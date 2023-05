Finanssivaikuttaja Björn Wahlroosin mielestä ansiotuloverojen laajat kevennykset eivät olisi tehokkaita.

Sammon väistyvä hallituksen puheenjohtaja, talousvaikuttaja Björn Wahlroos haluaa Suomeen dramaattista verouudistusta.

Ylen Ykkösaamussa haastateltu Wahlroos sanoi, että nykyisellä veromallilla Suomi ei lähde kasvuun. Leikkauksetkin ovat Wahlroosin mukaan sinänsä välttämättömiä, mutta tätä ongelmaa ne eivät ratkaise.

Suomessa pitäisi tehdä veronkevennyksiä, mutta vain kohdennetusti.

Kokoomus on puhunut ansiotulojen kevennyksistä kaikille tuloluokille.

– Me emme voi alentaa veroja laveasti, koska se on hyvin kallista ja tuottaa pieniä efektejä.

Kohdennus tarkoittaa Wahlroosin mallissa yhteisöverojen merkittävää alentamista, jopa 3–4 prosenttia nykyisestä 20:sta, niin että tällä olisi tehoa esimerkiksi yritysten Suomeen houkuttelemisessa.

Täsmäuudistukset pitää Wahlroosin mukaan kohdistaa kaikkein tuottavimpiin tahoihin ja yksilöihin, joita toisaalta pidetään jo muutenkin etuoikeutettuina. Siksi ajatukset ammutaan helposti alas.

– Meidän täytyy lopettaa lypsävien lehmien ampuminen ja lähteä lypsylehmäkisaan Euroopassa, hän sanoi.

Veronkevennykset pitäisi tehdä hallituskauden lopulla ja säästötoimet alkukaudella.

Wahlroos sanoi Kauppalehdessä perjantaina, että ”edes Sanna Marinin hallituksen holtiton julkisten varojen käyttö” ei sinällään ole ongelma, jos otetaan pidempi aikaperspektiivi vaan taloudellisen kasvun puuttuminen.

– Suuri ongelma on se, että koko keskustelu on viimeisen puolen vuoden ja vaalikeskustelun aikana keskittynyt yksinomaan valtiontalouden alijäämään. Se on vain oire, se ei ole syy mihinkään, Wahlroos sanoi lehdelle.

Julkisella puolella pitäisi lisäksi uudistaa työttömyysturvaa, mikä tehdään parhaiten ansioturvan porrastamisella ja lyhentämisellä, Wahlroos sanoi Ylelle.

– Tärkein mekanismi, jolla ihmiset erkaannutetaan työnteosta ja yhteiskunnasta on se, että heidät jätetään liian kauan tyhjän päälle istumaan.

Aktiivisena talouspolitiikan keskustelijana tunnettu Wahlroos jättää paikkansa konsernin hallituksessa ensi viikolla.

Wahlroosin mukaan Sammolla on noin 200 000 suomalaista osakkeen­omistajaa ja vielä enemmän suomalaisia asiakkaita, vaikka johto on pääosin ruotsalaista. Hän vakuutti, että Sampo pysyy Suomessa.