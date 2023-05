Esitäytetyn veroilmoituksen täydentämisen päivämääristä viimeinenkin koittaa pian.

PALKAN- ja eläkkeensaajista suurimman osan on jo pitänyt tehdä mahdolliset muutokset esitäytettyyn vero­ilmoitukseensa.

Verottaja on jakanut nämä verovelvolliset kolmeen ryhmään, joilla on eri päivämäärät takarajoinaan. Päivistä viimeinen on ensi tiistai eli 23. toukokuuta. Jos kuulut tuohon ryhmään, ehdit vielä täydentää ilmoitustasi ainakin Omaverossa.

Viimeinen määräpäivä on hieman yli kahdella miljoonalla verovelvollisella.

Aiemmat veroilmoituksen täydentämisen takarajat olivat 9. toukokuuta ja 16. toukokuuta. Oma määräpäivä selviää veroilmoituksesta.

Esitäytetystä veroilmoituksesta on tarkistettava tietojen oikeellisuus. Jos kaikki on oikein, ei tarvitse tehdä mitään.