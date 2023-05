Mökki ei ole sijoitus, muistuttavat asiantuntijat. Sen arvo laskee nopeasti, etenkin jos siitä ei pidetä huolta. Arvo nousee yleensä vain remontoimalla.

Tuliko hankittua kesäpaikka, jolle ei olekaan käyttöä? Siinä tilanteessa kannattaa nopeasti miettiä, mitä tehdä. Mökki nimittäin rapistuu nopeasti, jos sen jättää oman onnensa nojaan.

Mökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa kävi kuumana koronavuosien aikana. Kovin piikki nähtiin vuoden 2020 tammi-heinäkuussa, jolloin mökkikauppoja tehtiin jopa 50 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona edellisvuonna. Kova kysyntä nosti hintoja.

Kun kulkutaudin aiheuttama buumi on sittemmin hiipunut eikä etätyöpisteelle ole enää tarvetta, monilla on hiipunut myös mökkeilyinnostus. Osa uusista mökinomistajista miettiikin nyt, mitä tehdä kesäpaikalle, joka on vailla käyttöä. Tappiolla ei mökistä haluttaisi luopua, mutta seuraavaa kysyntäpiikkiä voi joutua odottamaan pitkään.

Asiantuntijat muistuttavat, että mökistä kannattaa pitää huolta, sillä muuten se menettää arvonsa nopeasti.

– Jos mökki päästetään ränsistymään, sen arvo tippuu ihan silmissä, eli tekemättömyys näkyy hintalapussa. Pahimmillaan se näkyy paljon. Eikä tarvita monta vuotta, kun rakennusten kunto heikkenee ja piha villiintyy, muistuttaa kiinteistönvälittäjä Tero Honkanen Koti ja Kontu LKV:stä.

Myynnin kanssa ei hänen mielestään pidä jäädä jahkaamaan, jos mökkeily ei sittenkään tunnu omalta jutulta.

Arvonnousua on turha odottaa, eikä mökistä välttämättä saa edes omiaan pois. Silti voi olla kannattavampaa luopua ja ottaa vähän takkiin kuin jättää kohde odotustilaan ja vaille huolenpitoa.

– Kun on ostanut mökin impulsiivisesti vailla isompaa harkintaa, kyllä siitä pitäisi pystyä myös luopumaan yhtä impulsiivisesti.

Mökillä pitää tehdä huoltotoimia, vaikka sitä ei käytettäisikään. Muuten sen arvo laskee silmissä.

Jos haluaa parantaa mökin arvoa, perusasioiden täytyy olla kunnossa samalla tavalla kuin omakotitalossa. Jos mökissä ei ole sähköä ja vesijärjestelmiä, niiden hankkiminen yleensä nostaa mökin arvoa.

– Myös rakennuslupa-asioiden täytyisi olla kunnossa. Joskus tulee vastaan kohteita, joissa tontille on tehty erilaisia piharakennuksia, mutta luvat ovat jääneet hakematta. Näissä tapauksissa voidaan sopia, että myyjä hankkii luvan jälkikäteen ja maksaa siitä, tai sitten ostaja ottaa asian vastatakseen ja se huomioidaan mahdollisesti hinnassa, Honkanen kertoo.

Kun uusi maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu vuoden 2024 alusta, alle 30 neliön tai alle 120 kuutiometrin piharakennuksen voi rakentaa ilman lupaa. Miten laki suhtautuu aiemmin tehtyihin luvattomiin rakennuksiin, siitä ei toistaiseksi ole tietoa.

Kaikkien huonoin idea on jättää mökki täysin oman onnensa nojaan.

– Kaiken a ja o on se, että siellä tehdään edes jonkinlaista kunnossapitoa ja huoltoa. Mutta jos mökillä ei jakseta edes käydä, sitten on turha ihmetellä, ettei siitä saada lähellekään samaa hintaa kuin on maksettu.

Mökin huoltotoimia ei kannata lykätä, koska lasku voi tulla silloin vielä isommaksi.

Honkasen mukaan mökin arvo putoaa aivan kuten uuden auton arvo.

– Vaikket ajaisi autolla metriäkään, sen arvo putoaa. Samoin käy kesämökille: jos et käytä mökkiä, sen arvo putoaa, ja se putoaa, vaikka käyttäisit. Eli ei mökin arvo pelkällä asumisella nouse. Isommat remontit vain tulevat lähemmäksi.

Mökki voi toimia arvoaan nostavana sijoituskohteena, jos se sijaitsee halutulla alueella.

– Silti, vaikka se sijaitsisi Mannerheimintiellä, siitä täytyy pitää huolta. Aivan kuten kaikesta omaisuudesta täytyy pitää.

– Loppujen lopuksi hinnan määrää ostaja. Kyllähän 1970-luvun lautamökkiin voi laittaa vaikka miljoonan euron hintalapun. Kyse on siitä, löytyykö sille ostaja miljoonalla eurolla.

Keski-Suomessa mökkikauppaa tekevä Honkanen sanoo mökkikaupan käyvän tällä hetkellä ”tasaiseen tahtiin”. Myynnissä on hänen mukaansa myös niitä kohteita, jotka vaihtoivat omistajaa korona-aikaan.

Etelä-Savon suunnalla toimiva kiinteistönvälittäjä Marko Palhomaa Aitoasunnoista taas kuvailee mökkikaupan olevan ”kohtuullisen hyvällä mallilla”.

– Kyllä kauppojakin on tehty. Tällä hetkellä mennään vuosien 2018 ja 2019 tahdissa. Tuntuma on se, että kun nyt maailman tuulet ovat sekaisin ja taas eletään kriisiaikaa, ihmiset hakevat mielenrauhaa ja haluavat viettää aikaa läheisten kanssa.

Mökkien käyttötarkoitukset ovat tulleet entistä monipuolisemmiksi esimerkiksi etätyön lisäännyttyä.

– Koronan aikaan suhde luontoon palautui ja tuntuu että se on jäänyt päälle myös koronan jälkeen. On myös niitä, jotka haluavat tehdä työtä edelleen monimuotoisesti, Palhomaa sanoo.

Kysyntää on kaikenlaisille mökeille, kunhan hinta on kohdallaan. Palhomaa mainitsee ihmisten hakevan nyt ”latauspaikkoja”, joissa voi rentoutua ja purkaa digiähkyä.

– Hiljaisuus, luontoelämys, maisema, rauhallisuus ja näkymät. Se on sitä luksusta, jota nyt kaivataan. Se voi olla maalaistalo omilla pihapiirillä, puutarhalla, navetalla ja perunamaalla, tai vaatimattomamman tason mökki kauniilla paikalla luonnon keskellä. Toki oma ranta on se mitä haetaan ja halutaan myös, Palhomaa määrittää.

Myös Honkanen sanoo, että toiveet mökkien suhteen ovat yksilöllisiä.

– Toisille on tärkeää, että kohde on lähellä, sopivan ajomatkan päässä kotoa. Toiset ovat valmiita ajamaan pidemmän mökkimatkan. Mutta on mökki missä tahansa ja matka mikä tahansa, miljöön ja tontin pitää olla sellainen, että ostajalle tulee vau-fiilis – että tämän mä haluan, tämä on mun mökki.

Palhomaa uskoo korkeiden rakennuskustannusten pitävän yllä valmiiden kohteiden kauppaa: uutta on juuri nyt kallis rakentaa.

– Uusien mökkien rakentamismääräyksetkin ovat aika napakoita. Kun ajattelee rahoitusta, pankin kanssa on helpompi neuvotella, jos kyse on valmiista kohteesta.

Palhomaa ei näe, että mökkejä tulisi myyntiin korkojen nousun takia. Hän kuvailee mökin hankintaa pitkäaikaiseksi sijoitukseksi, joka yleensä laitetaan myyntiin vasta siinä vaiheessa, kun omistajat eivät enää jaksa sitä hoitaa.