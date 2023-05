Mökkien hintojen laskussa on hyvä puoli, jota moni ei tule ajatelleeksi – asiantuntija varoittaa hätäilemästä

Kesämökki on järkevää siirtää seuraavalle sukupolvelle, kun omat voimat alkavat hiipua. Perintösuunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa.

Kesämökki on monelle perheelle paljon hintaansa arvokkaampi. Se on tärkeä paikka, jossa uitu, saunottu, kalastettu, hypitty kallioilla, liukasteltu laiturilla, soudeltu, paistettu lettuja ja makkaroita, hätistelty hyttysiä ja pidetty sadetta.

Vaikka mökistä kaikkine muistoineen ei haluttaisi luopua, vuosien vieriessä vanhempien voimat alkavat hiipua. Joko siksi tai muusta syystä voi olla järkevää siirtää lomapaikka seuraavalle sukupolvelle, jos nuoret tahtovat sen.

Mökkikauppa käy nihkeästi, mikä on laskenut loma-asuntojen hintoja. Lakiasiainjohtaja Kati Malinen Veronmaksajain keskusliitosta arvioi, että tämä voi houkutella ryhtymään toimeen juuri nyt.

– Kun hinnat ovat pudonneet, lahjan arvo on pienempi, mikä alentaa myös verojen määrää, hän sanoo.

– Jos ajatellaan mökin siirtämistä lahjana, totta kai on aina edullisempaa, mitä halvemmat hinnat ovat, verokonsultti, varatuomari Vesa Korpela lisää.

” Kun hinnat ovat pudonneet, lahjan arvo on pienempi, mikä alentaa myös verojen määrää.

Jos vaikkapa aiemmin 200 000 euron arvoisen mökin hinta on nyt 190 000 euroa, lapsi, joka saa sen, maksaa nyt 1 200 euroa aiempaa vähemmän veroa. Jos hinta on laskenut 180 000 euroon, verosäästö olisi 2 400 euroa.

Ero on merkittävämpi, jos lahjan saaja on vaikka lahjoittajan sisaruksen lapsi eli kuuluu toiseen veroluokkaan. Tuolloin hinnan alentuminen 200 000 eurosta 180 000 euroon alentaisi lahjaveron määrää 5 800 eurolla.

Lue lisää: Katso, millaiset kesämökit käyvät nyt kaupaksi

Lue lisää: Millaisen mökin saa 100 000 eurolla, 200 000 eurolla tai miljoonalla?

Omaisuuden siirtoon sukupolvelta toiselle vaikuttaa paitsi verotus myös siviilioikeus. Jokaisen perheen ja suvun tilanteet ja suhteet ovat omanlaisiaan. Usein verotuksellinen optimi voi aiheuttaa käytännön ongelmia reaalimaailmassa.

– Ihan puhtaasti veroedun takia on vähän vaarallista järjestellä omaisuutta, Korpela sanoo.

Hänestä on tärkeää miettiä, mikä olisi parasta itselle ja mökin saajalle. Kun on keksinyt mieleisen ratkaisun, kannattaa kysyä asiantuntijalta, miten tähän päästäisiin taloudellisesti ja muutenkin järkevimmin.

– Huonolla verosuunnittelulla voi joutua maksamaan enemmän kuin ilman mitään järjestelyä, huomauttaa Korpela.

Lomapaikan kohtaloa on hyvä miettiä perheporukalla ja pyrkiä ratkaisuun, joka tuntuu jokaisen mielestä parhaalta.

Malinen kehottaa suunnittelemaan perinnön siirtoa kokonaisuutena pelkän mökin siirron sijaan.

– Mitä aiemmin perintösuunnittelun aloittaa, sitä helpompi asioita on järjestellä, hän sanoo.

Alla Korpela ja Malinen kertovat eri vaihtoehdoista.

1) Lahjoita mökki

Lahjan saaja maksaa lahjaveroa käyvästä arvosta, jonka hän ilmoittaa lahjaveroilmoituksessa.

Verottaja arvioi, vastaako hinta käypää arvoa. Jollei vastaa, veroa saatetaan korottaa. Tällaisen ikävän yllätyksen välttämiseksi kannattaa hankkia kiinteistönvälittäjältä lausunto ennen lahjan antamista.

Jos pariskunta omistaa loma-asunnon puoliksi ja lahjoittaa sen lapsilleen, kummankin osuus on erillinen lahja. Koska lahjavero on progressiivinen, sen määrä on pienempi kuin jos lahjoittajia on vain yksi.

Jos mökkiä ei ole tarkoitus antaa ennakkoperintönä, asia kannattaa mainita lahjakirjassa.

2) Lahja vai ennakkoperintö?

Sana ennakkoperintö on hämäävä. Kyseessä on lahja, mutta se otetaan huomioon lopullisessa perinnönjaossa, vaikka siitä on maksettu lahjavero. Tällä halutaan varmistaa perijöiden tasapuolinen kohtelu.

Lahjakirjassa kannattaa mainita, jos ei ole tarkoitus antaa ennakkoperintöä. Tällöin lahja ei korota lapsen perintöveroa lahjan antajan kuoltua, jos lahjasta on ehtinyt kulua kolme vuotta. Tasapuolisuudesta voi huolehtia myös muilla tavoin. Jos yksi perillinen saa mökin, toisille voi vastaavasti testamentata muuta omaisuutta.

Jos lahja tulkitaan ennakkoperinnöksi, se otetaan huomioon lahjan antajan kuoltua toimitettavassa perintöverotuksessa ja lisätään pesän varoihin.

Yksinkertaistaen vaikutus voisi olla esimerkiksi tällainen: Jos mökin hinta olisi 150 000 euroa ja perillinen saa lisäksi 100 000 euron perinnön, hänen perintöveronsa laskettaisiin 250 000 eurosta. Aiemmin maksettu lahjavero vähennettäisiin perintöverosta.

3) Pidätä hallintaoikeus

Jos lahjan antaja haluaa yhä itsekin käyttää mökkiä, hän voi pidättää hallintaoikeuden siihen. Toimi pienentää lahjan saajan veroja. Alennuksen suuruus määritellään lahjoittajan iän, lahjan tuottokertoimen ja käyvän arvon perusteella.

Jos esimerkiksi 75-vuotias pidättää hallintaoikeuden eliniäkseen, lahjan arvo laskee 18 prosenttia. Jos mökin markkina-arvo on 100 000 euroa, lahjaverot maksetaan tällöin 82 000 eurosta.

Hallintaoikeuden voi pidättää myös määräajaksi, mikä on usein järkevää, koska iän karttuessa jokaisen puhti hiipuu. Jos lahjoittaja päätyy vaikkapa laitoshoitoon, lahjan saaja pystyy määräajan umpeuduttua päättämään itsenäisesti mökin kohtalosta.

Elinikäisestä hallintaoikeudesta voi myös luopua kesken kaiken, mutta tuolloin lahja saaja voi joutua maksamaan lisää lahjaveroa. Lahjoittajan kohonnut ikä alentaa lahjan arvoa, mutta toisaalta omaisuuden arvo on saattanut nousta vuosien kuluessa.

Mökin saaja joutuu maksamaan vähemmän veroa, jos sen antaja pidättää itsellään hallintaoikeuden.

4) Myy alihintaan

Loma-asunnon saa myydä lapselle alihintaan. Jotta lahjaveroa ei mene, kauppahinnan pitää olla yli 75 prosenttia käyvästä hinnasta. Kaupan kannattavuutta pohdittaessa kannattaa ottaa huomioon sekä myyjälle että ostajalle koituvat verot.

Loma-asuntoa myyvät isä ja/tai äiti voivat joutua maksamaan luovutusvoittoveroa myyntivoitosta.

Jos he ovat ostaneet tai perineet mökin vaikkapa 1960- tai 1970-luvulla, hankinta- ja myyntihinnan välinen erotus voi olla merkittävä. Siitä maksetaan pääomavero, joka on 30–34 prosenttia myyntivoiton suuruudesta riippuen.

Kiinteistökaupassa ostaja maksaa varainsiirtoveroa neljä prosenttia kauppahinnasta. Jos markkinoilla 200 000 euron arvoinen loma-asunto myytäisiin 151 000 euron hintaan, varainsiirtovero olisi 6 040 euroa.

5) Lainaa perilliselle

Yksi vaihtoehto on velkakauppa. Velan ehtojen pitää olla uskottavat.

Samalla henkilölle voi lahjoittaa kolmen vuoden välein 4 999 euroa ilman, että siitä menee veroa, mutta velkakirjaa ei silti pidä rakentaa sellaiseksi, että velka lyhenisi vajaalla viidellä tonnilla joka kolmas vuosi ilman varsinaisia rahasuorituksia. Verottaja todennäköisesti tulkitsisi, että mökki on lahjoitettu kerralla, eikä velkaa ole edes tarkoitettu maksettavaksi.

Velan takaisinmaksuaika voi olla vaikkapa kymmenen vuotta tai enemmänkin mökin arvosta riippuen.

Korkoa velasta ei tarvitse periä, mikä nykyisessä korkotilanteessa voi olla ihan merkittävä etu perillisille.

Mökin ylläpitoon menee aikaa ja rahaa. Jos lomapaikka päätyy yhteisomistukseen, osakkaiden kanssa kannattaa sopia pelisäännöt huolellisesti.

6) Lahjoita siivuina

Siivu kerrallaan lahjoittaminen on mahdollista. Periaatteessa veroja voi säästyä, jos lapsi saa vaikkapa 150 000 euron arvoisesta mökistä 50 000 arvoisen osuuden joka kolmas vuosi.

Käytännössä tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta, sillä mökin markkina-arvo voi nousta tai laskea tai verotus muuttua.

7) Ole realisti

Vaikka kuinka mieluusti näkisit, että lapsesi perheineen viettäisivät yhdessä idyllisiä kesäpäiviä, älä elättele harhakuvia. Jos haluat siirtää vaikkapa kolmelle lapsellesi yhteiseksi loma-asunnon, miettikää, sujuuko yhteisomistus ja -elo todellisuudessa.

Jos tällaiseen päädytään, kannattaa sopia tarkasti ennalta, kuka tekee mitä ja miten yhteisiin kustannuksiin osallistutaan.

Mökki on harvoin niin suuri asia, että sen kustannuksella kannattaa tärvellä suhteet läheisten kanssa.

Jos lomapaikan siirtää yhdelle perillisistä, on hyvä pyrkiä tasapuolisuuteen ja huolehtia, että muutkin osaavat osansa varallisuudesta viimeistään perintönä.

Lue lisää: Älä anna mökkisi arvon romahtaa – kiinteistönvälittäjien vinkit

Lue lisää: Katso, millaiset kesämökit käyvät nyt kaupaksi

Lue lisää: Talo, osake tai mökki voi tuoda sudenkuopan tai kaksikin – ”Ei kannata tuijottaa pelkkää perintöveroa”

Lue lisää: OP: Mökkikaupassa vallitsee takatalvi

Lue lisää: Katso kesä­mökkisi arvo juuri nyt – jätti­tilasto paljastaa hintojen muutoksen kunnittain