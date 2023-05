Miten käy hauraiden vanhusten, jos lakko tulee? ”Tilanne erittäin vaikea ja vakava”

Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko uhkaa alkaa maanantaina puoliltaöin. Superin mielestä Halilla on peiliin katsomisen paikka.

Lakko kestäisi viisi päivää, eli se loppuisi lauantaina kello 23.59.

Lakko koskisi 26:ta ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikköä Pirkanmaalla sekä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella.

Muun muassa Attendon, Esperi Caren, Mehiläisen, Ikipihlajan, Mäntänvuoren Terveyden ja Kolmostien Terveyden hoivayksiköissä asuu noin tuhat ikäihmistä.

Lisäksi samana päivänä uhkaa alkaa 41:tä varhaiskasvatuksen yritystä koskeva kaksipäiväinen lakko. Lakkouhan piirissä on alan keskeisiin konserneihin kuuluvissa yrityksissä (muun muassa Pilkkeessä, Norlandiassa ja Touhulassa) satoja yksiköitä, yhteensä noin 25 000 lasta.

Solmua yritetään aukaista vielä maanantaina aamuyhdeksältä alkaneissa valtakunnansovittelijan johtamissa neuvotteluissa.

– Kenenkään terveys tuskin vakavasti vaarantuu, jos päiväkoti on kiinni, mutta noin tuhannen hyvin hauraan vanhuksen osalta tilanne on kriittinen, erittäin vaikea ja vakava, työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri sanoo.

Muiden liittojen lakkovaroituksissa työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Mutta Sote ry:n – eli hoitajaliittojen Tehyn ja Superin sekä toimihenkilöliitto Erton – lakkovaroituksessa tätä klausuulia ei ole.

– He ovat kyllä suullisesti todenneet, että akuuteissa tilanteissa voi soitella, mutta tuollaisissa tapauksissa tilanteet etenevät tosi nopeasti, Mänttäri kuvaa.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee potilasturvallisuusasioiden esille nostamista.

– Me voimme niistä neuvotella, mutta Hali ei ole tehnyt yhtään neuvottelupyyntöä suojelutyöstä tai rajaamisista. Hali voisi itsekin katsoa siihen eteisen peiliin.

Superin tiedotteen mukaan uusilla hyvinvointialueilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus turvata asiakas- ja potilasturvallisuus. Hyvinvointialue voi ottaa toiminnot toimipisteessä haltuunsa, mikäli asiakas- ja potilasturvallisuus sitä edellyttää tai siirtää asiakkaat tarvittaessa omiin toimipisteisiinsä.

Mänttäri pitää hauraiden ikäihmisten siirtämistä hyvin arveluttavana.

– Ei missään ole tuhatta vapaata sairaansijaa.

Touhulan päiväkodit kuuluisivat kaksipäiväisen lakon piiriin.

Mänttäri sanoo, että Hali on tehnyt ”poikkeuksellisen korkean” palkankorotusesityksen: 11,2 prosenttia kahden ja puolen vuoden aikana. Mänttärin mukaan työntekijäpuolen vaatimus on 13,8 prosenttia.

– Ay-puolen vaatimus on mahdoton. Työntekijäpuoli jättää huomioimatta, että toimialan taloudellinen tilanne on vaikea. Monet alan yritykset ja järjestöt toimivat jo nyt tappiollisesti, koska kunnat ja hyvinvointialueet ostavat palvelut yksityissektorilta roimasti alle oman kustannustasonsa. Asiakasturvallisuuden vakava vaarantuminen lakon aikana on aito huoli, Mänttäri kuvaa.

Paavola penää Halia kunnioittamaan vuoden 2018 kirjausta, jossa sovittiin, että yksityinen puoli tekee töitä saavuttaakseen kuntapuolen. Tällä hetkellä julkisen puolen palkkakehitys on niin hyvä, että yksityinen jää entisestään jälkeen jollei asialle tehdä jotain.

– Halin prosentit ovat kumulatiivisia, eli korkoa koron päälle. Oikeasti tuo (korotusesitys) tarkoittaa vähän yli yhdeksää prosenttia, hän lisää.

Paavola ei niele yksityisen puolen perusteita talousahdingosta, koska se samalla kykenee houkuttelemaan ihmisiä töihin lisärahalla.

Jos lakko toteutuu, siitä kärsivät Mänttärin mukaan eniten asiakkaat: hoivaa tarvitsevat vanhukset sekä yksityisissä päiväkodeissa käyvät lapset.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara yrittää viime hetken sopua osapuolten välille maanantaina, mutta tällä hetkellä kaikki merkit viittaavat lakon alkamiseen.

– Asia ei liikahda, jos ay-puoli ei tule vastaan. Toivon, että niin tapahtuu, mutta olen positiivisesti yllättynyt, jos niin tapahtuu. Alan työntekijät tekevät tärkeää työtä yhteiskunnan hyväksi, mutta ay-puolen pitäisi myös ymmärtää talouden realiteetit, Mänttäri sanoo.

Toukokuun lopussa uhkaavat vielä yksityistä varhaiskasvatusta ja lastensuojelua koskevat lakot yksityisissä päiväkodeissa ja yksityisissä lastensuojelulaitoksissa sekä kesäkuun alussa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 28 vanhusyksikköön kohdistuva lakko.

