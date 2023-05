Uusi toimitusjohtaja löytyi Lindexin johdosta.

Tavaratalokonserni Stockmann vaihtaa toimitusjohtajaa. Yhtiön hallitus nimitti perjantaina tehtävään Susanne Ehnbågen, joka on vuodesta 2018 luotsannut konserniin kuuluvaa muotiketju Lindexiä. Ehnbåge toimii jatkossa sekä Stockmann-konsernin että Lindexin toimitusjohtajana.

Ehnbåge on ruotsalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on aiemmin työskennellyt verkossa toimivan kodinelektroniikan vähittäiskauppayhtiön NetOnNet Groupin ja sen kivijalkakaupasta vastaavan SIBA:n toimitusjohtajana.

– Etenemme strategiamme mukaisesti oikeaan suuntaan yhtiömme muutosmatkalla, ja nyt on tulevaa kasvua ajatellen sopiva aika tehdä muutos Stockmannin johdossa. Susanne Ehnbågella on vahvat näytöt vähittäiskaupan ja digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan johtamisen saralla. Susanne on johtanut menestyksekkäästi liiketoimintaa ja henkilöstöä nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa ja tehnyt samalla hyvää taloudellista tulosta, sanoi konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen tiedotteessa.

Pohjonen huomautti, että Lindexin liiketoiminnan vakaalla kasvulla ja tuloskehityksellä on ollut keskeinen rooli konsernin aseman parantamisessa.

Ehnbåge sanoi uskovansa, että vähittäiskaupassa on meneillään useita mielenkiintoisia kehityskulkuja, joissa sekä Lindex että Stockmann voivat menestyä ja kehittyä.

Edellinen toimitusjohtaja Jari Latvanen jättää tehtävänsä yhtiössä. Stockmann on hänen aikanaan käynyt läpi yrityssaneerausta ja myynyt tavaratalokiinteistönsä ulkopuolisille sijoittajille.

– Yrityssaneerauksen päättymisen lähestyminen antaa meille mahdollisuuden siirtyä eteenpäin ja hakemaan lisäkasvua, Pohjonen sanoi ja kiitti Latvasta tämän työstä.