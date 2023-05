Putkiremontteja jää tekemättä rahoitusvaikeuksien takia

Jos suureen remonttiin ei yksinkertaisesti ole saatavilla rahaa, voi paras ratkaisu olla taloyhtiön alasajo, sanoo Isännöintiliitto.

Putkiremontti on usein taloyhtiöille suurin korjausinvestointi. Yleensä siihen sisältyy käyttövesijohtojen uusiminen ja usein myös viemäreiden remontointi.

Viime aikoina kiristynyt taloudellinen tilanne vaikuttaa myös putkiremontteihin, ilmenee Isännöintiliiton tuoreesta Putkiremonttibarometrista. Remontteja tarvitaan nyt entistä enemmän jo 1980-luvulla rakennettuihin taloihin.

Samaan aikaan etenkin muuttotappiopaikkakunnilla taloyhtiöiden rahoitustilanne on kiristynyt.

Korot ovat nousseet nopeasti, inflaatio kiihtynyt ja asumisen kustannukset ovat kaiken kaikkiaan kasvaneet nopeasti.

Osakkaiden vastikerästit ovat lisääntyneet enemmistöllä kyselyyn vastanneista isännöitsijöistä.

Monissa taloyhtiöissä ollaan nyt huolissaan, riittävätkö rahat suuriin korjaushankkeisiin.

Viime vuoden Putkiremonttibarometri ennakoi yli 10 prosentin nousua urakkahintoihin, mikä nyt näyttää toteutuneen. Jatkossa voi olla luvassa pientä helpotusta, kun rakentamisen suhdanne on viilentynyt.

– Isännöitsijät ennustavat nyt hintojen nousun rauhoittuvan edelliseen vuoteen verrattuna, sanoo Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen.

Ylivoimaisesti merkittävin tekijä urakoitsijan valinnassa on barometrin mukaan urakan hinta.

Yleensä remontissa uusitaan käyttövesijohdot ja usein myös viemäröintiä. Samalla saatetaan uusia kylpyhuoneet.

Viime vuosina kupariputkien rinnalle ovat asennuksissa nousseet komposiittiputket.

– Keskiarvo putkiremontin hinnalle on noin 650 euroa asuinneliöltä, mutta hajonta on suurta remontin laajuudesta riippuen, Rekonen sanoo.

Putkiremontit rivitaloissa näyttäisivät olevan edullisempi kuin elementtitaloissa.

Olennaista putkiremontin kannalta on se, onko taloyhtiön mahdollista saada pankista rahoitusta korjaushankkeelle. Suurimmassa osassa remonteista pärjätään taloyhtiölainalla, mutta aina suoraa rahoitusta ei pankilta heltiä, vaan tarvitaan lisäksi osakkaiden lainoja.

Yhdeksän prosenttia barometriin vastanneista isännöitsijöistä kertoi, että heidän kohteissaan on jäänyt putkiremontteja toteutumatta rahoitusvaikeuksien takia.

Rekonen korostaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n myöntämien korjausavustuksien merkitystä hankkeiden toteutumisen kannalta. Niiden kohtalo on avoin käytävissä hallitusneuvotteluissa.

Huonoin vaihtoehto on se, että remonttiin ryhdytään vasta pakon edessä, kun putket vuotavat ja vahinkoja on jo tapahtunut. Tässä kehitys on mennyt viime vuosina väärään suuntaan.

Aina putkiremontti ei näytä onnistuvan. Rekosen mukaan kiinteistön hallittu alasajo on yksi vaihtoehto, vaikka se on osakkaille vaikea asia.

Se voi olla ratkaisu erityisesti muuttotappiopaikkakunnilla, joissa taloyhtiöiden rahoitusvaikeudet ovat suurimpia ja kiinteistöjen vakuusarvot ovat alhaisia.

– Tämä on vakavasti harkittava vaihtoehto vahvasti korjausvelkaisille ja remonttien tarpeessa oleville muuttotappioalueiden taloyhtiöille, joille pankit eivät myönnä taloyhtiölainoja remontteihin, ja jotka saattavat olla jo nykyisellään vajaakäytössä, Rekonen sanoo.

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri toteutettiin nyt 14. kerran. Vastaajia oli yhteensä 111 eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastanneilla isännöintialan ammattilaisilla hallinnoinnissaan noin 2400 taloyhtiötä.