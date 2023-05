Sanna Marin ja Markus Räikkönen eroavat ilman omaisuuden ositusta – asiantuntija kertoo, miksi se kannattaisi tehdä

Fakta Ositus

Yleensä avioeron yhteydessä suoritetaan omaisuuden ositus, ellei avio-oikeutta ole rajattu avioehtosopimuksessa. Periaatteessa pariskunnan omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, minkä jälkeen enemmän omistava maksaa vähemmän omistavalle kumppanilleen erotuksen eli tasingon.

Puolisoilla on kuitenkin täysi vapaus sopia osituksesta muullakin tavalla tai jättää se kokonaan tekemättä.

Yleensä ositus kannattaa silti tehdä eron yhteydessä, sillä muuten se voi tulla vastaan vielä kymmeniäkin vuosia myöhemmin, neuvoo asianajaja Miikka Ahonen asianajotoimisto Ferendasta.

– Jos toinen osapuoli kuolee ja ositusta ei ole tehty, se joudutaan tekemään ennen perinnönjakoa, Ahonen sanoo.

Ositus koskee nimenomaan avioliiton aikaista omaisuutta, eli se ei koske omaisuutta, joka on kertynyt avioeron vireilletulon jälkeen. Asioiden selvittäminen jälkikäteen toisen osapuolen kuoltua voi olla haastavaa.

Pariskunta voi sopia osituksesta keskenään, ja siihen tarvitaan kaksi todistajaa. Sopimus on pätevä ja voimassa, kun se on allekirjoitettu. Ahonen suosittelee käyttämään apuna asianajajaa, varsinkin jos jaettavaa omaisuutta on paljon.