Uusi ilmiö leviää asuntokaupassa – tällainen kauppakirja voi säästää monelta ongelmalta

Asunto- ja kiinteistökaupassa kauppakirjan laatimisessa ja tarkistamisessa ei kannata oikaista. Yksityiskohtaiset kirjaukset ja tarkkuus voivat säästää jälkipuheilta.

Asuntokauppa on useimpien suomalaisten suurin yksittäinen taloustapahtuma. Siitä laadittava kauppakirja on erittäin tärkeä dokumentti, johon kannattaa paneutua.

Asuntorahoitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen Hyposta sanoo, että tarkka kauppakirja suojaa sekä myyjää että ostajaa.

– Kun kauppakirjassa yksilöidään asiat ja kauppaan liittyvät sopimukset kirjataan niin kuin kumpikin osapuoli on tarkoittanut ja haluaa, tiedetään, mistä on puhuttu, hän sanoo.

Näin voidaan hänen mukaansa välttyä monilta jälkipuheilta ja myöhemmiltä erimielisyyksiltä.

Sp-Koti Urbaanien toimitusjohtaja Janne Paasimies on huomannut, että nykyisin kauppakirjat ovat huomattavasti aiempaa pidempiä.

– Ostajat ovat tänä päivänä kaikin tavoin valveutuneempia ja tarkempia asuntoa ostaessaan, hän sanoo tiedotteessa.

Olipa kyse asunto-osakkeesta tai kiinteistöstä asiantuntijat suosittelevat mainitsemaan sen, että ostaja on tarkastanut kohteen ja siihen liittyvät asiakirjat ja mainita ne erikseen.

Kohteiden kuntoa koskevia tietoja kirjataan nykyisin aiempaa enemmän, mitä asiantuntijat pitävät hyvänä.

– Viime vuosina on herätty kiinnittämään yhä enemmän huomiota kuntoon liittyviin asioihin ja niiden kirjaamiseen, Kuosmanen sanoo.

Hän arvioi, että tämä johtuu pitkälti siitä, että rakenteisiin liittyviä seikkoja ja home- ja mikrobiongelmia on julkisuudessa ollut paljon esillä. On tavallista, että varsinkin kiinteistöihin tehdään kuntotarkastukset myynnin yhteydessä.

Kuosmanen suosittelee mainitsemaan mahdolliset puutteet ja viat tarkasti myös huoneistoa koskevassa kauppakirjassa. Myyjän vastuu mahdollisesti vaurioituneen rakenteen osalta voidaan sulkea pois, mutta asia pitää yksilöidä.

– Jos kauppakirjaan kirjataan vain, että myydään siinä kunnossa, jossa kohde on, myöhemmin on vaikea päätellä, miten ostaja on tutustunut tilanteeseen ja miten myyjä tai välittäjä ovat tuoneet asioita esille, Kuosmanen kuvaa.

Taloyhtiöitäkin koskevia yksityiskohtia on hyvä tuoda esiin. Paasimies sanoo, että nykyisin kirjataan paljon esimerkiksi tuleviin korjaustarpeisiin ja korjauksiin liittyviä tietoja, suunnitteilla olevia asioita ja arvioita korjausten aikatauluista ja kustannuksista.

Taloyhtiölle kannattaa asuntokaupassa panna Kuosmasenkin mielestä antaa iso painoarvo.

– Oma koti on usein iso omaisuuserä itse kullekin meistä. Sen hyvällä ylläpidolla ja suunnitelmalla on suuri merkitys, hän sanoo.

Tiedoista voi muodostaa näkemyksensä siihen, onko pyydetty kauppahinta kohdallaan. Asiakirjoista voi lisäksi päätellä, millaisia kustannuksia ostajalle voi koitua tulevina vuosina.

Asuntokaupan yhteydessä kuntotarkastukset ovat yleisiä etenkin omakotitaloissa, mutta niitä tehdään myös kerrostalohuoneistoissa.

Kauppakirjan perustietoihin kuuluvat tiedot myyjästä ja ostajasta. Jos ostajia tai myyjiä on useita, kaikki mainitaan. Jos esimerkiksi myyjä on jakamaton kuolinpesä, sen kaikki osakkaat ovat myyjiä.

Kaupan kohde kirjataan tarkasti. Jos se on asunto-osake, kerrotaan taloyhtiön nimi ja osoite sekä asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden numerot ja määrä ja asunnon pinta-ala.

Olipa kyse huoneistosta tai kiinteistöstä, mainitaan tarkka osoite. Kiinteistöistä kirjataan kiinteistötunnus ja siihen kuuluvat rakennukset sekä paitsi rakennusten myös tontin pinta-ala. On hyvä lisätä, mihin pinta-alatieto perustuu.

Etenkin omakotitalon kauppakirjaan kannattaa kirjata kaavan mukainen käyttötarkoitus ja se, miten paljon rakennusoikeudesta on käytetty.

Jos kauppaan sisältyvään tai sisältymättömään irtaimistoon, rakennuksiin tai muuhun vastaavaan liittyy tulkinnanvaraisuutta, sovitut asiat kannattaa lisätä kauppakirjaan. Jos kiinteistöön liittyy rasitteita tai velvollisuuksia, ne on hyvä tuoda esiin.

Huoneiston kauppakirjaan liitetään korkeintaan kolme kuukautta vanha isännöitsijäntodistus.

Hinta ja maksupäivä sekä tieto mahdollisesta käsirahasta ovat keskeisiä. Kauppakirjassa voi myös mainita, mihin hinta perustuu. Maksuehdot kannattaa määritellä ja mainita, millaista viivästyskorkoa tarvittaessa noudatetaan.

Keskeistä on, milloin osakekirjat luovutetaan ja milloin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle.

Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä sopia päivämäärät, mihin asti myyjä vastaa mahdollisista vahingoista ja kiinteistöön liittyvistä maksuista ja mitä seuraa, jos hän poikkeaa tästä.

Laiskuus tai liian suuri innokkuus voi kostautua. Esimerkiksi vanhan omakotitalon kauppaan voi liittyä parikymmentä asiakirjaa ja liitettä, jotka myyjän on syytä toimittaa ja joihin ostajan on syytä paneutua sen lisäksi, että tutkii taloa paikan päällä.

Kiinteistönvälittäjä on usein hyvä apu. Välittäjällä on selonottovelvollisuus myytävästä kohteesta ja hänen on annettava sekä myyjälle että ostajalle kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen.

Kuosmanen sanoo, että välittäjää voi pyytää kirjaamaan yksityiskohtia kauppakirjaan tarkasti.

– Kauppakirjaluonnos kannattaa lukea huolella ja keskittyen. Kannattaa kysyä, jos siitä nousee pienikin kysymys tai epävarmuus, hän sanoo.