Taloyhtiöissä olisi hyvä tehdä linjaukset ilmalämpöpumpuista jo ennakkoon, kun asentaminen ei vielä ole ajankohtaista.

Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloon on korkeimman oikeuden parin vuoden takaisen päätöksen myötä helpottunut, mutta edelleen asentaminen vaatii taloyhtiön luvan.

Taloyhtiön suostumus vaaditaan, koska pumpun asentaminen voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin rakennusosiin, Kiinteistöliitto muistuttaa tiedotteessaan.

– Jos taloyhtiössä huoneistoihin on aiemminkin asennettu ilmalämpöpumppuja ja asiasta on tehty yhtiökokouksessa hyväksyvä periaatepäätös, hallituksen antama lupa yleensä riittää. Taloyhtiö voi kuitenkin asettaa ehtoja asennettavan laitteen ominaisuuksille sekä asennukselle ja valvonnalle, Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia sanoo tiedotteessa.

Jos ilmalämpöpumpun haluaa asentaa, on siitä toimitettava taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle muutostyöilmoitus. Tämän jälkeen hallitus harkitsee suostumuksen antamista ja sille mahdollisesti asetettavia ehtoja. Mahdollisten ehtojen tulee olla sellaisia, että ne ovat tarpeen yhtiön rakennukselle tai toiselle osakkaalle muutostyöstä aiheutuvan haitan tai vahingon ehkäisemiseksi.

Pari vuotta sitten korkein oikeus antoi ratkaisun, jonka mukaan taloyhtiö ei voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamista ilman perusteita. Oikeus katsoi, että rakennuksen ulkoseinä siltä osin, kuin se jää osakehuoneiston ja siihen kuuluvan parvekkeen väliin, muodostaa osakkaan hallintaoikeuden piiriin kuuluvan luontevan kokonaisuuden.

Siten asunto-osakeyhtiö ei voisi enää vapaasti harkita luvan myöntämistä ilmalämpöpumpun asentamiseen huoneistoparvekkeelle.

Asukkaan muutostyöoikeus on kuitenkin parvekkeella suppeampi kuin itse huoneistossa. Siksi asunto-osakeyhtiö voi edelleen rajoittaa osakkaan oikeutta asentaa ilmalämpöpumppu huoneistoparvekkeelle, mutta rajoitukselle pitää olla perustelut.

– Perusteiden mukaisen haitan tai vahingon yhtiölle tai muille osakkeenomistajille on oltava suurempi kuin osakkaalle koituva hyöty, Haltia sanoo Taloussanomille.

Selvä tapaus on esimerkiksi sellainen, jossa julkisivu muuttuisi ulkoyksikön asentamisen vuoksi eikä rakennusvalvonta antaisi tähän lupaa. Asentaminen voitaisiin kieltää myös, jos vaikkapa kondenssiveden poistoa ei voitaisi ratkaista niin, ettei siitä aiheutuisi vahingon vaaraa rakennukselle.

Kielto on voitava perustella nimenomaan silloin, kun ulkoyksikköä ollaan asentamassa huoneistoparvekkeelle. Juuri tästä oli kysymys korkeimman oikeuden ratkaisussa.

– Ratkaisussaan korkein oikeus katsoi, että huoneistoparvekkeelle tapahtuva asennus oli edelleenkin huoneistossa tehtävä muutostyö, Haltia kertoo.

Linjaus on merkittävä, sillä osakehuoneistossa osakkaalla on laaja muutostyöoikeus. Taloyhtiön tällöin perusteltava, että muutostyöstä yhtiölle tai muille osakkaille aiheutuva haitta on suurempi kuin siitä asukkaalle koituva hyöty.

Huoneiston ulkopuolella sen sijaan perusteluja ei oikeastaan edes tarvita, kunhan noudatetaan osakkaiden yhdenvertaista kohtelua.

Kiinteistöliiton tietoon ei ole tullut, että ilmalämpöpumppujen asentamisesta olisi varsinaisia kiistoja yleisesti tullut.

– Kyllähän asiasta keskustellaan ja kun kesä on tulossa, keskustellaan varmaan lisää. Paljolti kyseessä on ennakointi ja se, että halutaan saada selkeitä pelisääntöjä, miten ilmalämpöpumppuja voidaan asentaa, Haltia sanoo.

– Mekin olemme suositelleet, että pyrittäisiin linjaamaan asiaa yhtiökokouksissa jo ennen kuin yksittäisiä lupia alettaisiin myöntää. Kun asiasta on olemassa yhtiökokouksen linjaava päätös, on hallituksenkin helpompi käsitellä muutostyöilmoituksia ja asettaa niille yhteneväiset ehdot.

Jos taas linjausta ei taloyhtiössä ole tehty, saattaa kesän viilennyslaitteen asentaminen viivästyä, sillä päätöksentekoprosessi taloyhtiössä vie oman aikansa.