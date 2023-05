Käärijä-huuma villitsi suomalaiset – näiden tuotteiden myynti ampaisi yhtäkkiä

Vihreän marsipaanin ja mocktailien myynti moninkertaistui alkuviikolla.

Vihreään Boleroon pukeutunut Käärijä on kasvattanut vihreän suosiota ruokakaupoissa.

– Näyttäisi siltä, että tällä viikolla euroviisujen semifinaalin jälkeen myyntivauhti on kiihtynyt eli ihmiset valmistautuvat viikonlopun euroviisufinaaliin, S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Nina Paavilainen kertoo Taloussanomille.

Kaikesta päätellen kodeissa valmistetaan vihreällä kuorrutettuja leivonnaisia euroviisujen seurantaa särvittämään.

Alkuviikolla eli maanantaista keskiviikkoon vihreän marsipaanin myynti S-ryhmän kaupoissa nelinkertaistui viime viikon vastaavaan aikaan verrattuna. Vihreän sokerimassan myynti samaan aikaan kuusinkertaistui ja mustan sokerimassan nelinkertaistui.

– Myyntipiikin taustalla voi olla muitakin syitä, mutta euroviisuhuuma ja sen myötä kasvanut vihreiden leipomusten, esimerkiksi Yhteishyvän käärijätortun suosio on todennäköisesti vaikuttanut myynnin kasvuun, Paavilainen sanoo.

Kääretorttujenkin myynti on kasvanut reippaasti, mutta osansa myynnistä saattaa selittää viisuviikolle osuva äitienpäivä.

Myös juomahyllyillä viisuhuuma on näkynyt. Alkuviikosta mocktailien eli alkoholittomien juomasekoitusten myynti kuusinkertaistui.

Ananastäysmehujen myynti on kaksinkertaistunut sekä S-ryhmässä että K-ruokakaupoissa. Käärijän viisussa mainitaan piña colada -drinkki, jonka ainesosa ananasmehu on. Drinkin toisen keskeisen osan eli kookosmaidon tai -kerman myynti on samoin kasvanut merkittävästi, Keskon viestinnästä kerrotaan.

Lue lisää: Piña colada on helppo valmistaa – baarimestari näyttää miten

– K-ruokakaupoissa juomasekoitusten osalta pienpanimo RPS Brewingin valmistamasta Käärijä ChaChaCha Pina Coladasta on tullut jo hittituote viimeisen reilun viikon aikana. Myös alkoholittoman Nokian Panimon Piña Colada -mocktailin myynti on kasvanut selvästi viimeisen parin viikon aikana Käärijä-huuman seurauksena: myynti on lähes tuplaantunut viime vuoteen verrattuna, Kesko puolestaan kertoo.

Ravintolatukkuri Kesprossa ananasmehun myynti on kasvanut liki puolella ja tuoreen ananaksen viidenneksellä.

Piña coladassa käytettävä alkoholi on vaalea rommi, jonka myynnin Alko kertoo kasvaneen kymmenisen prosenttia. Tarkkoja lukuja kuluvalta kuulta ei vielä ole käytettävissä. Alkon verkkosivuilta on haettu ahkerasti piña coladan ohjetta mocktailina ja kyselty, mistä ainesosista muodostuisi vihreä juoma, Alkon viestinnästä kerrotaan Taloussanomille.

S-ryhmässä on havaittu vihreiden juomien suosion kasvaneen.

– Vihreiden juomien kohdalla, esimerkiksi Smurffit-päärynälimonadin, on havaittavissa pienoinen myyntipiikki alkuviikon aikana, kun verrataan myyntimääriä edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvaneisiin myyntimäärien on toki varmasti vaikuttanut myös tällä viikolla lämmennyt sää, mutta uskoisin että Käärijä-huumalla on oma vaikutuksensa myynnin kasvuun, S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Mikko Kovalainen kertoo Taloussanomille.