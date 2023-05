Omakotiliiton mukaan hallituksen lupaukset siirtohintojen laskusta eivät näykään missään.

Omakotiliiton julkistamasta vertailussa käy ilmi, että siirtoyhtiöiden hinnoittelussa on valtavia eroja. Siirron perusmaksu oli edullisimmillaan 3,98 euroa kuukaudessa ja kalleimmillaan 37,56 euroa kuukaudessa eli ero oli lähes kymmenkertainen.

Katso lista siirtoyhtiöistä ja hinnoista jutun lopusta.

Selvityksen mukaan sähkön jakeluverkkoyhtiöstä 17 oli nostanut yleissiirron hintaa viime vuodesta, kolme yhtiötä laskenut ja 58 jakeluverkkoyhtiötä on pitänyt hinnan ennallaan viime vuoteen verrattuna.

Kalleimmat ja halvimmat yhtiöt Kalleimmat siirron perusmaksut Järvi-Suomen Energia (37,56 €/kk) Kajave (37,30 €/kk) Kuoreveden Sähkö Oy (35,99 €/kk) PKS Sähkönsiirto (35,14) Savon Voima Verkko Oy (34,92 €/kk) Parikkalan Valo (34 €/kk). Halvimmat siirron perusmaksut Tampereen Sähköverkko (3,98 €/kk) Keravan Energia (4,50 €/kk) Haukipuhtaan Sähköosuuskunta (4,81 €/kk) Vantaan Energian Sähköverkko (5,00 €/kk) Helen Sähköverkko (5,51 €/kk).

Kallein sähkönsiirron energiamaksu eli kilowattituntihinta, 6,07 senttiä, oli Enontekiön Sähköllä. Edullisin hinta, 1,69 senttiä, oli Rovakairalla, joka oli myös yksi energiamaksua laskeneista yhtiöistä. Hinta laski 0,27 senttiä verrattuna vuoteen 2022.

Omakotiliitto sanoo, että sähkön siirtohinnoissa ei näy edellisellä hallituskaudella luvattuja säästöjä.

Suomessa on 77 jakeluverkkoyhtiötä. Omakotiliitto seuraa vuosittain kunta- ja aluekohtaisesti päätettäviä maksuja, jonka lisäksi seurataan sähkön jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua ja julkaistaan seurantatilastoa.

– Kun tarkastelee kuluttajalle sähkön siirrosta muodostuvaa kokonaishintaa, siihen vaikuttaa eniten asumismuoto ja kulutustottumus. Näiden perusteella määräytyy kotitalouskohtaisesti muodostaako perusmaksu vai kilowattituntihinta lopulta suuremman osan sähkölaskusta, liitto sanoo tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, joka laati raportin valvontamallin kehittämiseksi, katsoi raportissaan, että nykyinen malli ei ole kustannusvastaava ja sen kiinteä oletettu pääomarakenne on aiheuttanut kuluttaja-asiakkaille useiden satojen miljoonien ylimääräiset ja perusteettomat vuosikustannukset.

Omakotiliiton näkemys on, että työryhmän raportin havainnot on ehdottomasti otettava huomioon, ettei tulevaisuudessa kohtuuttomien voittojen perintä ole enää mahdollista. Omakotiliitto on myös kysynyt valvontamallin epäkohtiin EU-komission näkemystä.

Lue lisää: Sähkön siirtohinta nousee lähes puolella miljoonalla suomalaisella