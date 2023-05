Henri Alén avasi uuden ravintolan huippu­paikalle, mutta kohtasi ison ongelman: ”Tilanne on raastavan kova”

Ravintolavaikuttaja on tuskastunut kaupungin työryhmiin.

Ravintola-alan töitä on kesäsesongin alkaessa tarjolla tuhansia samaan aikaan kuin työvoimapula vaivaa myös. Vuokratyöyritykset hallitsevat jo täysin alan työnhakua. Eezy, Barona, Staffpoint, Bolt, Osuma, Eila Kaisla, Worker, Go-On, Adecco, Amiko, Rainmaker, Selecta. Listaa voisi jatkaa.

Työpaikkailmoituksista tuskin mikään on enää suoraan työnantajan tekemää hakua.

Duunitorissa matkailu- ja ravintola-alan töitä oli keskiviikkona 4 498, joista noin puolet kokopäiväistä vakituista työtä. Oikotiellä alan työpaikkoja oli tarjolla 2 777 koko maassa, kokoaikaista vakityötä on vain 28 prosenttia.

Työnhakuilmoitukset kertovat myös alan keskittymisestä. Yrittäjävetoisten ravintoloiden paikkahakemukset ovat aniharvassa.

Vuokratyöyritysten vahva ote voi olla yksi syy sille, että alan vetovoima hiipuu. Vuokra­työntekijöiden voi olla vaikea päästä osaksi työyhteisöä, eikä yrityksissä aina ole riittävää lainsäädännön ja työehtosopimusten osaamista.

Vuokratyöbuumin taustasyitäkin voi ymmärtää. Palkkakulujen osuus liikevaihdosta on suuri, ja ala on pienikatteista, kuten usein muistetaan mainita.

– Tosi useasti ihmiset toisaalta nykyään haluavat päättää omasta vapaa-ajastaan, eivätkä halua sitoutua työhön 110-prosenttisesti koko ajan. Moni myös toivoo nykyään, että voisi tehdä vähän lyhyempää työpäivää, ravintoloitsija Henri Alén huomauttaa.

Alén on juuri avannut uuden Fiasco?-ravintolan Helsinkiin.

– Käsityöpainotteisissa ruokaravintoloissa se osa-(aika ja vuokratyö ) ei toimi, koska tarvitaan tiimiä eikä sitä voi rakentaa, jos ihmiset vaihtuvat koko ajan. Se toimii sen sijaan tiukkaan konseptoiduissa ketjuissa, kuten pikaruokaloissa.

Alén on avannut uuden ravintolan kesän kynnyksellä. Helsingin Etelärannassa sijaitseva ravintola Fiasco? tarjoilee italialaista ruokaa.

Ravintola-ala valmistautuu kesäsesonkiin hankalassa tilanteessa. Kolmannes tuoreen kyselyn vastaajista kärsi ammattityövoiman puutteesta. Inflaatio kurittaa niin ravintoloita kuin asiakkaita.

Uutta työvoimaa ei ollut jonoksi asti edes nimekkäälle ravintoloitsijalle. Fiascossa ravintolapäällikön paikka ehti olla auki kolme viikkoa, kun hakemuksia oli tullut vain kaksi.

– Tilanne on raastavan kova. Täytyy muistaa, että alalta katosi 13 000 ihmistä koronan aikana. Niillä, jotka jäivät jäljelle on aikamoinen työ jongleerata oma työ ja perehdyttää samalla uusia, vieläpä niin, että he myös viihtyvät ja jäävät alalle, Alén kertoo

– Intohimoisimmat jäivät jäljelle, järkityypit lähtivät, hän heittää.

Työvoimapula synnyttää väistämättä palkkakilpailuakin. Palkkaa on takavuosia helpompi neuvotella ylöspäin työnhaussa.

Fiascon työpaikkailmoituksessa palkka ilmoitettiin 3 100–3 600 euroksi kuukaudessa kokemuksesta riippuen. Päälle tulee enimmillään 250 bonuksia ja muita tes-lisiä ja ravintolan omia lisiä.

Palkka yksin ei työpaikan vetovoimaa hoida. Vuorotyötä tekeville tiukkaa voi tehdä sekin, millä päästä töihin, kun kaikki julkiset eivät liiku öisin. Helsingin ydinkeskustaan ei palvelualan töihin tulla omalla autolla.

– Juuri niitä, jotka haluaisivat tehdä töitä täysipäiväisesti ja sitoutuneena, tarvittaisiin minun mielestäni. Ei saisi ajatella itsekkäästi, mutta jos on tehnyt tätä hommaa 23 vuotta ja tekee edelleen täysillä ja suurella intohimolla, sitä ei jaksaisi tehdä jos ympärillä on ihmisiä, joita työ ei niin kiinnosta.

Toisaalta mitä enemmän ala vuokratyövaltaistuu ja ketjuuntuu, sitä vaikeampi sitä voi olla nähdä muuna kuin läpimenotyönä. Ranskassa tarjoilijaa pidetään kovana ammattilaisena, Suomessa hänet saatetaan olettaa opiskelijaksi.

Alén sanoo, että alaan liittyvät maineongelmat ovat peiliin katsomisen paikka alalle itselleen.

– Ei voi vain kitistä, miksei löydy sitoutuneita intohimoisia tekijöitä. Onhan se myös perkele alan tehtävä luoda työpaikoista vetovoimaisia.

” Täähän on ihan kuollutta, eihän täällä ketään käy.

Fiasco?-ravintolan hinnoittelu näyttää kohtuulliselta sijaintiinsa nähden.

– Ihmiset ovat hyvin hintasensitiivisiä, tällä hetkellä erityisesti. Pitää olla tosi tarkka ja järkevä hinnoittelun suhteen, mutta samalla pitää kiinni laadusta. En usko annoskokojen pienentämiseen tai raaka-aineiden halventamiseen.

– Kyse on enemmän siitä, miten tästä päästään yli, alkaako inflaatio hellittää. Velkaa ei oikein enää saa, koska korona-aikana moni käytti jo kaikki mahdolliset keinot.

Alén arvioi, että taantuma- ja kustannuspainehuolista huolimatta alkava kesä olisi Suomessa ravintola-alalle tuottoisa. Kotimaan matkailuun saatiin pandemiavuosina hyvää nostetta, joka jatkuu edelleen.

Joka markkinassa voi pärjätä, jos aistii mitä kuluttajat haluavat. Innokkaana somettajana Alén itse kyseli Twitter-seuraajiltaan minkälainen olisi täydellinen kesäravintola Helsingin keskustassa. Fiasco?, jossa on kesäterassi ja asiakaspaikkoja 30, syntyi hänen mukaansa juuri näiden toiveiden pohjalta.

Helsingin ytimessä ravintolabisnestä synkistää paljon puhuttu autioitumisilmiökin. Alénilla on siitä vahva mielipide.

– Täähän on ihan kuollutta, eihän täällä ketään käy, hän puuskahtaa.

– Koko ajan tulee kutsuja kaiken maailman työryhmiin pohtimaan. Voi helvetti. Nyt ei tarvita enää yhtään työryhmää, vaan tekoja. On tyhjää Hartwall-areenaa ja Sibeliuksen pillejä. Lisäksi keskusta on säpitetty tietöillä.

Kaupunginjohdon, pormestarin, pitäisi Alénin mielestä ymmärtää ajatella, että hän toimii eräänalaisena työnantajana yrittäjille. Jos et hoida olosuhteita kuntoon, yrittäjät ärsyyntyvät ja lähtevät pois.

– Minulle ei ole koskaan tarjottu niin paljoa huippuliiketilaa ravintolalle kuin nyt. Paikoilta, joilta ennen ei olisi ollut taloudellisesti mitään mahdollisuutta saada liiketilaa.

Lue lisää: Hotelli Kämp menee remonttiin

Lue lisää: Hugo, 22, meni lukiolaisena innoissaan töihin, mutta siitä seurasi pitkä piina – ”Mikään rahamäärä ei korvaa sitä, että pää pysyy kasassa”

Lue lisää: Julkkiskokki Tomi Björckin ravintola sulki ovensa – perustamisesta alle vuosi