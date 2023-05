Polttoaineiden hinnoissa nähdään nyt yllättävän halvaltakin tuntuvia päivähintoja. Eräs bensa-asema myi dieseliä jo alle 1,7 euron. EU-vertailu kertoo ison kuvan.

Dieselin keskihinta painui toukokuussa alle bensiinin hinnan, ja hinta heiluu päiväkohtaisesti nyt jopa yllättävän halpana. Dieseliä tankkasi edullisimmillaan Hyvinkäällä Nesteen kylmäasemalla hintaan 1,69 euroa.

Hinta on poimittu Bensanhinta.com-sivustolta viime tiistailta. 95E:tä tankkasi 1,81 eurolla Hyvinkään Nesteellä.

Dieselin hinta oli aurinkoisena sunnuntaipäivänä edelleen paikoittain halpaa viime kuukausiin nähden. Toisella vertailusivustolla Polttoaine.netissä dieseliä sai halvimmillaan Lohjan Sti -kylmäasemalla 1,719 eurolla. 95E:tä sai sitäkin 1,789 eurolla Lohjalla.

– Jos vertaa kahden vuoden takaiseen, polttoaine on kallista, mutta vuoden takaiseen nähden halpaa, toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä sanoo.

Kalleinta eli yli kahden euron maksoi bensa Lapualla ja Sodankylässä. Myös diesel oli Lapualla 1,99 euroa. Keskihinta oli 95-oktaanisessa 1,936 euroa ja dieselin 1,833.

Kallio pitää hyvin mahdollisena, että polttoaineissa nähdään kesällä 1,6–1,7 euron hintoja enemmänkin. Näköpiirissä ei ole välittömiä hintaa nostavia tekijöitä, joskin maailmanpoliittinen tilanne on epävarma sodan takia.

Polttoaineiden hintoja vuosi takaperin juhannuksena.

Polttoaineen hinta lähti hiljalleen laskemaan viime kesänä, kun uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite tilapäisesti aleni. Sitä laskettiin 20 prosentista 12:sta. Tänä vuonna prosenttiosuus 13,5.

Uusiutuva diesel (HVO) nosti polttoaineiden hintoja energiakriisin pahimpina aikoina, kun se kallistui raketin lailla fossiiliseen nähden.

– Nyt se on laskenut alle sodan alkamisen tason, joka on vaikuttava tekijä muun energiamarkkinan rauhoittumisen ohella.

Jakeluvelvoite pakottaa korvaamaan kalliimmilla biopolttoaineilla halvempien öljytuotteiden osuutta polttoaineissa. Sillä ja polttoaineverotuksella Suomi pyrkii pääsemään ilmastotavoitteisiinsa.

Talvi on takana, eikä dieseliä tarvita enää lämmitykseen Euroopassa. Sekin painaa dieselin hintaa kesällä alemmas. Siksi myös hintaero bensiinin ja dieselin välillä on lähempänä niiden veroeroa.

Yksittäisten hintatietojen takana olevat tilastot kertoivat korkeammasta hintatasosta. Tilastokeskuksen mukaan bensiinilaaduista 95E:n keskihinta oli tasan kaksi euroa, kun taas diesel maksoi 1,96 euroa litralta huhtikuussa.

Kun Suomea vertailee Euroopan unionin maihin, ilo hintojen pienestä alas tulemisesta himmenee.

Suomi oli ykkösenä EU:n komission polttoaineiden hintalistauksessa toukokuun alkupuolelta. Suomessa 95-bensiini maksoi 1,943 euroa litralta ja diesel 1,832 euroa eli selvästi eniten. Tanska ja Ranska tulivat Suomen perässä.

– Tämä (ykkössija) on aavistuksen yllättävää, mutta toisaalta tiedossa on, että polttoaineverotus on Suomessa kireää, Kallio sanoo.

Virossa tankkasi 95-bensaa hintaan 1,698 euroa ja dieseliä 1,498 eurolla. Ruotsissa bensa maksoi 1,688 euroa ja diesel 1,861 euroa.

Suomen ykkössijasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

