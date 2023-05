Ekonomistit Orpon ja kumppaneiden säästölistasta: ”Miksei hallitusneuvotteluissa ole nostettu yritystukia esille?”

Yritystukien ja verotukien ympärillä vallitsee toistaiseksi hiljaisuus, vaikka kyse on miljardien eurojen menoerästä – ja osittain tuista jotka on todettu haitallisiksi tai niiden vaikuttavuutta ei tunneta.

Hallitusneuvottelijat etsivät parhaillaan säästökohteita, joilla torjua julkisten menojen, erityisesti sote-menojen ja velkaantumisen kasvu. Tapetilla on niin Kelan etuuksia, kehitysyhteistyörahoja kuin tukku muita leikkauksia, joita valtiovarain­ministeriön (VM) kartoitukset ovat esittäneet mahdollisiksi säästökohteiksi.

Yhden valtavan menoerän ympärillä on sen sijaan ollut hiljaista, ainakin toistaiseksi julkisuuteen tihkuneiden keskusteluiden ja taustapapereiden perusteella. Puolueille aran aiheen eli yritystukien remontti näyttää jäävän ohueksi.

Erityisesti niin kutsuttuja haitallisia yritystukia koskeva arvostelu on ollut laajaa ja tutkimustietoa siitä, minkälaisista tuista olisi syytä leikata, on kertynyt paljon vuosien varrella. Hallitus toisensa jälkeen on yrittänyt leikata tukia, mutta yritykset tyssäävät pääosin.

Haitallisiksi kutsutut tuet eivät kannusta yrityksiä uudistumaan esimerkiksi hiilineutraaliin suuntaan.

Lue lisää: Yritystukia on maksettu 2010-luvulla hurja määrä – budjetti­riihessä ainakin yksi joutumassa liipaisimelle

Vielä marraskuussa kokoomuksen varjobudjetin leikkauslistalla oli myös yritystukia 343,4 miljoonalla eurolla. Kovin vakuuttavalta ei karsiminen silloinkaan kuulostanut, sillä sitä höystettiin toteamalla, että ”yritystukien karsiminen on käytännössä ollut poliittisesti erittäin vaikeaa”.

Terästehdas Torniossa.

Kokoomuksen vaaliohjelmassa yritystukia ei mainittu ollenkaan, muita markkinoiden toimivuutta ja kilpailua edistäviä toimenpiteitä kylläkin. Yritystukia ei myöskään ollut kokoomuksen kysymyslistalla hallituskumppaniehdokkailleen.

Kokoomuksesta ei haluttu kommentoida kesken neuvotteluiden mitenkään kysymystä yritystuista. Se ei tarkoita, etteikö tukia voitaisi ottaa tarkasteluun tulevalla hallituskaudelle.

Perussuomalaisilta isoja avauksia tuskin tulee vaan yritystuet saattavat olla yksi kiistanaihe lisää.

– Tulevalla hallituskaudella tulee laittaa kaikki panokset kotimaisen valmistuksen ja vientiteollisuuden toimintaedellytyksien ja kilpailuaseman kohentamiseen, puolue linjasi vaaliohjelmassa.

Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.

– Yritystukien leikkaaminen on ollut aina vaikea asia eikä varmasti helppo porvari­hallituksellekaan, Elinkeino­elämän tutkimus­laitoksen Etlan tutkimus­johtaja Heli Koski huomauttaa.

– Toivotaan, että yritystuki­remontti nousee agendalle yhtenä julkisten menojen sopeutus­keinona. Yritystuissa puhutaan miljardi­luokan menoista ja leikkaamalla tehottomia tukia saataisiin paitsi säästöjä, myös tehostettaisiin markkinoiden toimintaa, Koski sanoo.

Koski toimii Etlan lisäksi työ- ja elinkeino­ministeriön (Tem) yritystukien tutkimus­jaoston johdossa.

Talouden arviointineuvostoa edellisellä kaudella johtanut professori Jouko Vilmunen sanoo suhtautuvansa lähtökohtaisen kielteisesti yritystukiin.

– Keskusteluun täytyy nostaa se, ollaanko hallitusneuvotteluissa nostamassa myös yritystukia esille. Mikä on osapuolten näkemys.

Professori Jouko Vilmunen

Vilmunen pitää sinänsä ymmärrettävänä, että sosiaali­menoista haetaan säästöjä, koska potti on niin iso. Ja sosiaali­tukien mahdollisiin kannuste­ongelmiin on suhtauduttava vakavasti. Vuonna 2021 sosiaali­turvamenot olivat 78 miljardia euroa.

– Ajatellaan, että sieltä löytyy se kuuluisa kuusi miljardia euroa, joka tuntuu suhteessa sosiaali­menoihin suhteellisen pieneltä. Mutta yritystuet ovat myös iso potti. Voisi sieltäkin saada nipistettyä vaikka miljardi. Kyllä se pitää tiukalla kammalla käydä läpi.

Vilmusen mukaan perus­suomalaisten ilmasto­linjasta herää pelko siitä, että tiettyjä määräaikoja aletaan siirrellä eteenpäin. Esimerkki harvinaisesta yritystuen kuoppaamisesta on energia­intensiivisten yritysten veronpalautus, josta on päätetty luopua kokonaan vuonna 2025.

– Se (perussuomalaisten linja) voi kyllä tarkoittaa sitä, että yritetään löysätä aikatauluja.

Lue lisää: IS:n tiedot: Näin hallitus­neuvotteluiden säästö­lista on laadittu

IS:n tietojen mukaan hallitusneuvottelijoiden säästölistaa laaditaan paljolti (VM) meno- ja rakenne­kartoituksen pohjalta. Ministeriö julkaisi kartoituksen maaliskuun alussa. Yritysten verotukia VM käsitteli verokartoituksessa.

Kummassakaan yritys- ja verotuet eivät ole isosti esillä. VM kylläkin suosittaa karsimaan elinkeinoelämän tukia erityisesti niin kutsuttujen säilyttävien yritystukien osalta ja suuntaamaan tukea t&k-rahoitukseen eli tutkimukseen ja kehitykseen ja uudistaviin tukiin.

Etlan Kosken mukaan haitallisimpia Suomen taloudelle ovat säilyttävät tuet eli sellaiset tuet jotka kohdentuvat muuhun kuin t&k-toimintaan, ja joiden seurauksena osaavaa työvoimaa kohdentuu muuhun kuin t&k-toimintaan, Koskikin sanoo.

Esimerkkejä haitallisina pidetyistä yritystuista ovat yritysten sähköistämistuki alueellinen kuljetustuki, energiatuki ja varustamotuki. Viime vuonna sähköistämistukea maksettiin 63,3 miljoonaa euroa. Alueellinen kuljetustuki oli kuutisen miljoonaa.

Suomi saa EU:lta yli kaksi miljardia euroa kestävän kasvun RRF-avustuksia vuosina 2021–2023.

Tukien yhteismäärä on mysteeri

Ylen muutaman vuoden takaisessa selvityksessä todettiin, että yritystukiin uppoaa jopa 8–9 miljardia euroa vuodessa. VM arvioi yritysten verotukien määräksi noin seitsemän miljardia ja noin miljardi oli yritystukea Ylen mukaan. VM laski tukia laveammin kuin Tem ja otti mukaan alennettujen alv-kantojen lisäksi muun muassa listaamattomien yhtiöiden osinkojen verohuojennukset.

Lue lisää: Tässä ovat suurimmat yritystukien saajat – tutkija ihmettelee outoja tapauksia

Mikä yritys- ja verotukien summa olisi nyt, sellaista arviota ei voi esittää, ministeriöstä kerrotaan.

– Olemme viime vuosien aikana tunnistaneet yhä selvemmin laskentaan liittyvät ongelmat, eikä yksinkertaista ratkaisua ole vielä löytynyt. Tämä asia on meillä mietinnässä, ministeriöstä kerrottiin.

VM on sen sijaan julkaissut selvityksiä, joissa kuvataan perusteellisesti ongelmia, joita liittyy verotukien ynnäämiseen. Myös yritystukien tutkimusjaosto komppaa tässä VM:ää eikä pidä tarkoituksenmukaisena laskea suorien tukien ja verotukien yhteismäärää.

Verotukia joudutaan arvioimaan menetettyjen verotulojen perusteella, koska niistä ei ole mitään tilastoja.

Isoja yritysten verotukia 2022 Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistoihin sisältyvä verotuki 942 Me

Listaamattomien yhtiöiden osinkojen verohuojennus 680 Me

Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn normia alempi verokanta 472 Me

Teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta 831 Me

Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta 730 Me

Normaaliajan ”perinteiset” suorat yritystuet (vuonna 2021:) 1,94 Mrd Lähde: Yritystukien tutkimusjaoston raportti 2022 / Tem

Monilla yritystuilla halutaan tukea Suomen hiilineutraaliustavoitetta ja teollisuuden kilpailukykyä vihreässä siirtymässä. Suomi saa EU:ltakin yli kaksi miljardia euroa kestävän kasvun RRF-avustuksia vuosina 2021–2023.

Energiasektorin tuet ovat kasvattaneet osuuttaan tukipotista. Esimerkiksi energiapuolella on 15 erilaista energiaverotukea.

– Erilaisia yritystuiksi luettavia verotuki-instrumentteja on yli 90. Kerran käyttöön otetuilla verotuilla on taipumus jäädä pysyviksi, eikä niiden päätavoitetta ole aina määritelty ja järjestelmästä on tullut vaikeasti hallittava, tutkimusjaosto arvostelee.

– Minun on vaikea yleisesti ymmärtää, miksi pitää jatkuvasti tukea tuotantoa. Yhteiskunnan etu on liian väljä kriteeri. Riskinä on tuen valuminen myös itsellään kannattaville yrityksille, Vilmunen toteaa.

– Meillä on (muutoinkin) monilla aloilla liian vähän kilpailua, vain muutama hassu iso yritys, joka dominoi markkinaa.

– On tutkimusnäyttöä siitä, että yritystuet ovat vähentäneet Suomessa tehottomien yritysten poistumista markkinoilta ja hidastaneet rakennemuutosta, Koski sanoo.

Lue lisää: EK perää yrityksille uusia laajoja tukipaketteja