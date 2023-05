Yhä useampi asunto päätyy ulosottoon – huutokaupassa lähtöhinta voi olla alle tuhat euroa

Ulosottolaitos huutokauppaa satoja asuntoja, kiinteistöjä ja tavaroita ympäri Suomen. Määrä on kasvanut viime vuodesta.

Ulosottolaitokselle on tullut alkuvuonna viimevuotista enemmän huutokaupattavaa.

Kerrostalokaksiota Lappeenrannan Lauritsalassa huutokaupataan alkaen tuhannella eurolla ja omakotitaloja Kotkassa ja Mikkelissä 500 eurolla.

Hinnat ovat pohjahintoja, joilla ulosottolaitos alkaa myydä ulosmitattuja kohteita. Koska yllä olevissa esimerkeissä myyntiaikaa on vielä muutama viikko jäljellä, hinnat eivät ole vielä nousseet.

– Todellinen tarjoaminen alkaa viimeisen 24 tunnin aikana. Usein tarjouksia tulee vielä puoli tuntia ennen kaupan sulkemista, apulaisvaltakunnanvouti Jarmo Kivistö Ulosottolaitoksesta kertoo.

Ulosottolaitoksen ja Huutokauppa.comin sivulla kaupataan ulosottoon päätyneitä asuntoja ja kiinteistöjä ja tavaraa. Myytävää on tarjolla kaikkialta Suomesta, niin kasvukeskuksista, pikkukaupungeista kuin syrjäseuduiltakin.

Kiinteistöihin kuuluu paitsi omakotitaloja, myös vapaa-ajan asuntoja, tontteja, metsämaata ja joitain yritysten tiloja.

Alueiden markkinahintoihin nähden lähtöhinnat tuntuvat erittäin matalilta. Esimerkiksi Helsingin Alppiharjussa kaupattavan kaksion hinta oli tiistaina noussut 51 000 euroon. Sen huutokauppa sulkeutuu noin viikon kuluttua.

Vaikka huoneistoon kohdistuu velkaa ja maksamattomia vastikkeita 22 000 euron arvosta, hinta on silti erittäin matala alueen hintatasoon nähden.

Myytäviin kiinteistöihin kuuluu paitsi omakotitaloja, myös vapaa-ajan asuntoja, tontteja, metsämaata ja joitain yritysten tiloja.

Yhä enemmän asunto-osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta päätyy Ulosottolaitokselle. Se on tänä vuonna tammikuun alusta toukokuun 8:nteen päivään mennessä pannut vireille 1 602 asunto-osakkeen tai kiinteistön kauppaa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan määrä oli 1 535.

Jo viime vuonna ulosottoon päätyneiden asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myynnit yleistyivät vuotta aiemmasta. Tuolloin myytiin yhteensä lähes 2 600 asunto-osaketta ja kiinteistöä. Vuonna 2021 määrä oli noin 2 110.

Viime vuonna hieman yli neljässä kuukaudessa tehtiin noin 180 muuta irtainta koskevaa kauppaa. Tänä vuonna niitä on tehty noin sata enemmän.

Myyntiä odottavien kohteiden määrä on noussut selvästi. Ulosottolaitoksen varastossa niitä on alkuvuonna ollut yli 5100, kun vuosi sitten samaan aikaan määrä oli 630 pienempi.

” Realisoitavan omaisuuden määrä kasvaa vielä ainakin jonkun vuoden

Jos alkuvuoden tahti jatkuu, pakkohuutokaupat yleistyvät edelleen.

– Realisoitavan omaisuuden määrä kasvaa vielä ainakin jonkun vuoden, Kivistö ennakoi.

Jarmo Kivistö Ulosottolaitokselta arvioi, että realisoitavan omaisuuden määrä kasvaa vielä joitain vuosia.

Huutokaupattavat huoneistot ja kiinteistöt ovat myynnissä yleensä kolme, neljä viikkoa. Tänä aikana ostajaehdokkaat pääsevät tutustumaan niitä koskeviin asiakirjoihin, voivat käydä esittelyssä ja mahdollisesti sopia pankkilainasta.

On tavallista, että kohteisiin sisältyy rasitteita eli vaikkapa maksamattomia vastikkeita tai sähkölaskuja, joita ei kuitata kauppahinnasta.

Ulosottomies valvoo myyntihintaa. Vaikka mitä tahansa tarjousta ei hyväksytä, pakkohuutokaupasta on mahdollista saada asuntoja halvemmalla kuin markkinoilta.

– Jos käypä markkinahinta olisi vaikkapa 100 000 euroa, ulosottopuolella kohteen voi myydä 75 000 eurolla, Kivistö kuvaa.

Hinnassa otetaan huomioon se, että päätös on tehtävä melko nopeasti ja virhevastuuajat ovat erilaisia kuin normaalisti. Esimerkiksi normaalissa kiinteistökaupassa ostajalla on viisi vuotta aikaa vedota joihinkin virheisiin. Ulosottohuutokaupassa reklamointiaika on kolme viikkoa.

Jos esimerkiksi omakotitalossa ei ole tehty kuntotarkastusta, ja ostaja haluaa sen, hänellä on kiire hoitaa asia. Usein kuitenkin kuntotarkastus tehdään jo ennen myyntiä, sillä se voi vaikuttaa hintaan merkittävästi.

Yhä enemmän asunto-osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta päätyy Ulosottolaitokselle.

Ostajia on monenlaisia. Kivistö on työskennellyt ulosotossa neljällä paikkakunnalla ja hän kertoo, että kaikkialla esittelyissä käy henkilöitä, joille huutokauppojen seuraaminen on melkein ammatti.

– Osa etsii hyviä tilin tekemisen paikkoja, hän sanoo.

Kunnostamalla ja ehostamalla monesta asunnosta voi saada houkuttelevan myytäväksi edelleen. Toisaalta osa ostajista etsii kotia itselleen ja perheelleen.

Tarvittaessa myyntiaikaa voidaan jatkaa tai samaa kohdetta voidaan yrittää myydä uudelleen vaikkapa toiseen vuodenaikaan. Lain mukaan ulosottomies voi yrittää myyntiä kolmesti.

Kaikkea ei saada kaupaksi. Tänä vuonna toukokuun alkupäiviin mennessä toteutumatta on jäänyt 132 asunto-osakkeen ja kiinteistön kauppaa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan myymättä jääneitä kohteita oli alle sata.

– Joskus pattitilanne, Kivistö sanoo.

Yleinen talouden tilanne heijastuu näkyy ulosotossa.

– Hinnat, korot ja vastikkeet ovat nousseet, eikä palkkojen nousu ole missään tapauksessa pysynyt mukana, Kivistö kuvaa.

Etenkin velaksi sijoitusasuntoja ostaneet voivat olla vaikeuksissa, jos asunto ei ole vuokrattuna. Asunnon myynti ei välttämättä houkuttele, kun nyt siitä saa vähemmän kuin ostettaessa. Pahimmassa tapauksessa kohteet päätyvät ulosottoon.

Tiistaihin mennessä oli toteutunut asunto-osakkeen ja kiinteistön liki 820 kauppaa vuoden alusta laskettuna. Tarjonnan kasvusta huolimatta viime vuonna määrä oli 110 suurempi.

” Nyt on ostajan markkinat.

Vaikka mitä tahansa tarjousta ei hyväksytä, pakkohuutokaupasta on mahdollista saada asuntoja halvemmalla kuin markkinoilta.

Ostajia on Kivistön mukaan aiempaa vähemmän. Potentiaaliset tarjoajat saattavat myös ruveta arpomaan, saisivatko kohteen vielä halvemmalla vaikkapa kuukauden kuluttua.

– Nyt on ostajan markkinat, Kivistö sanoo.