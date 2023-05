Lyhyt ilo – Olkiluoto 3:n tuotantoa ajettiin isosti alas koska sähkö on liian halpaa

Tavallisesti tuotantoa säädellään vesivoiman kautta.

Olkiluoto 3:n nimellisteho on 1 600 megawattia. Keskiviikkona tuotanto on ollut 1 055 megawatin tasoa.

Vastikään kaupallisen sähköntuotannon aloittaneen Olkiluodon kolmosreaktorin (OL3) tuotantoa on pienennetty. Syynä on sähkön liian halpa hinta.

– Sinänsä normaalista toimenpiteestä on kyse. Kyllä sen tuotannon pitää meillekin kannattavaa olla, Teollisuuden voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho sanoi.

Kolmosreaktorin nimellisteho on 1 600 megawattia. Aho kertoo, että keskiviikkona tuotanto on ollut 1 055 megawatin tasoa. Supistaminen on siten merkittävää.

Tänään keskiviikkona kello 16 aikaan pörssisähkö oli käytännössä ilmaista. Sähköenergia maksoi 0,009 senttiä kilowattitunnilta. Kello 23 aikaan illalla hinta on tasan nollassa ja yöllä sähkön hinta painuu miinukselle 0,2–0,3 senttiin.

Katso alla, paljonko sähköenergian hinta on nyt ja paljonko sähköä tuotetaan ja kulutetaan.

Tuotannon supistamisesta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Ylen mukaan tavallisesti Suomessa säädetään sähköntuotannon määrää lisäämällä tai vähentämällä vesivoiman tuotantoa. Nyt vähentäminen on ollut vaikeaa Pohjois-Suomen tulvien takia.

Aho sanoo Taloussanomille, että ydinvoiman tehon säätely alhaisten hintojen takia on harvinaista.

– Lähtökohta on, että ydinvoimalaitos tuottaa sähköä täydellä teholla.

Hinta on painunut nollan tuntumaan useasti viime aikoina. Kesän lämpötila ja kasvava tuulivoima tarkoittavat sitä, että tuotantoa saatetaan alkaa säädellä aiempaa useammin sähkön halpuuden takia.