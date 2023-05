Katso lista paikoista, joihin tiistaina alkava lakko vaikuttaa

Lakkojen piirissä on muun muassa Touhulan päiväkoteja sekä Attendon ja Esperi Caren hoivayksiköitä. Ensi viikolle on annettu lisää lakkovaroituksia.

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot toteutuvat tiistaista alkaen tietyissä päiväkodeissa ja hoivapalveluissa, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto Twitterissä. Sovittelussa ei päästy ratkaisuun maanantaina.

Useat ammattiliitot ovat antaneet ilmoituksia lakoista yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

Yksityisissä päiväkodeissa lakko koskee tiistaina ja keskiviikkona alkavia työvuoroja. Lakon piirissä on muun muassa Touhulan ja Pilkkeen päiväkoteja.

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa lakko alkaa tiistaina ja päättyy lauantaina. Lakko koskee näinä päivinä alkavia työvuoroja. Lakon kohteena on muun muassa Attendon ja Esperi Caren yksiköitä.(Katso lista lakon kohteena olevista paikoista jutun lopusta.)

Hoiva-alan yritykset ovat varautuneet lakkoon esimerkiksi tukeutumalla vuokratyöntekijöihin ja hyödyntämällä esihenkilöiden työpanosta.

– Teemme kaikkemme, että asiakasturvallisuus säilyy Attendon seitsemässä kohteessa, joita lakko koskee, kertoi Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist STT:lle viime viikolla.

Hoitajaliitto Super on painottanut, että ensisijainen vastuu asiakas- ja potilasturvallisuudesta myös työtaistelun aikana on työnantajalla. Viime kädessä vastuu on Superin mukaan palveluiden ostajilla eli hyvinvointialueilla ja kunnilla.

Superin mukaan hoidettavat on viime kädessä siirrettävä sairaaloiden vuodeosastoille, jos työtaisteluun ei ole varauduttu ajoissa.

Lue lisää: Miten käy hauraiden vanhusten, jos lakko tulee? ”Tilanne erittäin vaikea ja vakava”

Palkkauksesta erimielisyyttä

Ammattiliittojen tavoitteena on palkkauksen ja työolojen parantaminen. Liitot ovat vaatineet yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoisia palkankorotuksia kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

Työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri kommentoi Twitterissä, että esitys 11,2 prosentin palkankorotuksista 2,5 vuoden ajalle on poikkeuksellisen korkea.

– Valitettavasti ay-puoli ei halua ymmärtää toimialan talouden realiteetteja, kun useat yritykset ja järjestöt toimivat jo tappiolla alihinnoiteltujen ostopalveluiden vuoksi, Mänttäri kirjoittaa.

Ammattiliitto Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkeri puolestaan sanoo, että palkkojen alas painaminen on ollut yksityisen hoivan elinehto.

– Mitä pienemmät palkat, sitä suuremmat ovat hoivayritysten voitot. Siitä tässä on kysymys. Palkat on korjattava julkisen sektorin tasolle, Okkeri tviittaa.

Työriidan sovittelu jatkuu perjantaina.

Ammattiliitot ovat antaneet ensi viikolle lisää lakkovaroituksia. Ne kohdistuvat ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, yksityisiin päiväkoteihin ja lastensuojelun toimipisteisiin.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 ihmistä. Alalla on voimassa ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

Lakon kohteena olevat varhaiskasvatusalan yritykset:

Norlandia-konserni:

Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy

Norlandia Päiväkodit Oy

Tähtipäiväkodit Oy

Norlandia Suomi Oy

Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy

Kettulan Päiväkoti Oy

Niiwester OyTenavat Myötätuulessa Oy

Pilke Päiväkodit:

Dibber Early Education Finland Oy

Pilke päiväkodit Oy

Kaunis Kaniini Oy

Päiväkoti Kirsikkapuu Oy

Nummenharjun Päiväkoti Oy

Päiväkoti Hiirulainen Oy

Lasten Päiväkoti Sinikello Oy

Lasten Päiväkoti Omppu Oy

Junior Daycare Oy

Pilke playschool Oy

Junodel Oy

Muksulanmäki Oy

Pilke Valonkatu Oy

Päiväkoti Kotola Oy

The International Childcare & Education Centre Play'n'Learn Oy

Pilke lasten kotihoito Oy

Sivukadun Avopalvelu Oy (Perhepalvelut)

Taiga Child Oy

Pilke Päiväkodit Etelä Oy

Sateenkaari koto Oy

Touhula:

Touhula Leikki Oy

Touhula Ilo Oy

Touhula Nauru Oy

Touhula Hymy Oy

Touhulan Virne Oy

Touhulan Riemu Oy

Touhulan Onni Oy

Touhulan Huvi Oy

Touhulan Hassu Oy

Verkanappulat:

Verkanappulat Oy

Apula Oy

Lastentalo Mukulax

Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona Oy

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä lakon kohteena ovat nämä:

Attendo 247 Oy, Attendo Kaisla, Sysmä

Attendo 247 Oy, Attendo Kehräämökoti, Orimattila

Attendo Oy, Attendo Kilpiäinen, Lahti

Attendo Oy, Attendo Ruusuvuori, Tampere

Attendo Oy, Attendo Villa Tavastia, Hämeenlinna

Attendo Oy, Attendo Kyröskoski, Hämeenkyrö

Attendo Villa Stella Oy, Attendo Kotisalo, Hartola

Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Nokia

Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Teerimäki, Hämeenlinna

Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Pakari, Punkalaidun

Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti Pikonlinna, Kangasala

Gerocare Oy, Esperi Hoivakoti Honkalinna, Kangasala

Palvelukoti Sylvianna Oy, Esperi Hoivakoti Sylvianna, Kangasala

Hoivia Oy, Hoivapalvelukeskus Hoivia, Hämeenlinna

Palvelutähti Oy, Esperi Hoivakoti Reikonlinna, Urjala

Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Lähdeniitty, Nokia

Mainiokodit Hoiva Oy, Mainiokoti Kultakaari, Lahti

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Ilonkaari, Tampere

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Larin Kyösti, Hämeenlinna

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Mainiokoti Vilja, Hollola

Ikipihlaja Sofianhovi Oy, Ikipihlaja Sarahelmi, Mänttä-Vilppula

Pihlajalinna Terveys Oy, Ikipihlaja Anne, Sastamala

Mäntänvuoren Terveys Oy, Punatulkun palvelukeskus, Mänttä-Vilppula

Mäntänvuoren Terveys Oy, Sarapihan palvelukeskus, Mänttä-Vilppula

Kolmostien Terveys Oy, Rauhalan palvelukeskus, Parkano

Kolmostien Terveys Oy, Rantakodon palvelukeskus, Parkano