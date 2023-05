Inflaatio-optimismiin on aihetta, kirjoittaa Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki Taloustaidossa.

Hinnat ovat nousseet vauhdikkaasti eikä loppua kallistumiselle ole tuntunut näkyvän.

– Onko aihetta määrättömään pessimismiin? Lyhyt vastaus on: ei, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki Taloustaito-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan.

Näkemyksensä perusteluiksi hän esittää kolme ”pointtia”.

Ensinnäkin, aiempina korkean inflaation ajanjaksoja Suomessa tyypillisesti inflaatio on hidastunut yhtä nopeasti kuin se on kiihtynytkin.

– Tämä on itse asiassa sääntö pikemminkin kuin poikkeus, Kotamäki sanoo.

– Aina voi toki tulla uusia negatiivisia ja ennakoimattomia yllätyksiä, mutta ne ovat sananmukaisesti yllätyksiä ja vaikeita ennustaa. Mikäli taloushistoriaa on uskominen, Suomen inflaatio tulee alenemaan maltillisiin tasoihin vuoden loppuun mennessä.

Toiseksi, taloustilanne ei ole hyvä. Suomessa talous saattaa jopa supistua hieman tänä vuonna.

– Kuluttajien ostovoiman kehitys on ollut pakkasen puolella jo jonkin aikaa, rahoitusympäristö on kiristynyt ja yritysten kysyntä rahoitukselle on vähentynyt ja suomalaisten hyödykkeiden vientikysyntä on tippunut globaalin talouskasvun hidastuessa.

Tämän seurauksena yritykset kerta kaikkiaan eivät voi nostaa hintoja yhtä paljon kuin aiemmin.

Kolmanneksi, Euroopan keskuspankki on alkanut kiristää rahapolitiikkaansa. Koronnostot se aloitti viime kesänä. Rahapolitiikka taas vaikuttaa usean kuukauden ja jopa vuodenkin viiveellä. Esimerkiksi Suomessa yleisin asuntolainojen viitekorkoon 12 kuukauden euribor, joten koronnostojen vaikutus ostovoimaan iskee laajemmin vasta syksyllä.

Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, että inflaatio saattaisi joulukuussa liikkua kolmen prosentin vauhdissa, Kotamäki arvioi.