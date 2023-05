Helsinki vai Tampere? Kisa euroviisupaikasta lähti jo laukalle

Helsingin Messukeskus lupailee lisätilaa jopa 20 000 katsojalle.

Suomen euroviisuedustaja Käärijä on selvittänyt tiensä finaaliin mutta matkaa on vielä voittoon. Suomessa keskustelu ja kisaaminen mahdollisen vuoden 2024 Euroviisujen järjestämispaikasta on silti jo vilkastumassa.

Helsingin Messukeskus tiedotti keskiviikkona, että se ”on valmis Euroviisujen areenaksi, jos paljon spekuloitu voitto napsahtaa tulevana lauantaina Käärijälle”.

– Tapahtumien talossa on katto korkealla ja seinät leveällä sekä nappisijainti pääkaupunkiseudulla, lähellä juuri uudistettua lentokenttää ja hulppean hotellikapasiteetin keskellä, Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Lumia Ankkuri kehui tiedotteessa.

Euroviisut järjestettiin Suomessa vuonna 2007, kun Lordi oli voittanut viisut. Paikkana oli tuolloin Hartwall-areena Pasilassa. Lordin Euroviisu-voiton aikaan Messukeskus toimi Euroviisujen mediakeskuksena.

Hartwall-areena on toistaiseksi suljettuna Venäjä-pakotteiden vuoksi.

Tampereen Nokia-areenaa on ajateltu vaihtoehtona. Toimitusjohtaja Marko Hurme sanoi kuitenkin Iltalehdelle maanantaina, että tilan raivaaminen toukokuussa isolle viisufinaalille olisi työlästä, koska areena on täynnä tuolloin.

– Toivomme sydämestämme, että Suomi voittaa ja kisat päätettäisiin pitää Nokia-areenalla, Hurme sanoo myös lehdelle.

Messukeskuksen mukaan sen uusimpaan ja korkeimpaan halliin 7 pystytään rakentamaan katsomo 9 000 viisufanille. Kun seinät avataan viereiseen kuutoshalliin, saadaan lisää tilaa jopa 20 000 katsojalle.

Messukeskuksesta kehutaan myös Helsingin isoa hotellikapasiteettia ja hyviä liikenneyhteyksiä. Messukeskus on viime vuosina laajentanut ohjelmistoaan viihdetuotantoihin. Parhaillaan siellä pyörii Grease-musikaali.

Euroopan yleisradiounioni päättää kilpailun järjestämispaikasta yhdessä voittajamaan tv-yhtiön kanssa.