Vielä vuosi sitten uusien pientalojen kauppa kävi kuumana. Nyt tilanne on muuttunut, ja markkinoinnissa on turvauduttu uusiin konsteihin.

Rakentamisessa eletään nyt vaikeita aikoja. Korkojen nousu ja epävarma taloustilanne ovat näkyneet uusien asuntojen kysynnän hiljenemisenä.

Sakkaavan talomyynnin vauhdittamiseksi on omaksuttu erilaisia ja erikoisiakin keinoja. Osa yrityksistä tarjoaa taloja alempaan hintaan, osa taas edullista rahoitusta.

Jälkimmäisiin kuuluu pääkaupunkiseudulla pientaloja rakentava Olas Group, joka lupaa nyt korkoturvaa. Se laskee viitekoron laskennallisesti jopa alle kahteen prosenttiin.

Käytännössä yritys maksaa kolmen vuoden ajalta asiakkaalle viitekoron kustannuksen siltä osin kuin asuntolainasta pankille maksettava viitekorko tai asuntoon kohdistuvan yhtiölainan viitekorko ylittää 1,99 prosenttia.

Olas Groupin toimitusjohtajan Markus Alitalon mukaan tuotteeseen on ollut kiinnostusta, vaikka varsinaisia kauppoja on tehty vasta yksi.

– Pyrimme hälventämään epävarmuutta, joka ihmisillä on korkojen kehitykseen liittyen. Näin korkojen suuruus on tiedossa seuraavat kolme vuotta, ja lisäksi päivittäiseen elämiseen jää vähän enemmän rahaa, Alitalo sanoo.

Alitalon mukaan korkojen nousu on näkynyt kaupassa selvänä hidasteena. Viime viikkoina alan markkinatilanne on hänen mukaansa kehittynyt parempaan suuntaan.

– Tietysti ollaan vielä kaukana ajoista ennen Venäjän hyökkäystä, Alitalo sanoo.

Hän uskoo ”kassaansa tarkasti vartioineiden” rakennusyritysten pärjäävän myös nykytilanteessa.

– Tätä on jatkunut kohta jo vuoden verran. Eivät ihmiset pysty kovin pitkään olematta ostamatta asuntoja, Alitalo sanoo.

Erilaisia houkuttelukampanjoita on myös talopakettiyrityksillä. Esimerkiksi muuttovalmiita taloja ja talopaketteja tuottava oululainen Jopera tarjoaa 3 000 euron sisustuslahjakorttia, kun asunnon varaa tai ostaa touko–kesäkuussa.

Ainoakoti tarjoaa K-Raudan kautta myytäviin juhlavuotensa talomalleihin aurinkopaneelijärjestelmän.

Kiiruna Talot on puolestaan tarjonnut joulukuusta lähtien puutalojensa perustoimituksiin maalämpöä asennuksineen.

Rakennusteollisuus RT on arvioinut asuntoaloitusten supistuvan tänä vuonna lähes kolmanneksella noin 27 000 asuntoon. Suurin osa laskusta on kerrostaloasuntoja.

Tämä merkitsee sitä, että koronan tuoma rakennusbuumi on nyt ohitse. Kysynnän lasku heijastuu myös pientalojen rakentamiseen, vaikka moni yritys sinnittelee vielä korona-aikana paisuneen tilauskirjan turvin.

Tilanteesta ovat kärsineet sekä talopakettien valmistajat että perustajaurakointiin erikoistuneet pientalorakentajat. Perustajaurakoinnissa esimerkiksi tontin perustuskustannukset ja maa- ja pihatyöt ovat mukana valmiiden asuntojen hinnoissa.

Viime aikoina onkin nähty talonrakentajien konkursseja, joiden jäljiltä on jäänyt myös keskeneräisiä hankkeita. Taustalla on myös materiaalikustannusten nousu ja materiaalien heikentynyt saatavuus Ukrainan sodan takia.

” Pohjalle mennään, tätä alemmas ei pääse

Pientalorakentamista seuraavan Rakennustutkimus RTS:n toimitusjohtajan Aarne Jussilan mukaan vastaavaa aallonpohjaa ei ole nähty kymmeniin vuosiin.

Hän arvioi omakoti- ja rivitaloasuntojen aloitusten jäävän tänä vuonna noin 8 200:aan eli tasolle, jolla ei käyty edes finanssikriisin jälkeen.

– Pohjalle mennään, tätä alemmas ei pääse. Kuluva vuosi on sodan jälkeen heikoin, Jussila sanoo.

Rakentajien kannattavuutta on rokottanut kustannusten selvä nousu. Ukrainan sota vaikeutti puutavaran lisäksi monien muidenkin materiaalien saatavuutta, mikä näkyi hinnoissa.

Viime vuonna sahatavaran ja teräksen hintojen jyrkkä nousu sai rakennuskustannukset roimaan kasvuun. Pientalotuotannossa luotetaan pitkälti puuhun, joten puutavaran kallistuminen näkyi rakennuskustannuksissa.

Uusien pientalojen hinnat ovatkin nousseet. Moni talopakettivalmistaja joutui viime vuonna nostamaan pakostakin hintojaan.

Kysynnän sakatessa hintojen nosto voi olla haasteellisempaa, varsinkin kun vanhojen omakotitalojen hinnat samaan aikaan painuvat.

Jussilan mukaan talonvalmistajien liikkumavara on kuitenkin rajoitettu eikä alekampanjoihin ole varaa.

– Laskea ei voi, koska taloteollisuus ei tuota voittoa. Hyvänä aikana kate on ollut viidessä prosentissa ja nyt ei ole sitäkään, Jussila sanoo.

– Edessä on kivinen tie, ja muutamat tehtaat tulevat luovuttamaan vuoden sisällä.

Pientaloteollisuus PTT:n johtajan Kimmo Rautiaisen mukaan suomalaisten halu asua pientalossa ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään, vaikka se ei realisoidu myyntilukemissa.

– Viime syksystä lähtien on näkynyt, etteivät ihmiset halua tehdä päätöksiä. Se tulee vaikuttamaan tämän vuoden aloitusmääriin.

Rautiainen luottaa vakaasti markkinoiden elpymiseen. Hän perustelee näkemystään kansantaloudesta saaduilla myönteisimmillä tiedoilla sekä kuluttajien luottamuksen viimeaikaisella elpymisellä.

– Kuluttajien luottamus on vielä miinuksella, mutta se on noussut koko alkuvuoden ja suunta on hyvä. Myös materiaalien ja tekijöiden saatavuus on nyt hyvällä tasolla, Rautiainen sanoo.