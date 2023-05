Finnairin edullisin lipputyyppi on jopa huonompi kuin halpalentoyhtiöillä.

Lentoyhtiö Finnairin uusi matkatavarakäytäntö painaa yhtiön niin sanottujen halpalentoyhtiöiden sarjaan, jos ei lippujen perushinnoissa, niin ainakin lisämaksujen määrässä.

Halpalentoyhtiöt ovat painaneet peruslippujensa hintoja alas, mutta perivät lisämaksuja asioista, jotka niin sanotuilla perinteisillä lentoyhtiöillä ovat kuuluneet lipun hintaan. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi käsimatkatavarat, ruumaan menevät matkalaukut tai vaikkapa mahdollisuus valita istumapaikka.

Finnair on nyt laskeutunut samaan sarjaan halpalentoyhtiöiden kanssa, kun se rajoittaa halvimman matkustusluokan lisämaksuttoman laukun yhteen pieneen, istuimen alle sijoitettavaan kassiin. Kaikki muu on lisämaksullista. Sallitun laukun mitat ovat enintään 40x30x15 senttimetriä.

Finnair korvaa Economy light -lipun Euroopan sisäisillä lennoilla Superlight-lipulla, joka sisältää vain yhden pienen, istuimen alla kuljetettavan laukun. Myös naisten käsilaukun on tässä lipputyypissä mahduttava tämän laukun sisälle. Samoin lentokentältä tehtävien ostosten.

Norwegianilla halvin lipputyyppi on nimeltään Lowfare ja siihen sisältyy vain istuimen alla kuljetettava laukku, jonka enimmäismitat ovat 30×20×38 senttimetriä. Isomman käsimatkatavaran saa hattuhyllylle lisämaksusta.

Myös Ryanairilla halvimpaan lipputyyppiin sisältyy vain penkin alle sijoitettava pieni laukku, mutta sen enimmäismitat ovat 40x20x25 senttimetriä.

Finnairin verrokeista eli niin sanotuista perinteisistä lentoyhtiöistä pohjoismaisen SAS:n halvin lipputyyppi on SAS go light, johon siihenkin sisältyy vain penkin alle sijoitettava laukku. Tämän enimmäismitat ovat 40x30x15 senttimetriä.

Lufthansalla sen sijaan edullisimpaan, Economy light -lipputyyppiin sisältyy käsimatkatavara, jonka voi sijoittaa myös hattuhyllylle. Kassin enimmäispaino on kahdeksan kiloa ja enimmäismitta 118 senttimetriä, joka lasketaan leveyden, pituuden ja korkeuden summana.

Entisen ilmailumaailman tuntua löytyy vielä esimerkiksi Turkish Airlinesilta, jonka halvin lipputyyppi on Ecofly. Siihen sisältyy yksi käsimatkatavara, jonka enimmäispaino on kahdeksan kiloa ja enimmäismitta 23x40x55 senttimetriä. Lisäksi matkustamoon saa tuoda yhden henkilökohtaisen esineen, jonka enimmäismitta on 40x30x15 senttimetriä ja paino enintään neljä kiloa.

Finnairin uusiin käytäntöihin sisältyy monia muitakin karsimisia läpi lipputyyppivalikoiman, joten heikennykset koskettavat yhtiön asiakkaita myös turistiluokan ulkopuolella.