Nämä tunnetut länsiyritykset jatkavat yhä toimintaansa Venäjällä sodasta huolimatta

Monet vaatebrändit ja teollisuusyritykset ovat jatkaneet toimintaansa Venäjällä hyökkäyssodasta huolimatta.

Kansainvälisten suuryritysten suhtautuminen Venäjään on ollut kaksijakoista. Yli tuhat yritystä on lähtenyt maasta, mutta osa jatkaa kuin ennen sotaa.

Merkittävä osa kansainvälisistä suuryrityksistä on jättänyt liiketoimintansa Venäjällä. Yritysten joukkopako maasta alkoi Venäjän helmikuussa 2022 Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan myötä. Useiden vientiyritysten lähtö Venäjältä on vielä kesken.

Yhdysvaltalainen Yalen yliopisto ylläpitää listausta kansainvälisistä yrityksistä, jotka ovat lähteneet Venäjältä ja jotka yhä jatkavat toimintaansa maassa. Tähän mennessä liiketoimintansa Venäjällä on listauksen mukaan lopettanut yli tuhat yritystä.

Toisaalta lukuisat yritykset yhä jatkavat toimintaansa Venäjällä. Liiketoimintaansa jatkavat muun muassa lukuisat saksalaiset, ranskalaiset ja italialaiset yritykset. EU on tuominnut Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan painokkaasti.

Useat muotiyritykset, kuten italialaiset Benetton ja Diesel, saksalainen New Yorker ja ranskalainen Lacoste, jatkavat toimintaansa Venäjällä. New Yorker on jopa avannut uuden liikkeen Moskovassa hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

Lisäksi maassa toimivat yhä esimerkiksi ranskalainen päivittäistavara­kauppaketju Auchan sekä saksalaiset terveysalan yritykset Braun ja Siemens Heathineers. Esimerkiksi Auchan on perustellut liiketoimintansa jatkumista ”inhimillisellä näkökulmalla”. Yhtiön mukaan lähteminen olisi kestämätöntä sen venäläisten työntekijöiden ja asiakkaiden kannalta.

Moskovan ydinkeskustaa kuvattuna huhtikuussa 2023.

Kaikki amerikkalaiset yritykset eivät ole jättäneet Venäjän markkinoita. Esimerkiksi vaatebrändi Guess toimii maassa kuten aiemmin, ja muotibrändi Quicksilver pyörittää vielä verkkokauppaa. Esimerkiksi astioistaan tunnettu Tupperware jatkaa niin ikään liiketoimintaa Venäjällä.

Myös monet tunnetut japanilaiset yritykset toimivat edelleen Venäjällä. Esimerkiksi monialaiset teollisuusyritykset Makita, Kawasaki, Mitsubishi ja Yamaha ovat jatkaneet liiketoimintaansa maassa. Japani on tuominnut Venäjän hyökkäyksen.

Suuri osa kiinalaisista yrityksistä jatkaa toimintaansa Venäjällä samaan tapaan kuin ennen sotaa. Esimerkiksi verkkokauppa Alibaba, lentoyhtiö Air China ja muun muassa Supercellin omistava internetyhtiö Tencent jatkavat toimintaansa Venäjällä kuten aiemmin. Kiina ei ole suoraan tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Sen sijaan suurin osa suomalaisista yrityksistä on lähtenyt Venäjältä. Keskus­kauppa­kamarin viime joulukuussa julkistaman vientijohtajakyselyn mukaan vain neljällä prosentilla suomalaisyrityksistä oli liiketoimintaa Venäjällä. Yalen listauksessa ei ole yhtään suomalaisyritystä. Suomalaisten ohella myös pääosa muiden Pohjoismaiden yrityksistä on jättänyt Venäjän.

Venäjä on muuttunut liiketoiminta­ympäristönä arvaamattomammaksi. Esimerkiksi Fortumin liiketoiminta Venäjällä otettiin valtion hallintaan huhtikuun lopulla.

Lisäksi EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat talouspakotteet vaikeuttavat liiketoimintaa maassa merkittävästi. Esimerkiksi suuri osa venäläispankeista on suljettu kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Toisaalta myös Venäjältä vetäytyminen on yrityksille riskialtista. Venäjä on pyrkinyt lainsäädännöllään vaikeuttamaan yritysten lähtöä maasta. Jos yritys julkisesti kertoo aikeistaan lopettaa toimintansa, se saatetaan kansallistaa. Lisäksi yhtiön paikallinen johto voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos yritys valmistelee toiminnan lopettamista.