Halpalentoyhtiö Ryanair kuittailee Finnairille uudesta matkatavarakäytännöstä

Finnairin uusin muutos kirvoitti kettuilua halpalentoyhtiöltä.

Halpalentoyhtiö Ryanair päätti tölväistä suomalaista Finnairia uudesta matkatavarapolitiikasta.

Finnair korvaa Economy light -lipun Euroopan sisäisillä lennoilla Superlight-lipulla, joka sisältää vain yhden pienen, istuimen alla kuljetettavan laukun. Myös naisten käsilaukun on tässä lipputyypissä mahduttava tämän laukun sisälle. Samoin lentokentältä tehtävien ostosten.

Jatkossa Finnairin halvimmalla lipulla Euroopassa matkustaessa on maksettava, jos haluaa mukaansa hattuhyllylle menevän matkalaukun. Sallitun laukun mitat ovat enintään 40x30x15 senttimetriä.

Lue lisää: Finnair tiukensi sääntöjään käsi­matka­tavaroista – näin toimivat muut lentoyhtiöt

Uusi käytäntö muistuttaa halpalentoyhtiöiden käytäntöä. Kyseiseen kategoriaan kuuluva Ryanair päätti ottaa kehityksestä ilon irti.

– How the turn tables, Ryanarin tilillä kirjoitettiin.

Lausahdus on tullut tunnetuksi Konttori-sarjan yhdysvaltalaisversiosta. Sillä viitataan humoristisesti roolien vaihtumiseen. Varsinainen englanninkielinen sanonta kuuluu ”how the tables have turned”.

Ryanair kuuluu lentoyhtiöihin, joilla vastaava matkatavarakäytäntö on käytössä. Ryanair on tosin Finnairiin verrattuna tullut tunnetuksi halvoista lentolipuistaan.

Myös Ryanairilla halvimpaan lipputyyppiin sisältyy vain penkin alle sijoitettava pieni laukku, mutta sen enimmäismitat ovat 40x20x25 senttimetriä.

Ryanairin twiitistä kirjoitti ensin Helsingin Sanomat.