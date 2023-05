Nyt kannattaa miettiä tarkkaan, millaisen sähkösopimuksen ensi talveksi tekee. Joissakin sähkösopimuksissa saattaa piillä yllättäviä ehtoja.

Sähkön hinta on käynyt välillä nollassa, ja viime talven yli 50 sentin kilowattituntihinnat ovat monille jo kaukainen muisto. Seuraavan talven tulo on kuitenkin yhtä varmaa kuin päivien lyheneminen juhannuksen jälkeen.

Energiateollisuuden energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa.

Mahdollisimman halvan sähkö­sopimuksen valitseminen ensi talveksi on haastavaa ammattilaisellekin.

– Voi hyvänen aika, tuon kun tietäisin, niin tekisin jotain muuta kuin nyt teen, huokaa Pekka Salomaa, Energia­teollisuuden energia­markkinoista vastaava johtaja.

Myöskään energia­yhtiöt eivät halua suoraan arvioida, mikä olisi ensi talvena kuluttajalle halvin vaihtoehto.

– Kaikilla eri sopimus­tyypeillä on omat ostaja­kuntansa, ja sähkö­sopimus tehdään aina omaan tarpeeseen, sanoo Fortumin kuluttaja­liiketoiminnasta Suomessa vastaava Tomi Hänninen.

– Tarpeisiin vaikuttavat muun muassa kohde, johon sähkösopimus tehdään, omat valinnat esimerkiksi uusiutuvan ja päästöttömän energian osalta ja niin edelleen. Eri sähkösopimustyyppien hinnoitteluperiaatteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi niitä ei kannata verrata suoraan vain hinnan perusteella toisiinsa.

Voimalinjoja Espoossa heinäkuussa 2022.

Lue lisää: Sähkön keskihinta on tänään ensi kertaa miinuksella – ”Tämä on historiallinen hetki”

Perinteisesti kuluttajan valittavissa on ollut joko määräaikainen, toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sähkösopimus. Näiden rinnalle on tullut uusi sopimustyyppi, jossa osa hinnasta on kiinteähintainen, osa taas muodostuu käyttöajankohdan, pörssihinnan ja tietenkin kulutuksen perusteella.

Jokaisella niistä on kuluttajan kannalta omat hyvät ja huonot puolensa. Salomaan mukaan yleisesti ottaen sähkösopimuksen valinnassa kannattaa nyt miettiä omaa riskinsietokykyään.

– Jos haluaa vakaata hintaa, sitten ottaa kiinteähintaisen sopimuksen, Salomaa neuvoo.

Sähkösopimusten vertailua viime syyskuussa.

Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden, joten kuukausittaisen sähkölasku pysyy peruskulutuksella melko ennustettavan suuruisena.

Viime talven jälkeen määräaikainen sopimus ei silti tunnu täysin riskittömältä, koska uusien määräaikaisten sopimusten hinta vaihteli rajusti muutaman kuukauden sisällä, ja monet jäivät loukkuun kalliiseen sopimukseen.

Lue lisää: Seppo maksaa suolaista hintaa sähköstä, vaikka pörssistä sitä saa ilmaiseksi – ”Tuntuu kuin olisi ryöstetty ihan virallisesti”

Esimerkiksi viime joulukuussa energiayhtiöt tarjosivat määräaikaisia sopimuksia, joissa sähkön hinta oli yli 30 senttiä kilowattitunnilta, kun nykyään esimerkiksi sähkölämmitteisiin omakotitaloihin tarjotaan määräaikaisia sopimuksia, joissa sähkö maksaa noin 9 senttiä kilowattitunnilta. Näiden päälle tulevat lisäksi verot, sähkönmyyjän perimä marginaali sekä sähkön siirtomaksut.

– Seuraamme aktiivisesti markkinatilannetta ja määräaikaisten sopimusten hintoja tarkistetaan futuurihintojen vaihtelujen perusteella useita kertoja viikossa, selittää hintojen vaihtelua Helenin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa.

Lue lisää: Sähkösopimusten hinnat laskivat – katso, millä hinnalla sähköä irtoaa nyt

Määräaikaisen sopimuksen hinnan laskeminen kesken sopimuskauden on ollut kuluttajalle lähes mahdotonta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on parhaillaan käynnissä selvitys kalliiden määräaikaisten sopimusten kohtuullistamisesta. Selvityksen on määrä valmistua toukokuun lopulla.

Käytännössä asiakas maksaa määräaikaisessa sopimuksessa lisähintaa siitä, että sähköyhtiö ottaa vastattavakseen riskin sähkön hintojen noususta.

– Määräaikainen sopimus sitoo sekä ostajaa että myyjää, koska sopimuksiin liittyvät hankintakustannukset lukitaan heti sopimuksen solmimisvaiheessa. Tästä syystä hintoja ei kesken kauden muuteta, lukuun ottamatta lainsäädäntöön liittyviä poikkeuksia.

– Määräaikainen sopimus sitoo sekä ostajaa että myyjää, Helenin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Lue lisää: Lyhyt ilo – Olkiluoto 3:n tuotantoa ajettiin isosti alas koska sähkö on liian halpaa

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell muistuttaa, että sopimusta tehdessä kannattaa tarkistaa erittäin tarkkaan myös sopimuksen kesto.

– Jos haluaa ottaa nyt määräaikaisen sopimuksen selvitäkseen tulevan talven yli, kannattaa katsoa, ettei sen kesto ole esimerkiksi kuusi kuukautta. Silloin se päättyy keskellä pahinta talvea, hän sanoo.

Pörssisähkösopimus seuraa sähkön tunneittain vaihtuvia hintoja Nordpool-sähköpörssissä, joten se soveltuu käyttäjälle, joka pystyy ajoittamaan sähkön käyttöä halvemmille tunneille.

– Pitkällä, monen vuoden aikavälillä pörssisähkö on lähes aina edullisin vaihtoehto, ellei sitten kodin sähkönkulutus satu jatkuvasti osumaan kalleimmille tunneille, kertoo tuoteomistaja Aino Tanhua Vattenfallin asiakaslojaliteettiryhmästä.

Lue lisää: Olki­luoto 2:ssa oli turbiini­vika: sähkön­tuotanto jatkuu taas

Hintoihin vaikuttavat esimerkiksi kulutuspiikit ja ydinvoimaloiden huoltokatkot.

– Jatkuvasti lisääntyvä uusiutuva sähköntuotanto, erityisesti tuulivoima, lisää eri tuntien välistä vaihtelua ja täten mahdollistaa myös suuremmat säästöt pörssisähköä käyttävälle, Tanhua sanoo.

Sähköyhtiöt eivät lähde ennustamaan ensi talven pörssihintoja, mutta ainakin futuurihintojen perusteella sähkö on ensi talvena hyvin todennäköisesti viime talvea halvempaa.

Energiayhtiö Helenistä todetaan, että futuurihintojen perusteella ensi vuoden tammi–maaliskuussa sähkön asiakashinnat olisivat noin 13–14 senttiä kilowattitunnilta.

Sähköyhtiöt eivät lähde ennustamaan ensi talven pörssihintoja.

Lue lisää: Yle: Energiavirasto tutkii Vattenfallin mahdollista sähkön hintamanipulaatiota

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ovat tavallaan pörssisähkön ja määräaikaisen sopimuksen välimuoto. Sähkön hinta kuluttajalle ei vaihtele tunneittain, vaan sähköyhtiön on ilmoitettava hinnan muutoksista vähintään kuukausi etukäteen.

Sähköyhtiö saattaa tarkistaa sopimushintoja säännöllisesti, esimerkiksi neljä kertaa vuodessa. Tämän takia äkilliset hintojen muutokset välittyvät niihin viiveellä.

Kuluttajan kannalta toistaiseksi voimassa oleva sopimus on hinnoittelultaan siis pörssisähköä hieman vakaampi, mutta ei anna mahdollisuutta vaikuttaa laskuun ajoittamalla sähkön käyttöä halvimpiin aikoihin.

Lue lisää: Missä on reiluus? Kuluttajien edustajat tuohtuivat ”sähkön hinnan manipuloinnista”

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Uusimmat sähkö­sopimus­tyypit ovat hämmentäneet monia, kertoo Kuluttaja­liiton Beurling-Pomoell.

– Ehdot ovat muuttuneet valtavasti sähkökriisin aikana, hän sanoo.

– Ennen määrä­aikaiset sopimukset olivat lähtö­kohtaisesti kiinteä­hintaisia, mutta nyt on hyvin monenlaisia määrä­aikaisia sopimuksia. Sähkön hinta sidotaan esimerkiksi jollain tavalla pörssi­hintaan, eli se vaihtelee kellon­ajan mukaan. Kannattaa siis olla hyvin tarkka, jos näihin sopimuksiin päätyy.

Uudentyyppisissä määräaikaisissa sopimuksissa esimerkiksi osa sähkön hinnasta voi olla kiinteä, ja osa sidottu Nordpool-sähköpörssin tunneittain vaihteleviin spot-hintoihin. Tällöin kuluttaja voi hieman vaikuttaa laskun suuruuteen ajoittamalla omaa sähkön käyttöään.

Toisaalta sähkön pörssihintojen nousu näkyy myös sähkölaskuissa.

– Monesti ollaan varoiteltukin kuluttajia siitä, että heidän pitää ymmärtää seuraukset, kun he sitoutuvat määräaikaiseen sopimukseen. Jos niihin sitoutuu, ne täytyy monesti ihan oikeasti maksaa, Beurling-Pomoell sanoo.