet, hän sanoo.

Myös materiaaleissa on eroja ja ne kestävät syöpymistä eri tavoin. Liitoksissa käytetty tekniikkakin on vuosikymmenen kuluessa vaihtunut, mikä Lumpeen mukaan vaikuttaa kestävyyteen.

Talojen rakentamisen ja putkien asentamisen aikana sattuu välillä virheitä, jotka ilmenevät myöhemmin vuotoina.

Toinen syy voi olla työtavoissa. Sisäpinnoite saattaa rikkoutua, kun putkea lyhennetään. Korroosio pääsee leikkauspinnasta valurautaputken ja pinnoitteen väliin ja irrottaa sen hyvinkin nopeasti.

Lehtinen sanoo, että valmistajan ohjeen mukaan katkaisupinnat pitäisi maalata, mutta näin ei aina tehdä.

– Jos työ tehdään valmistajan ohjeiden mukaan ja asianmukaisesti, tällaisia pitäisi tulla, Mäkinen sanoo.

Asennusvirheitä löytyy Lehtisen mukaan sekä sukitetuista että uusista viemäriputkista.

– Olemme havainneet viemäreiden 10-vuotiskuntotutkimusten yhteydessä, että monissa putkissa sisäpinnoite alkaa olla rikki. Ongelma vaivaa yleisesti 2000-luvulla käytettyä valurautaista viemäriputkityyppiä, hän sanoo.

Raksystemsissä on törmätty tilanteisiin, joissa pitää ryhtyä putkiremonttiin jo muutaman vuoden päästä kiinteistön valmistumisesta tai edellisestä putkiremontista.

– Sukituskorjauksia tehdään jo taloihin, joihin edes asukkaat eivät vielä ole muuttaneet, Lumme puolestaan kertoo.

Ongelmat uusissa taloissa johtuvat yleensä vahingoista, huolimattomuudesta, valvonnan tai tiedon puutteesta. Jos rakentaja ei tiedä, mitä seinän sisällä on, hän saattaa porata ruuveja suoraan viemäriputkeen.

Viemärikaasut syövyttävät valurautaputkia. Niitä kertyy paljon etenkin silloin, kun tavaraa jää putkeen seisomaan. Näin käy, jos kaadot ovat kehnot. Syöpymistä kiihdyttää, jos viemärit eivät tuuletu kunnolla.

Alan säädöksissä on määrätty, miten kaadot pitää tehdä, mutta eri asia on, noudatetaanko niitä aina.

Lumme on törmännyt myös talon ulkopuolisista syistä johtuviin ongelmiin. Esimerkiksi Helsingissä kaupungin viemärin tuuletus voi olla hoidettu kiinteistön viemäreiden kautta. Kaupungin vanhoissa betoniputkissa saattaa seisoa kertynyttä ainesta, ja virtaus on kehno.

– Sieltä tulee valtavat määrät kaasua, mikä rasittaa kiinteistön viemäreitä, hän sanoo.

Uransa erikoisimpaan tapaukseen Lumme törmäsi jo vuosia sitten. Kenenkään tajuamatta kerrostalossa viemäri oli ollut vuosia poikki: Nesteet oli valuneet talon alle hiekan läpi salaojiin, mutta kaikki vessoista vedetty ja putkista kasaantunut kiintoaines oli jäänyt tyhjään holviin rappukäytävän lattian alle.

Putkirikko paikallistettiin hissin eteen. Lattian alta paljastui 10 kuutiota kiintojätettä.

– Kun betonia alettiin piikata, kymmenkunta päätä oli pällistelemässä. Kun sen alla oleva muovi puhkesi, paikalla ei ollut enää ketään. Haju oli aika mielenkiintoinen, Lumme muistelee.

Putkiremontti on talon omistajille raskas ja kallis prosessi. Erityisen ikävää on, jos sen tarve yllättää.

– On kamalaa mennä kertomaan asukkaalle, että viemärit ovat kehnossa kunnossa. Erityisen kurjaa on, jos kyseessä on pieni taloyhtiö tai omakotitalo, Lumme sanoo.

Putkiremonttia ei kannata lykätä liian pitkään. Vuotojen korjaaminen maksaa paljon, eikä korvaa varsinaista saneerausta.

Vaikka ammattilaiset törmäävät ennen aikojaan hajoaviin putkiin, Mäkinen rauhoittelee asukkaita ja sanoo, että paniikkiin ei ole syytä. Pääsääntöisesti putket kestävät hänen mukaansa hyvin.

Mäkinen sanoo, että selvästi suurin osa viime vuosikymmeninä rakennettujen talojen viemäriputkista on muovia, ei valurautaa.

– Jos on muoviviemärit ja suhteellisen uusi, pari-kolmekymmentävuotias rakennus 20–30 vuotta, viemäreissä ei pitäis olla ongelmaa, hän lisää.

Pientaloissa putket kestävät hänen mukaansa pidempään kuin kerrostalossa, koska niihin kohdistuu selvästi vähemmän rasitusta.

Talon omistajan kannata ongelma on, että putkien sisälle ei näe. Jos viemärien tilanne mietityttää, Mäkinen suosittelee tarkistuttamaan ne.

Lumme varoittelee kaupustelijoista, jotka kiertävät ovelta ovelle. Hän sanoo, että he pilaavat alaa. Myös kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota remonttien kotimyyntiä koskeviin ongelmiin.

Taloustilanteen heikennyttyä ja korkojen noustua osa taloyhtiöistä on päättänyt lykätä remonttejaan. Asiantuntijat varoittavat, että vesivahingot tulevat kalliiksi. Kustannukset kohoavat entisestään, jos ensin tilkitään ja kuivatellaan ja lopulta tehdään vielä iso putkiremontti.